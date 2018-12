Белые люди Ирана

Немало светлоглазых и среди иранских актрис, актёров, моделей, музыкантов и медийных персон. Например, Клаудия Линкс (Claudia Lynx), которую называют «Богиней Персии» – певица, актриса, модель и вместе со всем этим дипломированный переводчик. Мохамед Реза Голзар (Mohammad Reza Golzar) актёр и музыкант. Парса Пирузфар (Parsa Pirouzfar) – актёр. Лейла Милани (Leyla Milani Khoshbin) – модель, актриса и телеведущая. Мохамед Реза Гафари (Mohammad Reza Ghaffari) – актёр.

Так же белые люди составляют немалую долю в высшей политической элите Ирана: Спикер Иранского парламента Ардашир Лариддани (Ardashir Larijani), мэр Тегерана Мохамед Бахер Галибаф (Mohammad Bagher Ghalibaf), главный советник президента Мохамед Рамин (Mohammad Ramin), заместитель председателя Совета стражей Конституции, аятолла Мохамед Язди (Mohammad Yazdi), внук лидера Исламской революции аятоллы Хомейни, Хассан Хомейни (Hassan Khomeini).

Хотя, надо признать, что о последнем шахе Ирана, Мохаммеде Реза Пехлеви, которого свергли в 1979 году, этого не скажешь. Однако, учитывая его родословную, этого и быть не могло. Дело в том, что персидская династи Пехлеви состояла всего из двух человек отца и сына и правила всего 54 года (с 1925 по 1979 гг.), в то время как предыдущая династия Каджаров правила больше века с четвертью (1796-1925 гг.), но была свергнута отцом последнего шаха, Реза Пехлеви. Он происходил из скромной семьи военных – дед и отец служили в персидской армии. После смерти отца в семье начались раздоры из-за наследства. Мать Реза была самой младшая из жён и потому самая бесправная. Ей пришлось забрать сына, оставить дом мужа и уехать в Тегеран. Там мальчик в возрасте 14 лет был зачислен рядовым в Персидскую казачью бригаду, которая была создана по образцу русских казачьих полков, вооружена и обучена под руководством русских офицеров, и дослужился до генерала. Кстати, Командовал Персидской казачьей бригадой русский офицер, подчинявшийся непосредственно шаху. А в 1916 году Реза становится командиром Кузвинского отряда Казачьей бригады. Всю свою оставшуюся жизнь он ходил в русской казачьей форме.

Интересна история создания Персидского полка. С конца 19 века Россия и Англия соперничали за влияние на Персию, что привело руководство страны к решению о модернизации армии. Модернизировать персидские ВС поначалу вызвались англичане, но они не слишком спешили поднимать боеспособность персов, поскольку не хотели создавать себе проблемы, желая взять страну под свой «протекторат». Очень их привлекала персидская нефть. Видя, что от англичан толку мало, Шах Насер-эд-дин в 1879 году попросил Россию помочь в создании боеспособного воинского формирования, способного реально выполнять поставленные перед ним задачи. Что и было сделано подполковником российского генерального штаба Домантовичем.

Однако Великобритания не осталяла своих попыток взять под контроль Персию. Например, в 1919 году дипломаты британской короны передали правительству Персии многотысячную взятку, которое заключило соглашение. В результате, Персия практически полностью превратилась в английский протекторат. Разразился скандал, пробританское правительство ушло в отставку. Следующее правительство тоже пало. Поводом стал категорический отказ передать Персидскую казачью бригаду английским офицерам. В общем, оставался единственный выход.

В феврале 1921 года Реза Пехлеви возглавил поход 2 тыс. казаков на Тегеран, организовывал военный переворот, отстранил от власти династию Каджаров, освободил Персию от политической зависимости от Англии и вынуждил английские войска убраться с территории страны. В дальнейшем он производит серию радикальных реформ, направленных на то, чтобы сделать страну сильной и независимой. С Советской Россией у него отношения не сложились. Он не любил большевиков точно так же, как и его сослуживцы – казаки. Хотя к России и к русским он неизменно относился с большой симпатией. Кстати, шах прекрасно знал русский, да и на его военные и государственные взгляды значительно повлияла русская военная школа, которую он прошёл. Именно он в 1935 году потребовал, чтобы иностранные государства стали официально использовать самоназвание государства – Иран, вместо употреблявшегося до того названия Персия. Вот такой вот был отец у последнего шаха Ирана.

Как прекрасно видно, последнего шаха европеоидом трудно назвать, не досталось от предков ни светлоглазости, ни светловолосости. Однако, жён он себе старался подбирать европейской внешности. Он женился три раза. Первая жена шаха, Фавзия, была египетской принцессой, дочерью короля Египта Фуада I. Это была женщина невероятной красоты, ослепительная голубоглазая брюнетка. Они поженились в 1939 году, но жизнь с ней не сложилась. В браке родилась дочь, шаху нужен был наследник, и через 6 лет они развелись.

Поговаривают, что в 1949 году шах делал предложение известной актрисе Грейс Келли, но она отклонила его, опасаясь, что шах запретит ей сниматься и заставит принять мусульманство. Кстати, выйдя замуж за князя Монако Ренье, ей пришлось сделать то, чего она опасалась в случае с шахом – оставить кинематографическую карьеру по настоянию мужа.

Второй женой шаха Мохаммеда Резы в 1951 году стала Сорайя Асфандияри Бахтиари (наполовину немецкого происхождения). Она была дочерью представителя благородного племени Бахтияри (Bakhtiari) из южного Ирана, который в 1950-х являлся послом Ирана в ФРГ и его жены-немки Евы Карл, подившейся в России. Шах Мохаммед безумно любил зеленоглазую красавицу Сорайю, но, к сожалению, детей у них не было, а шаху нужен был наследник. Он думал о том, чтобы взять вторую жену, которая родит ему сына, а также предлагал изменить конституцию Ирана, чтобы после его смерти престол наследовал брат. Против первого варианта была Сорайя, а против второго – меджлис. В 1958 году они развелись.

Третьей женой шаха стала Фарах Диба, азербайджанка из знатной и богатой семьи Тебриза. Её дед по отцовской линии в конце 19 века был послом Ирана при дворе Романовых. Она родила шаху четверых детей. Но не только этим он вошла в историю Ирана. Вдовствующая императрица Ирана Фарах Пехлеви являлась очень высокообразованной женщиной, помимо персидского свободно владела азербайджанским, английским и французским языками. Всегда модно и элегантно одевалась. Вместе с мужем активно учавствовала в модернизации страны, боролась за права женщин, чем вызывала недовольство шиитского духовенства. Благодаря её активности, в Иране открылось немало музеев. Помимо того, она вернула в страну и когда-то вывезенные творения национальных художников.

Кроме того, что шах пытался поднять производство Ирана на современный уровень, не ограничиваясь только продажей нефти, развернул в Иране огромное строительство – строили заводы, дороги, мосты, пытался провести реформы в сельском хозяйстве, наделив землёй крестья практически за счёт государства,он пытался сделать Иран как можно более светским государством. Кроме того, он даже ввёл ненадолго летосчисление не от хиджры (год переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину, от которого мусульмане ведут своё летоисчисление), а от начала династии Ахеменидов (1976 год от Рождества Христова был объявлен им вместо 1355 года хиджры 2595 годом шахиншахской власти). Однако, был вынужден отменить это непопулярное нововведение.

Это и другие реформы вызвали недовольство клерикалов и в 1979 году шах был свергнут на волне Исламской революции. К власти пришли исламские фундаменталисты во главе с аятоллой Хомейни, а шах был вынужден покинуть страну и умер в изгнании в Каире в следующем году. Примечательно, что англичане, которые вместе с американцами, правда, имели 50% от прибыли в нефтяном бизнесе Ирана, приватно попросили шаха не просить у них политического убежища, а то это окажет негативное влияние на британские отношения с новой исламской республикой. Шах был горько разочарован поведением западных «партнёров», но убежища не попросил…

Ему пришлось скитаться по миру в поисках убежища: Марокко, Багамы, Мексика, США, Панама. Не менее мерзко поступили со свергнутым шахом и другие его «партнёры» – США. Они разрешили ему остановиться на Багамах на 3 месяца, при условии, что он не будет делать никаких заявлений и предпринимать какие-либо шаги. Также администрация Картера неохотно выдала ему разрешение на посещение Нью-Йорка.

Шаху срочно требовалась операция от прогрессирующей лимфомы, обнаруженной в 1977 году. После лечения шаха быстренько спровадили из страны. США не хотели трений с новой властью Ирана. Нефтяные доходы, понимаете ли. К сожалению, шаху потребовалась повторная операция. Два американских чиновника вылетели в Панаму, где он находился, и потребовали за операцию отречение от престола. Шах отказался и по настоятельному приглашению президента Египта Анвара Садата вылетел в Каир. Он умер в госпитале и был похоронен с военными и национальными почестями. Его тело покоится в мечети Аль-Рефай в Каире. Вдова шаха Мохаммеда Пехлеви, императрица Фарах, стала регентшей при страшем сыне, а когда тому исполнилось 20, он стал Реза-шахом II. Однако, по прошествии времени, мать посоветовала сыну забыть о троне Ирана и вести жизнь частного лица. Так закончилась история последней персидской династии, которых за 2500 лет существования страны было не менее 20.

Во всей этой истории для нас несомненный интерес представляют усилия последних шахов вернуться к очень давним корням Иранской государственности. Первый шах династии Пехлеви изменил название страны. В 1935 году он обратился в Лигу Наций с просьбой называть страну Иран (Eran), а не Персия. Обосновал он это тем, что сами жители называют свою страну «ирани» (страна ариев), а персы являются одной из этнических групп. Область, из которой они родом – Парс (Фарс), была центром политической власти в период империй Ахеменидов и Сасанидов. Обозвали же страну ариев Персией по названию одной области грекипосле того, как империя была завоёвана Александром Македонским в 330 г до н.э.

Действительно, государство династии Ахеменидов (550-330 гг. до н.э.) называлось Aryanam Xsahram(древнеперс. государство ариев), а в эпоху зороастрийской династии Сасанидов (224-651 гг. н.э.) до арабского завоевания Персия официально называлась Eransahr (Эраншахр) – царство ариев. Некоторые исследователи (Vesta Sarkhosh Curtis and Sarah Stewart, например, в своей книге Birth of the Persian empire) полагают, что завоеватели Ирана старались убрать из официального обращения названия страны как царство или страна Ариев. Например, греческие правители стрались изъять из обращения – Aryanam Xsahram, а мусульманские завоеватели старались изъять Eransahr.

Однако полностью уничтожить название «арии» всё же не удалось, хотя названия арийских империй и были преданы забвению. Вместо них на греческих картах появились названия территорий – Ариана, Ария. Например, греческий математик, астроном, географ, филолог и поэт, глава Александрийской библиотеки Эратосфен Киренский (276-194 гг. до н.э.) на месте Персии показал территорию под названием Ariana (Ариана). Справедливости ради надо сказать, что эта карта была рекоструирована в 19 веке сэром Эдвардом Банберри (Edward Herbert Bunbury (1811-1895)). Он написал двухтомник по истории под длинным названием «A History of Ancient Geography among the Greeks and Romans from the Earliest Ages till the Fall of the Roman Empire» (История древней географии греков и римлян с ранних веков до падения Римской империи) и издал его в 1879 году. Да и греческий астроном, астролог, математик, механик, оптик, теоретик музыки и географ Клавдий Птолемей (ок. 100- ок. 170), который, как и Эратосфен одно время работал в Александрии, также указывал на своих картах область Aria в Персии. Его карты были изданы Себастьяном Мюнстером в 1540 году в «Географии Птолемея».

Страбон (64/63 до н.э. – ок. 23/24 н.э.), греческий историк и географ, тоже писал об Ариане: «Название Ариана распространяется на часть Персии и Мидии, а также на бактрийцев и согдийцев на севере; ибо они разговаривают на почти одном и том же языке, однако с небольшими различиями… жители назывались Ariani».

Интересен и тот факт, что «Ариарамна» (Ariyaramna) являлось старинным персидским именем и происходило от arya (арийцы) и raman (радость, мир) и означало «тот, кто несёт мир арийцам». Имя Ариарамн носили по разным историческим источникам: прадед Дария Великого, полководец Дария Великого, вельможа при дворе Ксекса, три каппадокийских (совр. Турция) царя, священник культа Митры, чей могильный кмень также был найден на территории современной Турции. В Крыму, в Керчи, был найдены могильные камни, на одном из которых были выгравированы наездник и надпись «Дайскос сын Ариарамна», а на другом «Ариарамн сын Ариарата».

Нам остаётся только гадать, по какой причине последняя династия захотела стать правопреемницей первоустроителей Персидской империи – ариев. Возможной причиной может быть тот факт, что, желая построить из захолустного государства Среднего Востока, застрявшего в средневековье, прогрессивное и сильное, которое могло бы стать не объектом мировой политики, политической и экономической игрушкой в руках основных игроков, а равноправным субъектом, шах понимал, что и пример должен быть соответсвующий. И лучшего и вдохновляюшего примера, чем Персидская Империя двух с половиной тысячелетней давности времён правления арийской династии Ахеменидов (705-330 гг. до н.э.), найти было трудно. Объявление страны преемником государства, которое сотни лет несло величие Ирана в мировой истории, утвердив при этом, что страна имеет более чем двухтысячелетний опыт государственности, было очень сильным ходом в плане возрождения страны.

Если это так, то тогда нужно отдать должное человеку, который родился в селе и начал свою карьеру с рядового Персидской казачьей бригады, а злые языки и вовсе утверждают, что сначала он был денщиком у русского офицера. На снимке – будущий шах Ирана и основатель династии Пехлеви, Реза-хан со своим сослуживцем по Персидской казачьей бригаде, 1910-е гг. Исследователи утверждают, что на шее у будущего правителя Ирана – российская награда, а именно орден Св. Станислава 2-й степени, хотя в биографии шаха не отмечен факт его награждения какими-либо российскими наградами.