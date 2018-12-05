Белые люди Ирана-2

3. Темпы роста ВНП составляли более 10% год. С 1960 по 1970 он возрос в 4 раза и достиг 15 млрд. $. ВНП (на душу населения) вырос с 1963 по 1978 со 100$/год до 1521$/год.

1. Темпы роста промышленного производства (в год). По этому показателю Иран при Пехлеви занимал 2-е место в Азии после Японии:

А темпы возрождения были впечатляющими. Особенный подъём Иран пережил с 1963 по 1978 гг. Начался настояций экономический бум. Народ получил возможность вздохнуть свободнее, женщины сняли чадру (пример подали сёстры последнего шаха – принцессы Ашраф и Шамс, которые сняли паранджу ещё в 1934 году). Вот те успехи, которые добился последний шах:

4. ВВП (на душу населения) возрос со 174$ в 1953 до 2400$ в 1979.

5. Население Ирана возросло с 1966 по 1977 гг. на 7,9 млн. человек – с 25,8 до 33,7 млн.

6. Доходы от добычи и продажи нефти за 2 года (с 1972 по 1974) выросли в 8 раз: с 2,4 млрд. $ в 1972 до 20 млрд. $ в 1974. С 1973 по 1978 гг. казна получила от продажи нефти свыше 100 млрд. $.

7. К 1970 г. 1,5 млн. крестьянских семей (около 9 млн. человек или половина всего крестьянского населения Ирана) получили земельные наделы в результате земельной реформы, в ходе которой государство выкупало земельные участки у помещиков и продавало их малоземельным крестьянам по цене на 30% ниже рыночной (в рассрочку).

8. Фонд сельскохозяйственного развития увеличил свой бюджет с 1968 по 1974 гг. в 4 раза: с 1 до 4 млрд. риалов.

9. Благодаря «корпусу реконструкции и развития» сельскохозяйственное производство в период с 1964 по 1970 гг. увеличило свой объём на 80%, а также возросло в себестоимости на 67%.

10. Площадь орошаемых земель увеличилась с 2 млн. акров в 1968 до 5,6 млн. в 1977, благодаря постройке множества плотин и национализации всех водных ресурсов.

11. Количество высших учебных заведений возросло с 16 в 1960 до 148 в 1974. Число частных детских садов увеличилось с 202 в 1966 до 366 в 1973. Количество технических учебных заведений выросло с 1960 по 1975 с 64 до 508. С 1964 по 1972 «корпусом просвещения» было обучено грамоте 1,5 млн. человек.

12. Введено бесплатное и обязательное 8-летнее образование для всех детей в возрасте до 14 лет, а также бесплатная раздача молока школьникам. В 1974 г. вводится система бесплатного высшего образования. К 1975 г. свыше 60% населения были грамотными (в 1964 – только 30%).

13. 100 тыс. студентов были отправлены на учёбу за границу. Им были выданы денежные суммы в долг, с условием возврата только 25% от общей суммы.

14. С 1973 по 1975 объём банковских инвестиций возрос в 5 раз.

15. У Ирана появилась сильнейшая армия на всём Ближнем и Среднем Востоке (400 тыс. человек + 40 тыс. шахской гвардии). Самый сильный в мире флот на воздушной подушке, самая совершенная в странах «третьего мира» ракетная система ПВО. По численности ВВС и вертолётного парка Иран превосходил все страны НАТО, кроме США.

16. Полным ходом шла урбанизация страны. Если в 1966 г. в городах жил 31% населения, то к 1978 г. – более 50%.

17. Было построено 15 автомобильных заводов, выпускавших как самые разные западные и восточные модели автомобилей («линкольны» и «тойоты»), так и автомобили собственного производства («пейканы»).

18. В Тегеране были построены несколько крупных автомагистралей, наподобие западных хайвеев – «шахвеи».

19. С 1974 по 1978 гг. построено 9 ядерных реакторов, ещё 2 находились в процессе строительства.

20. Внешний долг Ирана в тот период времени составлял 0$.

21. Уровень безработицы составлял менее 1%.

22. По состоянию здоровья населения Иран занимал 9-е место в мире. За 3 года «корпус здоровья» вылечил около 10 млн. человек.

23. 6 млн. человек были включены в программу социального обеспечения, принятую в 1975 г., которая заключается в обеспечении до 100% от общей суммы заработной платы во время выхода на пенсию. К началу 1980-х в программу должно было быть включено всё население Ирана.

24. Введено бесплатное питание для нуждающихся матерей и всех новорождённых в возрасте до 2 лет.

25. Были выделены субсидии на поддержание устойчивых цен на продовольственном рынке.

26. В 1963 г. избирательное право получили женщины.

27. В стране посажено более 9 млн. деревьев, создано 70 тыс. акров (280 км) «зелёных поясов» вокруг городов и вдоль крупных магистралей.

28. Иранский паспорт позволял посещать более 100 стран, в т.ч. все европейские, без визы (сейчас – только 14)…» Источник

Когда же к власти пришли исламские фундаменталисты, со светскими правами и свободами было покончено, в стране установились совсем другие порядки. Аятолла Хомейни, пришедший к власти на волне Исламской революции, отказался от курса технологической модернизации страны и планировал вернуться к экономическим и социальным нормам «истинно-исламского общества». В Иране, по его мнению, должно было установиться «ни Запад, ни Восток, а ислам». Такая волитика привела к тому, что за 10 лет (с 1979 по 1989 г.) Иран растерял всё то, что шах так упорно выстраивал. Потом, правда, опомнились – война с Ираком вразумила, и сделали упор на экспортно-ориентированную экономику. А народу о светскости государства пришлось забыть.

Вот какие факты сообщает Совет по правам человека при ООН касательно Ирана в 2010 году:

Женщины:

– В 2001 году было 575 насильных самоубийств «чести», 375 из которых через огонь. (Поясним, что такого рода самоубицства служат для того, чтобы виновная искупила вину за аморальное действие, чаще всего за супружескую измену).

– Иранские женщины, отказывающиеся носить хиджаб, подлежат заключению в тюрьму сроком на 2 месяца.

– Наказание за супружескую измену: женщину зарывают по шею в песок и забивают камнями до смерти.

– Только в Тегеране ежедневно подвергаются физическому и секуальному насилию 4 000 проституток возрастом от 10 до 17 лет.

Детские казни:

– Законодательство Ирана разрешает смертную казнь для мальчиков с 15 лет, а для девочек – с 9.

– С 1990 года в Иране казнено, как минимум, 46 детей до 18 лет.

– Иран является единственной страной в мире, в которой были казнены подростки в 2008 году.

– Во время правления Ахмадинеджада показатель детских казней увеличился на примерно 300%.

– На сегодняшний день более 100 несовернолетних преступников ожидают казни.

Не зря последний шах так старался отмежеваться от исламских «традиций», что даже календарь другой ввёл, который, кстати, почти на 1300 лет удлинял (и по праву) историю страны, но религиозным фанатикам такие мелочи были совсем ни к чему. Ислам укоренился в Иране с 15 века, несмотря на то, что страну пытались завоевать арабы, начиная с 7-го, но персы упорно вели свою реконкисту. Так что 30 лет реформ шаха, конечно, не могли перевесить 400 лет властвования в стране мусульманской идеологии, и старый календарь вернули.

Да, с календарём от правления Ахеменидов у шаха не получилось. Зато получилось с государственной символикой. Ещё шах Реза-хан в 1925 году велел изготовить новую корону, взамен так называемой «короны Киани», которую на протяжении долгого времени использовали шахи предыдущей династии.

За основу взяли одну из корон Сасанидской династии, которая правила в Иране более 400 лет (224 по 651 гг. н.э.). Почему одну из корон? Потому что иранские археологи насчитали у 32 сасанидских правителей более 100 типов корон этого периода, судя по изображениям на монетах, барельефах, серебряных изделиях и пр. Короны, как они полагают, не только показывали культурные, экономические, социальные и исторические реалии времени каждого правления, но и характерные черты каждого монарха. Основной мотив короны – солнце, которое почитали арии. Сасаниды были зороастрийцами. Как известно, зороастрийцы поклонялись огню, но не только. Примерно в 1 в н.э. в зороастризме постепенно на первый план вышел культ Митры, одного из ближайших помошников Ахура Мазды. А Митра, среди прочего, являлся богом солнца и света, и его часто изображали как бога-солнце, управляющего колесницей. Так вот, в короне новой иранской династии Пехлеви солнце в виде огромного 60-каратного жёлтого бриллианта и лучами из белых бриллиантов располагалось в центре. Вообще украшений из сокровищницы предыдущего шаха на новую корону весом в 2 килограмма пошло немало: 3 380 бриллиантов (1 144 карата), 5 изумрудов (200 карат) и 368 жемчужин. Эта корона использовалась всего два раза – во время коронации Резы Пехлеви 25 апреля 1926 г. и Мохаммада Резы Пехлеви 26 октября 1967 г.

Арийские символы присутствуют и на гербе Ирана, личном гербе шаха и его жены, шахбану (так называлась императрица Ирана), а также принца. Кроме того, полный титул шаха, вернее шахиншаха (царя царей), а это древний иранский титул верховного правителя, который использовали ещё Ахемениды (705-330 гг. до н.э.), был таким: Его Императорское Величество Шахиншах Арьямехр (последнее слово означает «Солнце Ариев»).

Так вот, создавая новый Императорский герб Ирана в конце 1940-х годов, молодая династия Пехлеви ставила себе целью заключить в нём 2500-летнюю непрерывную государственность Ирана.

В центре герба – круглый щит, разделённый на четрыре части. В первой четверти расположен идущий Лев, несущий на спине золотое Солнце и держащий в правой лапе серебряный меч. Лев и Солнце были одними из главных символов Ирана, в период с 1846 по 1980 год, а вообще он стал известным символом в Иране с 12 века.

На второй четверти расположен так называемый Фаравахар – крылатый диск, главный символ зороастризма, который изначально представлял собой «окрылённое солнце» (символ власти и божественного происхождения), а человеческий образ был добавлен к нему позже. Фаравахар был принят персидской династией Ахеменидов (648-330 гг. до н.э.) у вавилонян как символ Верховного Бога – Ахура-Мазда. Таким образом, в гербе Пехлеви Фаравахар символизирует эпоху Ахеменидов. Также в верхнем углу этой четверти находится солнце.

В третьей четверти герба расположен Зульфикар – меч с раздвоенным на конце лезвием. Его отобрал пророк Мухаммед, которому тот достался при разделе трофеев, косле того, как мусульмане победили в битве армию Мекки. По легенде меч Зульфикар обладает магической силой и волшебными свойствами. Меч Зульфикар символизирует арабо-мусульманское завоевание Ирана и исламскую (шиитскую) историю государственности Ирана (651 г. – по сей день). Сверху меча расположена золотая пятилучевая звезда.

В четвёртой четверти расположен Симург – мифическая птица справедливости и счастья (по другим сведениям – крылатый пёс, тело которого покрыто рыбьей чешуёй, а хвост – павлиний). Символизирует эпоху двух династий – парфянских царей Аршакидов (250 г. до н.э. – 224 г. н.э.) и персидских царей Сасанидов (224-651 гг.). Примечательно то, что у скифов, саков и сарматов было похожее божество с похожим названием – Семаргл – небесный пёс.

А в центре большого щита Императорского герба – малый с изображением горы Демавенд (самая высшая точка Ирана), из-за которой восходит солнце. Да, молодая династия Пехлеви недвусмысленно давала понять, что они – на стороне солнца, не луны. Большой щит держат два золотых льва. В геральдике лев является символом силы, мужества и великодушия. Однако не только поэтому династия Пехлеви поместила его на свой герб.

Лев также является символом ариев и представляется как их защитник, источник силы, мудрости и власти. Примечательно, что при украшении дворца Ахеменидов в Персеполе также были использованы разнообразные и множественные изображения львов. Например, на парадной лестнице изображён лев, вцепившийся в быка, что некоторые исследователи относят к символической сцене весеннего равноденствия и что сам город был построен исключительно для проведения в нём главного зороастрийского праздника – Навруза – Нового года.

У шахбану (императрицы) был свой личный герб, который своими символами также обращался к эпохе Ахеменидов. Главным его элементом было изображение знаменитого золотого браслета из Амударьинского клада (иначе сокровища Окса) (5 в. до н.э.). Как и цилиндр Кира Великого, который ныне хранится в Британском музее, этот браслет известен во всём мире и является визитной карточкой ахеменидской культуры. Кстати сказать, англичане расщедрились и прислали цилиндр Кира на празднование 2500-летия Персидской державы, которое шах организовал в 1971 году. Цилиндр и вправду является удивительным артефактом. Сам он глиняный и на нём клинописью высечен декрет, который можно рассматривать как первую в мире известную декларацию прав человека. Этот декрет устанавливал религиозную и этническую свободы, запрет рабства и любых притеснений, отъёма собственности силовым путём или без компенсации. А завоёванные земли сами решали, подчиняться ли власти Кира. Вот такой вот документ был использован в качестве основного элемента официальной эмблемы праздника.

Герб Императрицы венчает её корона, коей она была коронована в 1967 г. А браслет в скифском зверином стиле выполнен в виде двух грифонов, хотя и не совсем обычных. Вместо помеси льва и орла, на браслете помесь горного козла, льва и птицы. Есть ещё такой интересный момент. На барельефах Персеполя можно встретить изображения людей, которые несут царю подношения в виде похожих браслетов из Амударьинского клада. В гербе кронпринца Ирана видна двуглавая птица – орёл или сокол – с солярным символом на груди.

В настоящее время герб Ирана представляет собой стилизованную надпись «Аллах» арабо-персидским письмом и состоит из четырёх полумесяцев и меча, которые символизируют исламский символ веры – «Нет Бога, кроме Аллаха» и 5 столпов ислама – основные предписания шариата, обязательные для всех мусульман.

К пяти столпам ислама относятся: шахада (декларация веры: «Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад – раб и посланник Аллаха»), намаз (пять ежедневных молитв), ураза (пост во время месяца Рамадан), закят (религиозный налог в пользу нуждающихся) и хадж (паломничество в Мекку).

Как видим вместо львов, солнца и других арийских солнечных знаков иранцам навязали какие-то невзрачные палочки лунного культа секты второго уровня иудаизма, а, кроме того, мусульманские ортодоксы решительно притушили и саму память о существовании великих империй ариев на территории Ирана.