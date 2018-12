Зачем русскоязычные СМИ предоставляют площадку британским агентам?

База документов по британским тайным операциям в Европе выложенная "Анонимусами" продолжает радовать новыми откровениями.Среди уже опубликованных документов (а авторы обещают не ослаблять накал разоблачений по различным странам) обнаружился след ведущий к Доброхотову.Портал The Insider под руководством Романа Доброхотова опять отличился. Издание уже давно известно своим сотрудничеством с иностранными фондами и НКО, занимающимися продвижением антироссийской повестки. Но пару дней назад карты были раскрыты окончательно. На его электронных страницах выступил первый руководитель информбюро НАТО в Москве Джон Лаф (John Lough). В его материале нет ничего удивительного для тех, кто регулярно наблюдает за антироссийской риторикой западных экспертов: навязчивое позиционирование Крыма в качестве территории Украины, откровенные признания о том, что цель Запада – заставить Россию изменить её суверенный политический курс, а так же рекомендации бороться за сохранение поставок российского газа через территорию Украины.Важно другое. Джон Лаф – не просто эксперт с антироссийской риторикой. Он один из тех персонажей, что входят в костяк недавно раскрытой сети британской разведки Ми6 (Mi6) под кодовым названием Integrity Initiative. В документах Anonymous на эту тему, широко разошедшихся по интернету, видно, что Лаф занимает важную позицию в структуре британского «кластера» (читай – резидентуры) этой сети.Таким образом, The Insider окончательно перестал скрывать, что работает на продвижение интересов британских спецслужб. Серьезные вопросы к Доброхотову и его редакции появились еще после материалов на тему разоблачения Петрова и Боширова, в которых не скрывалось намерение нанести ущерб российским органам безопасности. Нынешние же обстоятельства заставляют по-новому взглянуть и на аффилированность The Insider с сетевым проектом Bellingcat. Интерес вызывает тот факт, что сыплющего антироссийскими расследованиями «Звонящего кота» по странному совпадению создал опять же британец – блогер Элиот Хиггинс. В 2014 году он обвинил Москву в крушении малайзийского авиалайнера Boeing, а редакция Доброхотова тогда подхватывала каждый такт этой риторики. Конечно, Британия во все времена вербовала агентов для антироссийской деятельности, но, кажется, еще никогда работа этой агентуры не была столь неприкрытой и откровенной. https://okolokremlya.ru/content/5136 – цинкВопрос вынесеннный в заголовок статьи на деле риторический, так как и без этих разоблачений известно, что целый ряд российских СМИ работает в интересах других государств. Данные утечки не более чем подтверждают очевидное.Поэтому вполне нормально, что связанные с британскими спецслужбами агенты влияния предоставляют площадку для пропаганды агентам британских спецслужб.При товарище Сталине, можно было бы смело всю редакцию Инсайдера по 58-й отправлять, но у нас страна свободная и демократичная…А ведь программа, в которой участвует тот же Лаф, открыто (вернее, теперь открыто) ставит своей целью борьбу с Россией и подрыв ее позиций в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Источник: colonelcassad.livejournal.com