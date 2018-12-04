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В Совфеде ответили на ультиматум США

22:50. 4 декабря 2018 Просмотров - 198 Нет комментариев Опубликовал:
В Совфеде ответили на ультиматум США | Русская весна

Россия соблюдает договор о РСМД, поэтому выполнить требование госсекретаря США Майка Помпео «вернуться» к договору не может по определению, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Помпео заявил, что США призывают РФ вернуться к выполнению договора о РСМД в течение двух месяцев. Он также указал, что США приостановят свои обязательства по ДРСМД, если РФ через 60 дней не вернется к выполнению договора. По его словам, США в течение 60 дней не будут производить и испытывать ракеты, подпадающие под договор РСМД.

«Насчёт ДРСМД — выглядит это заявление, по меньшей мере, странно. Так, будто нас в чём-то уличили, потребовали в этом признаться и исправиться, после чего откажутся нас наказывать», — отметил Морозов.

По его словам, в этой формуле главная фальшь в том, что мы должны «вернуться к выполнению договора».

«А мы его и не нарушали. Поэтому выполнить условия господина Помпео не можем по определению. Лукавство чистой воды», — заключил сенатор.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что США намерены выйти из договора РСМД, заключенного еще в 1987 году, поскольку, по его словам, Россия нарушает договоренности. Кроме того, в Вашингтоне указывали на то, что целый ряд стран, обладающих ракетами средней и малой дальности, в первую очередь Китай, не являются участниками этого договора.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявлял, что в Москве пока не получали официального уведомления от Вашингтона о выходе из договора. По его словам, в случае, если это все же произойдет, Россия будет считать такой шаг «большим упущением».

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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