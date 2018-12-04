США и НАТО выдвинули РФ ультиматум
22:56. 4 декабря 2018 Просмотров - 262 2 коммент. Опубликовал: brahman
Госдеп США официально объявил, что если Россия не признает своих нарушений и не устранит их, то США выйдут из договора ДРСМД через 60 дней.
Несколько позже последовала и официальная позиция НАТО.
1. Договор о ядерных вооружениях средней дальности (INF) имеет решающее значение для обеспечения безопасности НАТО более 30 лет.
2. Союзники пришли к выводу, что Россия разработала и выпустила ракетную систему, 9М729, которая нарушает Договор о РСМД и создает значительные риски для евроатлантической безопасности. Мы решительно поддерживаем вывод Соединенных Штатов о том, что Россия существенно нарушает свои обязательства по Договору о РСМД.
3. На протяжении более пяти лет союзники и Соединенные Штаты, в частности, неоднократно выражали свою озабоченность в отношении Российской Федерации как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Как мы заявили в Декларации Брюссельского саммита в июле, Россия отреагировала на наши проблемы отказами и запутыванием. Россия только недавно признала существование ракетной системы, но без обеспечения необходимой прозрачности или объяснения.
4. Соединенные Штаты по-прежнему полностью соблюдают свои обязательства по Договору о РСМД с момента его вступления в силу. Союзники подчеркнули, что ситуация, при которой Соединенные Штаты и другие стороны полностью соблюдают Договор, а Россия – нет, не является устойчивой.
5. Нарушение Россией Договора о РСМД разрушает основы эффективного контроля над вооружениями и подрывает безопасность союзников. Это часть более широкой модели поведения России, которая призвана ослабить общую евроатлантическую архитектуру безопасности.
6. Союзники привержены сохранению стратегической стабильности и евроатлантической безопасности. НАТО будет и впредь обеспечивать доверие и эффективность общего сдерживания и обороны НАТО.
7. Мы будем продолжать регулярно консультироваться друг с другом в целях обеспечения нашей коллективной безопасности. Мы будем продолжать внимательно следить за выпуском российских ракет средней дальности.
8. Союзники твердо привержены делу сохранения эффективного международного контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Поэтому мы будем продолжать поддерживать, поддерживать и укреплять контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение как ключевой элемент евроатлантической безопасности с учетом сложившейся обстановки в области безопасности.
9. Мы продолжаем стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда действия России делают это возможным. Как недавно подтвердили на саммите в Брюсселе, мы по-прежнему открыты для диалога с Россией, в том числе в Совете Россия-НАТО.
10. Мы призываем Россию срочно вернуться к полному и поддающемуся проверке соблюдению. Теперь Россия должна сохранить Договор о РСМД.
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_161122.htm?selectedLocale=en – цинк
По сути, это кристально чистый ультиматум, где от России требуют односторонних уступок, так как официальная позиция Кремля заключается в том, что Россия договор ДРСМД не нарушает и все претензии к России носят надуманный характер.
Теперь же России ставят простую вилку – либо она признает нарушения и пойдет на уступки США и НАТО (что будет выглядеть очевидной слабостью и будет крайне негативно воспринято внутри страны, да и за пределами России это будет воспринято как проявление слабости), либо договор будет разорван через 60 дней, а обвинят в этом конечно же Россию, которая "не признала своих нарушений" и не выполнила ультимативных требований из Вашингтона.
С учетом более чем вероятного непринятия ультиматума, обвинения в нарушениях в адрес России – это способ переложить ответственность за разрыв договора ДРСМД с США на РФ и открыть дорогу полномасштабной гонке ракетно-ядерных вооружений, в чем также обвинят РФ.
Про отсутствие Китая в этом договоре, сейчас даже не упоминают, так как Пекин уже ясно дал понять, что он этот договор не подписывал и не видит смысла что-то менять в этом вопросе.
В целом, Холодная война продолжает набирать обороты.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Надо быть такими, какими они нас рисуют. И хватит захаровского блеяния, гарант должен рявкнуть. Сколько можно вытирать плевки. Или “он” пополам или “она” вдребезги.
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А кто будет рявкать и слушаться рявканья, если там все имеют не по одному гражданству, если семьи, дети, деньги, яхты, дома, нет, простите, виллы находятся у потенциальных врагов и геополитических противников?! Вопрос, конечно , риторический.
Пора уже признать, что нахождение в управлении государством, в крупном бизнесе лиц (включая всех близ- и подале-лежащих родственников) с двойным, тройным и т.д. гражданством, имеющих родственников за границей (живущих, лечащихся, обучающихся), а также имеющих любое имущество за границей – уже стало смертельно опасно для нашего государства в целом, и для каждого из нас.