Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 декабря 2018
- 10:04 Амнистия для не служивших.
- 03:39 Сирия: «гестапо» лютует в оккупированных США районах (ФОТО).
- Вчера 23:26 Бежавшие из ада: армия России спасла тысячи сирийцев из Идлиба (ФОТО, ВИДЕО).
Амнистия для не служивших
Согласно заявлению. российских военных из Центра по примирению, с 9 ноября в Сирии проходит очередная большая амнистия.
На этот раз она касается тех, кто уклонился от несения службы в Сирийской Армии в период боевых действий.
Распространяется амнистия на:
- сирийских граждан призывного возраста, которые проживают на территории контролируемой сирийским правительством, но уклонились от призыва
- беженцев, которые в силу объективных или субъективных обстоятельств не смогли пойти на службу в армию
- бывших боевиков, которые по договоренности о капитуляции различных анклавов в центральной и западной Сирии должны были отслужить в сирийских войсках
По данным российских военных этой амнистией уже воспользовали 14 522 человека.
Очередная амнистия является частью стратегии примирения, которую проводит правительство Асада, стремясь там, где это возможно, демонстрировать мягкий подход, для залечивания ран общества вызванных многолетним противостоянием, а также стремясь ускорить возвращение сирийцев в свои дома.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Сирия: «гестапо» лютует в оккупированных США районах (ФОТО)
В сирийском Курдистане далеко не все спокойно. Пока арабы из состава «Сирийских демократических сил» отправлены сражаться на передовую с головорезами ИГИЛ, силы внутренней безопасности курдов проводят массовые репрессии на подконтрольной территории.
Эта структура в составе СДС называется «Асайиш», и сейчас у нее «много работы». Арабы недовольны своим подчиненным положением в СДС, в тылу орудуют исламисты и сторонники Турции, местное население многих городов устало от войны и хочет наступления мира, который, по их мнению, может принести лишь Асад.
Теперь подробнее о каждом из этих аспектов.
Совсем недавно ряд арабских племен, входящих в СДС, выразил свое несогласие с политикой курдского руководства, которое возлагает всю тяжесть борьбы с исламистами на восточном берегу Евфрата именно на арабских бойцов. Дело едва не дошло до вооруженных столкновений, но вовремя вмешалась «Асайиш» — репрессий не было (еще бы, ведь это чревато), но удалось достичь определенных договоренностей. Напряженность не пропала, но ее градус немного снизился. А вот сирийцы, проживающие в Камышлы и Хасеке и не признающие над собой власть вооруженных курдских бандитов, регулярно подвергаются арестам и тюремному заключению.
Кроме того, гонениям подвергаются и неугодные социальные объекты. Например, в августе 2018-го «Асайиш» устроили масштабные рейды по всем частным школам (включая религиозные) в городе Камышлы, пытаясь прекратить их работу ввиду того, что их деятельность якобы нарушает установленные курдскими властями образовательные нормы.
Все это происходит на фоне постоянных терактов, проводимых боевиками ИГИЛ* и сторонниками Турции. По причине этого «Асайиш» практически ежедневно устраивает облавы и кого-нибудь арестовывает. Правда, интенсивность терактов отнюдь не снижается, из-за чего складывается впечатление, что «борьба с терроризмом» используется как предлог для расправы с неугодными.
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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Бежавшие из ада: армия России спасла тысячи сирийцев из Идлиба (ФОТО, ВИДЕО)
Российские военные спасли уже несколько тысяч сирийцев из-под гнёта бандформирований Идлиба.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Напомним, что, благодаря достигнутой договорённости между лидерами бандформирований и российскими офицерами из Центра по примирению, многие мирные жители в течение нескольких месяцев покидают контролируемую исламистскими группировками провинцию Идлиб и переходят на сторону официального Дамаска. Для этих целей был создан гуманитарный коридор между городками Тель-Султан и Абу-Духур.
Вооружённые силы России помогают сирийцам добираться и обустраиваться на новых местах.
В лагере для беженцев Харджеле в провинции Риф Дамаск проживают люди, которым российские военные помогли эвакуироваться из оккупированной террористами провинции Идлиб.
В общей сложности в лагере проживает 1050 человек, из них — 475 детей, они сбежали от боевиков из города Идлиб и его окрестностей, часть была ввезена из окружённых бандами населённых пунктов Фуа и Кефрая.
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