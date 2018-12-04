Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 декабря 2018

В сирийском Курдистане далеко не все спокойно. Пока арабы из состава «Сирийских демократических сил» отправлены сражаться на передовую с головорезами ИГИЛ, силы внутренней безопасности курдов проводят массовые репрессии на подконтрольной территории.

Эта структура в составе СДС называется «Асайиш», и сейчас у нее «много работы». Арабы недовольны своим подчиненным положением в СДС, в тылу орудуют исламисты и сторонники Турции, местное население многих городов устало от войны и хочет наступления мира, который, по их мнению, может принести лишь Асад.

Теперь подробнее о каждом из этих аспектов.

Совсем недавно ряд арабских племен, входящих в СДС, выразил свое несогласие с политикой курдского руководства, которое возлагает всю тяжесть борьбы с исламистами на восточном берегу Евфрата именно на арабских бойцов. Дело едва не дошло до вооруженных столкновений, но вовремя вмешалась «Асайиш» — репрессий не было (еще бы, ведь это чревато), но удалось достичь определенных договоренностей. Напряженность не пропала, но ее градус немного снизился. А вот сирийцы, проживающие в Камышлы и Хасеке и не признающие над собой власть вооруженных курдских бандитов, регулярно подвергаются арестам и тюремному заключению.

Кроме того, гонениям подвергаются и неугодные социальные объекты. Например, в августе 2018-го «Асайиш» устроили масштабные рейды по всем частным школам (включая религиозные) в городе Камышлы, пытаясь прекратить их работу ввиду того, что их деятельность якобы нарушает установленные курдскими властями образовательные нормы.

Все это происходит на фоне постоянных терактов, проводимых боевиками ИГИЛ* и сторонниками Турции. По причине этого «Асайиш» практически ежедневно устраивает облавы и кого-нибудь арестовывает. Правда, интенсивность терактов отнюдь не снижается, из-за чего складывается впечатление, что «борьба с терроризмом» используется как предлог для расправы с неугодными.

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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»

*Запрещенная в РФ террористическая организация.