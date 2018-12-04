Шеф, усё пропало: в США оплакивают проигранную России гонку за Арктику

У России в Арктике работают порядка 40 ледоколов и строятся новые, а у США на плаву остались всего два старых корабля, пишет на своём сайте телеканал NBC News. Американские политики опасаются, что США сильно отстают в гонке за Арктику, а вместо новых ледоколов Вашингтон выделяет деньги на строительство стены на границе с Мексикой.

Американский флот ледоколов в ужасном состоянии, пишет Сабрина Шанкман в своей статье для Интернет-версии телеканала NBC News. На плаву сегодня находятся лишь два полярных ледокола. В их задачи входит сбор научных данных, спасение застрявших во льдах кораблей и устранение последствий разливов нефти в этих наиболее удалённых частях Земли. Помимо всего прочего, они защищают интересы США в Заполярье, учитывая что тающие льды открывают новые торговые возможности в Арктике, а также способствуют росту напряжённости.

Однако из этих двух ледоколов один под названием «Полярная звезда», способный разбивать толстый лёд, уже 12 лет как преодолел цифру ожидаемого срока работы. По оценке береговой охраны, для надлежащего исполнения своих задач ей нужно шесть новых ледоколов. Но на их создание и строительство уйдут годы и миллиарды долларов.



Ледокол «Полярная звезда»

Так, по самым оптимистичным расчётам, самое раннее, когда в Антарктику может прийти новый ледокол, — через пять лет, а в Арктику — через десять. Россия, в свою очередь, вложила гораздо больше усилий в защиту своих интересов в Арктике: у неё там работает порядка 40 ледоколов, и строятся новые.

А американский 40-летний ледокол «Полярная звезда» из года в год ломается. Так, два года назад прямо посреди четырёхмесячной миссии из строя вышел один из его двигателей.

В таких случаях Арктика остаётся на втором, менее мощном ледоколе «Хили». Он был построен в 2000 году, но выполняет в большей степени научную функцию.

Ледокол «Хили»

При этом эксперты настаивают, что Соединённым Штатам необходимо присутствие в Арктике, где государства уже сегодня борются за доминирование. Одно дело, когда речь идёт о застрявшем корабле, тут и другие страны помогут, но другое — если государство-соперник попытается вторгнуться в эксклюзивную экономическую зону США или вступить с ними в военную гонку.

Так, Россия стала наращивать производство арктических ледоколов в рамках стратегии Путина, который видит в Арктике будущее для России. Строительством ледоколов занимаются также Китай, Япония, Южная Корея.

«Дело в том, что США проигнорировали Арктику, — приводит издание слова депутата Джона Гараменди. — Мы лишились будущего главного морского пути между Азией и Европой. Контроль за океаном мы уступим России и Китаю». «Мы крупнейшая морская держава в мире, и мы просто надеемся, что корабль, построенный в 1970-х, сможет продержаться на плаву», — сказала политолог Хизер Конли.

США осознали важность Арктики во время Второй мировой войны, и тогда было построено семь ледоколов, три из которых работали у берегов СССР. То был расцвет американского флота ледоколов. Но к 2007 году эксперты стали максимально громко говорить, что оставшиеся корабли неспособны в полной мере выполнять свою функцию. Правительство Дональда Трампа предлагало выделить $750 на новый ледокол, но и итоге эти деньги парламент направил на другую приоритетную цель — строительство стены на границе с Мексикой.

Во время обсуждения этого вопроса депутат Люсиль Ройбал-Аллард заявила: «США Арктике всё сильнее сдают позиции по отношению к российскому флоту, и мы больше не можем позволять себе откладывать этот вопрос. Это большая слабость в нашей национальной безопасности».

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