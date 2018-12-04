«Россия ничего никому отдавать не собирается»: Николай Стариков оценил заявление японцев, что договор с РФ возможен после решения вопроса Курил

Источник: politros.com

Если Япония хочет расширять сотрудничество с Россией, она должна делать это исходя из тех реалий, которые сложились после Второй Мировой войны, то есть смириться с тем, что никакой передачи островов не будет. Об этом заявил политолог Николай Стариков, комментируя заявление японского МИДа по поводу подписания мирного договора между Москвой и Токио, которое возможно только после решения территориального вопроса.



Сегодня, 3 декабря, министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что Токио будет вести переговоры с Москвой по вопросу подписания мирного договора только после решения территориального спора между странами.

«Наша базовая позиция – заключение мирного договора после решения территориальной проблемы. И мы будет вести плотные и активные переговоры с Россией, исходя из этой базовой позиции», – сказал он.

В то же время, комментируя вопрос о том, будет ли японская сторона использовать формулировки «возвращение» или «передача» в отношении южнокурильских островов, глава японского ведомства отметил, что он не хочет озвучивать позицию Японии за пределами переговорного процесса, чтобы его не испортить.

«Поскольку сейчас начинается активизация переговорного процесса, я хотел бы уклониться от обозначения позиции и подхода [японского] правительства за пределами этих переговоров», – объяснил Коно.

Напомним, в субботу в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ о создании нового механизма решения проблемы мирного договора. Он сказал, что для этой цели уже назначены спецпредставители, которые будут курировать работу по вопросам подписания договора.

Общественный деятель, политолог, писатель Николай Стариков рассказал в интервью журналистам «ПолитРоссии», чем обусловлено нынешнее заявление японской стороны и объяснил, почему Россия никому ничего не должна, в частности, отдавать Курилы Японии.

«Та позиция, которая озвучена японским представителем – неизменная позиция Японии с начала 50-х годов. Сегодняшнее заявление обусловлено внутриполитическими причинами. Совсем недавно в Японии прошел опрос, который показал, что «за» мирный договор с Россией в ситуации, когда Курилы принадлежат РФ, проголосовали 0% японцев. Дальше количество выступающих за заключение этого мирного договора как следствие масштабной многолетней пропаганды растет в зависимости от количества островов, которые передаются достаточно медленно, по мнению японской стороны, под их юрисдикцию. Этот опрос показывает нам ещё раз, что передача не нужна и невозможна», – подчеркнул политолог.

По словам Старикова, вопрос нужно поставить по-другому, а именно, зачем России отдавать Курильские острова, ведь она прекрасно существовала с Японией в рамках той декларации, которая была подписана после Второй мировой войны.

«Зачем нам вообще что-то кому-то отдавать? Хотел бы напомнить, что состояние войны между Советским Союзом и Японией было прекращено согласно декларации 1956 года, которая была ратифицирована обеими сторонами. С другой стороны, на земном шаре огромное количество государств, у которых с Российской Федерацией нет мирного договора. Это как-то мешает отсутствие войны между нашими государствами? Нет. Поэтому хотелось бы в ответ на жесткое заявление японского МИДа вполне себе жесткое заявление российского МИДа, который, в конце концов, сказал бы то, что давно хотят услышать десятки и сотни миллионов граждан РФ: Россия ничего никому отдавать не собирается. Если Япония хочет расширять сотрудничество с нашей страной, она должна делать это исходя из тех реалий, которые сложились после Второй Мировой войны», – заключил собеседник «ПолитРоссии».

Автор: Марина Гончарова

Источник: nstarikov.ru