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Кружок диалектики (2018-2019). 02. «Особенное». М.В.Попов

19:57. 4 декабря 2018 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал:

23 октября под научным руководством доктора философских наук, профессора Михаила Васильевича Попова состоялось второе в 2018-2019 учебном году занятие Кружка любителей гегелевской диалектики по теме "Особенное". Рассматривался вопрос о том, что такое особенное как определённое всеобщее.

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Источник: www.youtube.com

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