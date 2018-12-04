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Как справляться с дистрессом в домашних условиях

13:26. 4 декабря 2018 Просмотров - 197 Нет комментариев Опубликовал:

О «корне» многих болезней…

Термин «стресса» ввёл канадский учёный Ганс Селье.

Доктор психологических наук О. И. Жданов напоминает нам, что введенный в науку Гансом Селье термин «стресс» пришел к нам из мира инквизиции: «словом «стресс» (нажим) называли тип и силу физических пыток, необходимых, чтобы выдавить из жертв признание» в общении с нечистой силой.

Виды стресса и их классификация

Эустресс — классифицируется как эмоциональное состояние, вызванное положительными эмоциями, новыми и интересными планами, желанием взять «новую высоту» в работе, изменениями в личной жизни, и предвкушением чего-то хорошего! Он мобилизует все силы человека, помогает быстрее решать поставленные задачи и характеризуется, как «бодрость или реакция пробуждения». Такие выбросы адреналина повышают эффективность жизни, увеличивают удовольствие от нее и поддерживают нас!

В противовес ему — дистресс, негативно воздействует на человека и стресс этого типа бывает таких классификаций: нервный, кратковременный или хроническийпсихологический илифизиологический.

Хронический дистресс считается одним из самых опасных.

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Стресс - главная проблема современного мира!

 

По статистическим данным 3/4 населения страны постоянно испытывают стресс, а остальная 1/4 часть — находится в сильном стрессовом состоянии.

 

Многие проблемы, на которые жалуются пациенты, почти на 90% связаны с пережитым стрессом.

 

 

СПРАВКА.

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СОДЕРЖАНИЕ:

ПУБЛИКАЦИИ:

Всё, что переживает душа, тело делает видимым
Какое влияние оказывает стресс на здоровье человека?
Стресс в городе – явление весьма распространенное

Как справляться с дистрессом в домашних условиях:

Средство 1. Лучшее антистрессовое средство - стакан воды с температурой 50 градусов.
Средство 2. Кинезеологическая самостоятельная коррекция в домашних условиях за 5 минут.
Средство 3. "Поза Уэйна Кука"
Средство 4. Упражнение для изменения негативных переживаний на позитивные с помощью зрительных образов.
Средство 5. Техника "Квадратное дыхание".
Средство 6. Простой и эффективный способ нейтрализовать агрессивное состояние.
Средство 7. Очищение собственной негативной энергетики при помощи воды и соли.
Средство 9. Снятие негатива при помощи яйца (народный метод).
Средство 10. Восполнение дефицита альфа-ритмов головного мозга.
Средство 11. Самонастройка с тибетскими (поющими) чашами
Средство 12. Когда поют птицы — болезни уходят.
Средство 13. «Крутилка» — техника мгновенной нейтрализации травм из прошлого.
Средство 14. Осознание - техника мгновенного исцеления.
Средство 15. БИЛОТЕРАПИЯ - безмедикаментозный метод коррекции отклонений в состоянии здоровья.

ВИДЕО:

Михаил Глянцев - Реальная трансформация негативных ситуаций (17.43)
«Крутилка» — техника мгновенной нейтрализации травм из прошлого (03.29)
Целебный сеанс по методу квантового смещения (53.44)

АУДИО:

The Dolphin Song (29.01)
Самонастройка с тибетскими поющими чашами (25.40)
Пение соловья и лесных птиц (54.13)
Звучание плоских колоколов (бил)

Все материалы взяты из доступных источников. 


Как справляться с дистрессом в домашних условиях

 

Источник: cont.ws

Метки: Как справляться с дистрессом в домашних условиях
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