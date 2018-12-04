О «корне» многих болезней…

Термин «стресса» ввёл канадский учёный Ганс Селье.

Доктор психологических наук О. И. Жданов напоминает нам, что введенный в науку Гансом Селье термин «стресс» пришел к нам из мира инквизиции: «словом «стресс» (нажим) называли тип и силу физических пыток, необходимых, чтобы выдавить из жертв признание» в общении с нечистой силой.

Виды стресса и их классификация

Эустресс — классифицируется как эмоциональное состояние, вызванное положительными эмоциями, новыми и интересными планами, желанием взять «новую высоту» в работе, изменениями в личной жизни, и предвкушением чего-то хорошего! Он мобилизует все силы человека, помогает быстрее решать поставленные задачи и характеризуется, как «бодрость или реакция пробуждения». Такие выбросы адреналина повышают эффективность жизни, увеличивают удовольствие от нее и поддерживают нас!

В противовес ему — дистресс, негативно воздействует на человека и стресс этого типа бывает таких классификаций: нервный, кратковременный или хронический, психологический илифизиологический.

Хронический дистресс считается одним из самых опасных.

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Стресс - главная проблема современного мира!

По статистическим данным 3/4 населения страны постоянно испытывают стресс, а остальная 1/4 часть — находится в сильном стрессовом состоянии.

Многие проблемы, на которые жалуются пациенты, почти на 90% связаны с пережитым стрессом.

СПРАВКА.

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СОДЕРЖАНИЕ:

ПУБЛИКАЦИИ:

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Какое влияние оказывает стресс на здоровье человека?

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Как справляться с дистрессом в домашних условиях:

Средство 1. Лучшее антистрессовое средство - стакан воды с температурой 50 градусов.

Средство 2. Кинезеологическая самостоятельная коррекция в домашних условиях за 5 минут.

Средство 3. "Поза Уэйна Кука"

Средство 4. Упражнение для изменения негативных переживаний на позитивные с помощью зрительных образов.

Средство 5. Техника "Квадратное дыхание".

Средство 6. Простой и эффективный способ нейтрализовать агрессивное состояние.

Средство 7. Очищение собственной негативной энергетики при помощи воды и соли.

Средство 9. Снятие негатива при помощи яйца (народный метод).

Средство 10. Восполнение дефицита альфа-ритмов головного мозга.

Средство 11. Самонастройка с тибетскими (поющими) чашами

Средство 12. Когда поют птицы — болезни уходят.

Средство 13. «Крутилка» — техника мгновенной нейтрализации травм из прошлого.

Средство 14. Осознание - техника мгновенного исцеления.

Средство 15. БИЛОТЕРАПИЯ - безмедикаментозный метод коррекции отклонений в состоянии здоровья.

ВИДЕО:

Михаил Глянцев - Реальная трансформация негативных ситуаций (17.43)

«Крутилка» — техника мгновенной нейтрализации травм из прошлого (03.29)

Целебный сеанс по методу квантового смещения (53.44)

АУДИО:

The Dolphin Song (29.01)

Самонастройка с тибетскими поющими чашами (25.40)

Пение соловья и лесных птиц (54.13)

Звучание плоских колоколов (бил)

Все материалы взяты из доступных источников.

Источник: cont.ws