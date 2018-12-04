Дотируемый из госбюджета телеканал «Россия 1» платит до 15 миллионов рублей участникам телешоу

Актриса Мария Шукшина заявила, что ей обещали заплатить 15 миллионов рублей за участие в ток-шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1», а её сыну Макару Касаткину предлагали гонорар в миллион рублей. О расценках для звездных гостей программы артистка упомянула в комментариях к своему посту в Instagram.

Затем в комментарии пришел член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества Вадим Манукян. По его словам, депутаты уже направили ВГТРК официальный запрос о том, как федеральный канал расходует бюджетные средства (речь идет о ежегодных 25 миллиардах рублей, отметил он).

В ответ Шукшина рассказала о суммах, которые ей предлагали за участие в шоу Малахова. «По деньгам скажу Вам то, что знаю лично: моему сыну Макару малаховская передача предлагала миллион рублей, мне они готовы были заплатить 15 миллионов, лишь бы пришла», – утверждает Шукшина.

По ее словам, все участники таких телепередач получают деньги за съемки. Для многих постоянных гостей эти гонорары являются главным источником дохода. «Но ходить на это мракобесие — себя не уважать», – считает актриса. Шукшина назвала подобные выпуски духовно-нравственной войной. «Чем больше грязи, тем больше платят!» — посетовала она.

По материалам сайта Московский комсомолец

Напомним, ранее Алексей Панин рассказал о том, что ему за одно посещение телешоу платят до 400 тысяч рублей. При этом деятельность Первого канала не окупается через механизмы рекламы и финансируется из государства.



Выводы:

Каждый гражданин России невольно оплачивает гонорары различных аморальных личностей, которых приглашают в студию, поощряя их неадекватное поведение и дальнейшую деградацию. Трансляция скандалов, пошлости, грязи и всевозможных фриков, поставленная телевидением на поток, не является отражением «запросов общества», так как в финансовом плане для телеканалов убыточна. Обществу через центральные телеканалы навязывают деградирующих личностей и вечные скандалы сугубо из идеологических соображений: с целью популяризации неадекватного поведения и пороков

Вот такие суммы вращаются в проектах, системно работающих на деградацию населения. Распространяйте правду!

Письмо депутата Госдумы Николая Земцова гендиректору ВГТРК

После очередного скандала в программе «Прямой эфир с Андреем Малаховым» на телеканале «Россия 1» в Госдуме заговорили о необходимости введения цензуры и серьезной ротации кадров на федеральном телевидении. А депутат Госдумы Земцов направил письмо гендиректору ВГТРК, где задал три вопроса по следам выхода передачи в эфир.

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