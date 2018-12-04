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Дотируемый из госбюджета телеканал «Россия 1» платит до 15 миллионов рублей участникам телешоу

09:21. 4 декабря 2018 Просмотров - 228 Один комментарий Опубликовал:

Актриса Мария Шукшина заявила, что ей обещали заплатить 15 миллионов рублей за участие в ток-шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1», а её сыну Макару Касаткину предлагали гонорар в миллион рублей. О расценках для звездных гостей программы артистка упомянула в комментариях к своему посту в Instagram.

Затем в комментарии пришел член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества Вадим Манукян. По его словам, депутаты уже направили ВГТРК официальный запрос о том, как федеральный канал расходует бюджетные средства (речь идет о ежегодных 25 миллиардах рублей, отметил он).

В ответ Шукшина рассказала о суммах, которые ей предлагали за участие в шоу Малахова. «По деньгам скажу Вам то, что знаю лично: моему сыну Макару малаховская передача предлагала миллион рублей, мне они готовы были заплатить 15 миллионов, лишь бы пришла», – утверждает Шукшина.

По ее словам, все участники таких телепередач получают деньги за съемки. Для многих постоянных гостей эти гонорары являются главным источником дохода. «Но ходить на это мракобесие — себя не уважать», – считает актриса. Шукшина назвала подобные выпуски духовно-нравственной войной. «Чем больше грязи, тем больше платят!» — посетовала она.

По материалам сайта Московский комсомолец

Напомним, ранее Алексей Панин рассказал о том, что ему за одно посещение телешоу платят до 400 тысяч рублей. При этом деятельность Первого канала не окупается через механизмы рекламы и финансируется из государства.

Выводы:

  1. Каждый гражданин России невольно оплачивает гонорары различных аморальных личностей, которых приглашают в студию, поощряя их неадекватное поведение и дальнейшую деградацию.
  2. Трансляция скандалов, пошлости, грязи и всевозможных фриков, поставленная телевидением на поток, не является отражением «запросов общества», так как в финансовом плане для телеканалов убыточна.
  3. Обществу через центральные телеканалы навязывают деградирующих личностей и вечные скандалы сугубо из идеологических соображений: с целью популяризации неадекватного поведения и пороков

Вот такие суммы вращаются в проектах, системно работающих на деградацию населения. Распространяйте правду!

Письмо депутата Госдумы Николая Земцова гендиректору ВГТРК

После очередного скандала в программе «Прямой эфир с Андреем Малаховым» на телеканале «Россия 1» в Госдуме заговорили о необходимости введения цензуры и серьезной ротации кадров на федеральном телевидении. А депутат Госдумы Земцов направил письмо гендиректору ВГТРК, где задал три вопроса по следам выхода передачи в эфир.

kanal platit do 15 millionov uchastnikam teleshou Дотируемый из госбюджета телеканал «Россия 1» платит до 15 миллионов рублей участникам телешоу

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agitprop ovi 2 Дотируемый из госбюджета телеканал «Россия 1» платит до 15 миллионов рублей участникам телешоу

agitprop ovi 12 Дотируемый из госбюджета телеканал «Россия 1» платит до 15 миллионов рублей участникам телешоу

Источник: feedproxy.google.com

Метки: россия-1, телевизор
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Один комментарий»

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    Ирбис 4 декабря 2018 в 9:45 Ссылка Пометить
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    Народ больше интересует сколько платят бандеровцам. сионистам и прочим врагам России, которые за деньги народа России с утра и до позднего вечера поливают народ России дерь мом! “Одессит Вадим Черный 30 марта во время передачи “Время покажет”, которая транслировалась на “Первом канале России” в прямом эфире, отождествил политику Владимира Путина в Украине с политикой нацистской Германии накануне Второй мировой!” дальше В программе “Время покажет” на Первом Ковтун пообещал плюнуть в лицо журналистке Полине Орловской, публикующий свой “Дневник киевлянки” в “КП”.

    В программе процитировали несколько пассажей из материала, описывающего суровые будни цеевропейской столицы: холодные батареи, темные улицы Киева, напуганные «чрезвычайщиной» в энергетике жители. К слову, многие мои знакомые мечутся в поисках – куда пристроить замороженные овощи и фрукты, которые есть почти в каждом доме. С понедельника обещают вырубить холодильники – в ходе веерных отключений из-за энергоблокады Донбасса… Вот всю эту вакханалию можно продолжать до бесконечности! Но никто не возбуждается ни прокуратура ни СК!

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