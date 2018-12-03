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Вернуть худсовет

13:49. 3 декабря 2018 Просмотров - 59 Нет комментариев Опубликовал:
Внезапно выянилось, что советская цензура для творцов это не плохо, а очень даже хорошо.

Любое произведение искусства должно быть оценено профессионалами, которые и будут решать, достойно ли оно зрителя. Такое мнение высказал Народный артист России Михаил Боярский в эфире телеканала “Дождь”.

— Как в школе есть педагог у учеников, так у артистов должен быть худсовет, куда входят лучшие умы нашей страны, — сказал Боярский.

Боярский подчёркивает, что произведения оценивать необходимо по критериям “ум, честь и совесть”. Необходимость возвращения худсоветов актёр объяснил тем, что в театрах, кинематографе и музыкальных сценах страны царит разврат.

— Плохая музыка, мат, дешёвые пьесы, отсутствие драматургии толковой, переделывание классиков по непозволительным лекалам и многое другое, — сказал Боярский.

По сути, Боярский описывает то, что было в СССР. И при всех недостатках той системы при работе с творцами, ныняшняя ей проигрывает по большинству показателей и прежде всего по творческому содерданию, что особенно заметно в кино.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: боярский, ссср, цензура
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