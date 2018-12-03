Вашингтон нашел оправдание для своего желания: Николай Стариков оценил новый пакет санкций США против РФ по делу Скрипаля

Источник: politros.com

Американцы используют складывающиеся обстоятельства, или «складывают» эти обстоятельства в свою пользу так, чтобы можно было ввести очередной пакет санкций в отношении любых государств. Так прокомментировал общественный деятель и политолог Николай Стариков намерение ввести новые санкционные меры в отношении России по делу Скрипаля.



Сегодня Госдепартамент сообщил, что администрация Белого дома намерена ввести второй пакет санкций в отношении России по делу Скрипаля. По словам представителя американского ведомства, Вашингтон вводит меры, опираясь на законодательство. Речь идет о законе, который контролирует химическое и биологическое оружие и запрет на его применение от 1991 года, который Россия якобы нарушила. При этом никаких доказательств этого Вашингтон так и не представил, и вероятно не собирается этого делать.

«Мы не предвосхищаем решения о санкциях, но намерены выполнять требования законодательства», – отметили в Госдепартаменте.

Напомним, что первый пакет санкций был введен в отношении Российской Федерации летом текущего года. Тогда Вашингтон поставил Москве ряд условий, при выполнении которых новые меры не будут применены. Соединенные Штаты Америки дали России срок – 90 дней. Если же в течение этого времени Москва не выполнит ряд условий и их проигнорирует, то будут введен новый пакет, о чем и вещает Госдепартамент сегодня.

Согласно второму пакету санкций будет понижен уровень дипломатических отношений или даже полностью приостановлен. Кроме того, будет введен запрет на экспорт американских товаров, за исключением продовольственных, под санкции попадает импорт российских товаров, включая нефть и нефтяные продукты.

Как рассказал в интервью журналистам «ПолитРоссии» общественный деятель, политолог, писатель Николай Стариков, все эти меры непосредственно связаны с желанием Вашингтона оказать давление на Россию, а повод найдется всегда, было бы желание.

«Это связано с желанием США постоянно наращивать свое давление на Россию и демонстрировать ей, что без серьезных уступок и изменения политической линии Кремля никакие договоренности и ослабление давления невозможны. Поскольку для каждого действия нужно объяснение в медийной сфере, то иногда американцы используют складывающиеся обстоятельства, а чаще всего «складывают» эти обстоятельства сами», – отметил собеседник «ПолитРоссии».

По словам эксперта, украинское руководство по указу западных хозяев спровоцировало происшествие в Керченском проливе, что стало удобным объяснением для введения очередной порции антироссийских санкций.

«Киев по заказу американцев, именно так надо трактовать произошедшие в Керченском проливе события, осуществил провокацию, опираясь на медийное освещение, благодаря которому теперь Вашингтон сможет объяснить очередную порцию санкций. Не потому, что он хочет и хотел давить на Путина и Россию, а потому, что Путин и Россия сделали что-то не так. Но нужно понимать истинную причину и никогда не путать причины со следствиями», – заключил политолог.

Автор: Марина Гончарова

Источник: nstarikov.ru