Сводки от ополчения Новороссии 03 декабря 2018
17:48. 3 декабря 2018 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 18:19 Киев использует крупные СМИ Запада для информационной поддержки ввода войск НАТО в Донбасс.
- 17:14 Танки в порту Мариуполя.
- 17:03 Народная милиция сбила беспилотник ВСУ, проводивший разведку в районе Желобка.
- 13:35 Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 03 декабря 2018.
- Вчера 22:01 “Самый страшный год мы уже прожили”, – житель прифронтового района ДНР.
Киев использует крупные СМИ Запада для информационной поддержки ввода войск НАТО в Донбасс
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Танки в порту Мариуполя
Свежепереброшенные танки в порту Мариуполя. С учетом возможных провокаций боевых действий в направлении на Новоазовск, Коминтерново и Тельманово, нельзя не отметить учащение появления информации о концентрации ВСУ на Южнои направлении.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Народная милиция сбила беспилотник ВСУ, проводивший разведку в районе Желобка
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 03 декабря 2018
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
“Самый страшный год мы уже прожили”, – житель прифронтового района ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com