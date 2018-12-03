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Сводки от ополчения Новороссии 03 декабря 2018

17:48. 3 декабря 2018 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал:

Киев использует крупные СМИ Запада для информационной поддержки ввода войск НАТО в Донбасс

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Танки в порту Мариуполя

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Свежепереброшенные танки в порту Мариуполя. С учетом возможных провокаций боевых действий в направлении на Новоазовск, Коминтерново и Тельманово, нельзя не отметить учащение появления информации о концентрации ВСУ на Южнои направлении.

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Народная милиция сбила беспилотник ВСУ, проводивший разведку в районе Желобка

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Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 03 декабря 2018

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“Самый страшный год мы уже прожили”, – житель прифронтового района ДНР

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