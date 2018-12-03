Синопское сражение: победа или ловушка?

Источник: ocean-media.su

165 лет назад, 30 ноября 1853 года (18 ноября по старому стилю) произошёл знаменитый Синопский бой, считающийся одной из крупнейших морских побед в истории нашей страны.



Широко известны слова вице-адмирала Корнилова, который о сражении при Синопе сказал так: «Битва славная, выше Чесмы и Наварина… Ура, Нахимов! Лазарев радуется своему ученику!» А император Николай I удостоил вице-адмирала Нахимова ордена Святого Георгия 2-й степени и написал в именном рескрипте: «Истреблением турецкой эскадры вы украсили летопись русского флота новою победою, которая навсегда останется памятной в морской истории». Однако в этих восторженных оценках преобладают эмоции. В действительности результаты Синопского сражения далеко не однозначны…

Синопское сражение. Художник А.П. Боголюбов

Историкам известны два противоположных взгляда на Синопский бой. Согласно одному из них, это сражение – величайшая и неоспоримая победа нашего флота. Но есть и другая точка зрения: мол, Синоп – это умело расставленная ловушка, в которую угодил неуклюжий «русский медведь», и которая предопределила поражение России в Крымской войне. Давайте попробуем разобрать аргументы обеих сторон.

На первый взгляд, всё вроде бы очевидно. 18 ноября (по старому стилю) 1853 года русская эскадра под командованием вице-адмирала Нахимова в составе шести линейных кораблей и двух фрегатов вошла в Синопскую бухту и разгромила стоявшую там эскадру Осман-паши. Из двенадцати турецких боевых судов одиннадцать были потоплены, 2700 неприятельских моряков были убиты, более 550 ранены и 150, включая самого Осман-пашу, попали в плен. Наши потери составили 38 человек убитыми, 232 ранеными; все корабли, несмотря на полученные повреждения, самостоятельно вернулись в Севастополь.

Командующие эскадрами противоборствующих сторон: П.С.Нахимов и Осман-паша

Столь впечатляющие результаты объясняются, прежде всего, количественным и качественным превосходством нашего флота над своим противником. Например, по суммарному весу бортового залпа русская эскадра превосходила турецкую в два с половиной раза. Причём на вооружении русских кораблей имелось 76 тяжёлых 68-фунтовых орудий, стрелявших разрывными бомбами, смертельно опасными для деревянных кораблей. Если к тому же добавить, что подготовка личного состава в турецком флоте была из рук вон плохой, то адмиралу Нахимову оставалось лишь грамотно использовать все свои преимущества. Что он и сделал, причём сделал блестяще. Образно выражаясь, Синопский бой поставил точку в многовековой истории парусных флотов и предвосхитил наступление новой эпохи – эпохи брони и пара.

Неудивительно, что в Севастополе Нахимова ждала триумфальная встреча. В тот момент мало кто задумывался, чем эта победа обернётся для России…

Возвращение русской эскадры в Севастополь после Синопского боя. Художник Н.П.Красовский

Накануне Крымской войны ослабшая Османская империя оказалась в полной зависимости от западных держав — в первую очередь, от Англии. Обострившиеся отношения между Петербургом и Константинополем привели к тому, что Николай I приказал ввести войска в Бессарабию и Валахию. Эти княжества формально оставались вассалами Турции, и султан Абдул-Меджид 4 октября 1853 года объявил России войну. При этом он рассчитывал на военную помощь, обещанную Лондоном и Парижем. Следует иметь в виду, что англичан существующее состояние Османской империи вполне устраивало, а вот усиления России они стремились не допустить. Поэтому британский премьер-министр лорд Палмерстон открыто заявил, что в случае нападения русского флота на турецкие порты Англия и Франция применят против «агрессора» силу. Но в Петербурге явно недооценили серьёзность этой угрозы.

Синопский бой. Художник И.К. Айвазовский

Решение атаковать турецкую эскадру в Синопе было крайне рискованным. Ведь оно дало Западу прекрасный повод «проучить» неуступчивого российского императора, внешняя политика которого очень не нравилась Лондону. Вообще, невольно возникает мысль о том, что Синопское побоище было спланировано заранее и не без участия английских советников. Ведь самые боеспособные турецкие корабли, в том числе все линкоры, и почти все опытные моряки остались в Босфоре. В Синоп же отправили эскадру из слабых и устаревших судов, к тому же укомплектованных неопытными рекрутами – вчерашними крестьянами. Наличие на эскадре Осман-паши сухопутных войск, якобы перевозившихся на Кавказ (об этом неоднократно упоминалось в разных публикациях), документами не подтверждается. То есть всё говорит за то, что уничтоженная в Синопе эскадра – всего-навсего приманка, заведомо отправленная на убой…

Синопский бой. Ещё одна работа кисти И.К.Айвазовского

Ну, а что произошло потом, хорошо известно. Коалиция западных государств (Великобритания, Франция и королевство Сардиния) объявляют России войну. В Чёрное море входит англо-французский флот, в Балаклаве высаживается десант. Затем – сражение на Альме, осада Севастополя, самозатопление Черноморского флота, гибель адмиралов Нахимова, Корнилова, Истомина… Парижский конгресс, на котором Россия признавала своё поражение… Между прочим, в рядах антироссийской коалиции под флагами Запорожской сечи маршировал и «Славянский легион» под командованием Михаила Чайковского, или Садык-паши, как звали его турки…

Итак, что же такое Синопское сражение? На наш взгляд, его наиболее взвешенная оценка выглядит так: в тактическом плане – это бесспорная военная победа, в стратегическом – промах, приведший к поражению России в войне. Однако это промах ни в коем случае не русских моряков и не адмирала Нахимова. Это промах тогдашних российских политиков и дипломатов, которые в области интриг оказались не в состоянии противостоять своим искушённым коллегам из Лондона и Парижа.

Нельзя забывать и ещё об одном итоге Синопского сражения — о произведённом им моральном эффекте. Разгром турецкой эскадры вызвал небывалый подъём боевого духа у русских солдат, матросов и офицеров. Без этого последующая оборона Севастополя вряд ли была бы столь упорной, а потери нападавших – настолько велики.

Так что Российский флот может гордиться Синопской победой по праву.

Автор: Сергей Балакин

Источник: nstarikov.ru