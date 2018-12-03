рН среды организма – базовая константа здоровья. Кислотные и щелочные продукты: список

По статистике, 80-90% старше 40 лет имеют закисленный организм.

12 констант жизни и здоровья.12 систем организма. 12 констант (медицинских показателей) здоровья.

Это аксиома. Просто примите это.

Медицинские показатели здоровья установлены самой Природой (константы – от которых зависит жить или не жить). Чем дальше медицинские показатели здоровья от нормы (в любую сторону) - тем хуже. Нужно научиться грамотно их регулировать.

Медицинские показатели здоровья (12 констант):

артериальное давление - 120/80



частота дыхательных движений за минуту - 16



число сердечных сокращений за минуту - 78



гемоглобин - 130г/л



билирубин - 20



суточное количество мочи – 1,5 литра при d=1020



вес = (рост -100) +- 10 кг



сахар крови - 5,5



рН крови – 7,43



количество лейкоцитов - 4000



температура тела - 36,60 С



холестерин крови - 6,5

Кислотно-щелочной баланс (кислотно-щелочное равновесие, кислородно-водородный показатель) человек может отрегулировать сам, и тогда все остальные константы придут в норму САМИ, так рН - это базовая константа.

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Об авторе



Бутакова Ольга Алексеевна в 1982 году окончила Ленинградский Медицинский институт по специальности терапия.



С этого момента началось постдипломное образование в виде разных специальностей: сначала базовая специализация по игло- и рефлексотерапии на кафедре профессора Вогралика, позже специализация по иридодиагностике у профессора Вельховера, так же разгрузочно-диетическая терапия на клинической базе профессора Николаева, и далее – японская мануальная вертебрология, массаж, реабилитология, диетология, акупунктура, кардиология, клиническая лимфология, токсикология, нутрициология, фитотерапия и др.



Ольга Алексеевна работала участковым врачом, затем заведующей отделением скорой и неотложной помощи и главным врачом. Имеет очень обширную практику.



Изучая медицину разных стран (Японии, Китая, Индии, Тибета), а заодно и их философские концепции здоровья, на каком-то этапе поняла, что не бывает медицины отдельных стран и народов, бывает просто непонимание интегральной модели строения человека и его здоровья.



Работая врачом скорой помощи, осознала, что собственное предназначение – не продлить человеку жизнь еще на несколько мгновений, а сделать по возможности так, чтобы он как можно дольше не попадал на реанимационную койку, а значит, обучить его правильно жить, питаться, двигаться, беречь себя, а это уже не совсем медицина.



Это, скорее, медицинская педагогика, поэтому, была получена еще одна ученая степень – кандидат педагогических наук. Что для практикующих врачей не очень характерно.



"Организм требует только четыре вида помощи: напоить, накормить, почистить и дать отдохнуть. Он не просит ни одну химическую таблетку." О. А. Бутакова

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Кислотные и щелочные продукты: список

За последние десятилетия человечество существенно изменило свое питание. В значительной степени это отразилось на здоровье.

Кислотные и щелочные продукты употребляются несбалансированно, а это приводит ко многим проблемам, разнообразным заболеваниям: снижается иммунитет, в почках образуются камни, увеличивается риск образования злокачественных опухолей.

Устранить недуги и восстановить естественный баланс помогут щелочные продукты. Правильное сочетание ингредиентов в питании дает возможность избежать рисков заболеваний. Так какую же роль играет кислотно-щелочной баланс в нашем организме, и как определить группу продуктов?

Кислотно-щелочной баланс организма, продукты

Каждое вещество имеет свой показатель рН, который указывает на то, как между отрицательными и положительными ионами изменяется электрическое сопротивление.

Одна группа дает щелочную среду, другая - кислую. Для данного показателя учеными было принято условное число.

Нейтральная среда имеет уровень показателя рН равный 7.

Если происходит сдвиг в меньшую сторону, то речь идет об окислении, изменение в большую сторону - об ощелачивании.

В организме человека оптимальным считается уровень щелочи с отметкой в 7,4. Предел наименьшего показателя - 7,36. Если речь идет о повышении, то предельной цифрой считается 7,44.

В любых других случаях речь уже будет идти о патологических изменений. Во многом эти цифры зависят оттого, какие кислотные и щелочные продукты вы употребляете, ведь расщепляясь на молекулы, они изменяют внутреннюю среду организма.

В большинстве случаев кислоты в процессе метаболизма синтезируются (молочная, мочевая кислота), при вступлении в химическую реакцию со щелочью лимфы, крови, желчи происходит нейтрализация. Однако если в питании имеют преобладание кислотно-генные продукты, наш организм не способен справляться со всеми поступающими кислотами. В таких случаях и возникают неприятные симптомы: головная боль, усталость, анорексия, снижение аппетита, гиперацидность, нервные напряжения, бессонница.

Причины остеопороза

Вследствие возникновения повышенной кислотности крови могут возникнуть и другие нежелательные эффекты. Натрий организмом используется как буфер для поддержки гомеостаза и возвращения кислотного фактора рН в нормальный уровень. В результате этого его запасы могут исчерпываться. Если натрий не имеет возможности буферизировать накапливаемую кислоту, организм в качестве второго буфера использует собственный кальций. Он начинает выщелачиваться из зубов, костей в случае, если с питанием его поступает недостаточное количество. Кости при этом становятся слабыми, ломкими, пористыми. В медицине это состояние именуетсяостеопороз.

Если кислотные и щелочные продукты употребляются несбалансированно, происходит повышение кислотности, это - ненормальное состояние. Процессы старения и дегенерации организма ускоряются. Токсичные вещества в организме человека содержатся в форме кислот. Для поддержания и укрепления своего здоровья необходимо употреблять больше продуктов щелочных по своему характеру.

Сдвиг баланса, последствия для здоровья

Когда в организме происходит закисление, практически все недуги словно ждут этого, и начинают одолевать наше тело. Неправильное питание, которое мы практикуем годами, уверенно начинает из каждой клеточки высасывать жизненную энергию. Кислотные и щелочные продукты должны употребляться сбалансировано. Если кислота преобладает, нейтрализует щелочь, могут возникнуть следующие последствия:

• Скелет человека страдает.



• Организмом используются все резервы, чтобы произвести ощелачивание. При этом высвобождается кальций и магний. Минералы вымываются из кости, возникает остеопороз.



• Мозг, получая сигнал о недостатке кальция, повышает его количество в крови. Но, как правило, он не возвращается в кости, а скапливается на поверхностях, в желчном пузыре, в почках. Отсюда и такие заболевания, как поликистоз, кисты, доброкачественные опухоли в груди.



• Происходит помутнение хрусталика, развивается катаракта.



• Прогрессирование сердечнососудистых заболеваний.



• Изменяется состав крови, возникают риски возникновения рака.



• Постоянный ацидоз, следовательно, гипофункция щитовидки, бессонница, тревожность, отеки, низкое АД.



• Закисление провоцирует уже в молодом возрасте хроническую усталость, боли в мышцах.



• Происходит разрушение зубной эмали.



• Замедляется метаболизм, ускоряются процессы старения.



• Из строя выходят внутренние органы, ферменты снижают свою эффективность.

Если нормализовать свой щелочной баланс, патологии начнут сокращаться. Исключить из своего рациона кислотные продукты совсем - не получится, но необходимо следить за их количеством и обязательно употреблять щелочные продукты.

Теория возникновения рака

Кислотно-щелочной баланс продуктов очень важен для нашего организма. Уже доказано исследователями, что кислые продукты в немереном количестве усугубляют риски возникновения и течения рака.

Еще в 1932 году Отто Варбург установил очевидную зависимость развития рака от закисления организма. Раковые клетки жизнеспособны только в кислой среде, где рН ниже 7. Если происходит ощелачивание, уровень рН повышается, то уже через 3 часа патогенные элементы начинают умирать.

Некоторые ученые, несмотря на протесты традиционной медицины, выдвигают версии, что путем ощелачивания можно излечить рак. Продукты, имеющие щелочную реакцию, способны снизить вероятность рецидива опухоли и даже снизить вероятность возникновения раковых клеток.

Лидеры в подержании щелочного баланса. ТОП-7

Приведем ниже список продуктов, которые считаются лидерами щелочного баланса. Многие интересуются: лимон - щелочной или кислотный продукт?

• Лимон. Несмотря на свой кислый вкус, является лидером из всех, кто дает щелочную реакцию. Некоторые сторонники нетрадиционных методов лечения считают, что этот цитрус в 10 тысяч раз сильнее химиотерапии. Как гласит Аюрведа, употребляя свежий сок этого продукта или съедая по одному лимону вдень, можно избавиться от любых болезней. Сахар в этом случае добавлять нельзя!



• Зелень. Петрушка, укроп, салат, лук-порей не только насытят организм разнообразными витаминами, минералами и антиоксидантами, но и восстановят щелочной баланс.



• Корнеплоды. Репа, редис, хрен, морковь, брюква, свекла способны наладить процессы пищеварения и нейтрализовать повышенную кислотность.



• Огурцы и сельдерей. Наиболее щелочные продукты.



• Чеснок. Имеет противогрибковые, антибактериальные свойства, помогает поддержать иммунитет, восстановить щелочной баланс.



• Крестоцветные - это белокочанная, брюссельская, цветная капуста, брокколи.



• Авокадо - источник аминокислот, витаминов. Лидер по содержанию жирных кислот в растительном происхождении.

Не хотите узнать, что такое тяжелые заболевания? Употребляйте в свежем виде ежедневно хотя бы один из перечисленных продуктов, и ваш щелочной баланс будет в норме.

Йога

Кислотно-щелочной баланс продуктов питания с давних времен поддерживается в йоге уже на протяжении многих лет. К кислым продуктам они относят все животного происхождения, многие зерновые, зернобобовые, сыр, творог. К щелочным продуктам йога причисляет фрукты, овощи, многие орехи, зелень, йогурт, простоквашу и молоко.

В Европе более ста лет назад впервые на это внимание обратил немецкий ученый Берг. Им было доказано, что щелочной баланс в организме достигается правильным подбором продуктов питания. Как рекомендуют йоги, за день на одну часть кислых продуктов должно приходиться не менее двух частей щелочных.Здоровым людям свойственна щелочная внутренняя среда, она обеспечивает правильную жизнедеятельность, дает долголетие и силы, снижает необходимость в белках.

Затянувшееся закисление приводит к преждевременной дряхлости и несет болезни.

Щелочная диета

Какие продукты щелочные, а какие кислотные, смотрите списки ниже. Рассмотрим понятие щелочной диеты, которая используется для нормализации веса. Если человек с переизбытком употребляет кислые продукты, то организм имеет свойство «закисляться».

Возникают при этом самые разные заболевания, часто это приводит к остеопорозу и раку. Способствует закисление и ожирению. Какова связь между лишним весом и закислением?

Дело в том, что излишки кислоты хранятся в жировых отложениях, уменьшаться они в таком случае не могут, организм оберегает свои «запасы» кислоты. Чтобы вести успешную борьбу с закислением жировых отложений, стоит задуматься о щелочной диете, помогут правильные продукты. Представляем список щелочных и кислотных продуктов питания, изучив который, вы сможете сбалансировать свое питание.

Придерживаясь щелочной диеты, можно в короткие сроки сбросить лишний вес и восстановить свое здоровье.

Щелочные продукты

Рассматривая список щелочных и кислотных продуктов, сначала уделим внимание первым. Они бывают высокощелочные, среднещелочные, низкощелочные и очень низкощелочные.

Высокощелочные продукты:

• Лимоны.



• Пищевая сода.



• Хлорелла.



• Красные водоросли.



• Лайм.



• Чечевица.



• Щелочная минеральная вода.



• Репчатый лук.



• Нектарин.



• Хурма.



• Тыквенные семечки.



• Ананас.



• Морская капуста.



• Морская соль.



• Сладкий картофель.



• Спирулина.



• Овощные соки.



• Мандарин



• Арбуз.



Среднещелочные продукты:



• Абрикосы.



• Яблоки.



• Рук кол а.



• Брокколи.



• Спаржа.



• Морковь.



• Мускусная дыня.



• Кешью.



• Апельсин.



• Каштан.



• Чеснок.



• Цикорий.



• Свежий имбирь.



• Чай женьшеневый.



• Грейпфрут.



• Зелень.



• Падевый мед.



• Киви.



• Чайный гриб.



• Кольраби.



• Патока.



• Манго.



• Зеленя горчица.



• Пастернак.



• Оливки.



• Малина.



• Турнепс.



• Соевый соус.



• Черный перец.

Низкощелочные продукты:

• Миндаль.



• Яблочный уксус.



• Кислые яблоки.



• Авокадо.



• Артишоки.



• Ежевика.



• Болгарский перец.



• Цветная, белокочанная капуста.



• Куриные яйца.



• Перепелиные яйца.



• Женьшень.



• Баклажаны.



• Мед.



• Грибы.



• Дрожи.



• Персик.



• Папайя.



• Тыква.



• Картофель.



• Домашние маринады.



• Брюква.



• Сакэ.



• Рисовый сироп.



• Семена кунжута.

Очень низкощелочные продукты:

• Бананы.



• Свекла.



• Масло авокадо.



• Брюссельская капуста.



• Черника.



• Сельдерей.



• Огурец.



• Кокосовое масло.



• Кинза.



• Квашеная капуста.



• Смородина.



• Топленое масло.



• Льняное масло.



• Виноград.



• Овес.



• Оливковое масло.



• Изюм.



• Клубника.



• Кабачки.



• Семечки подсолнуха.



• Дикий рис.



• Репа.

Стоит отметить, что черный чай, растворимый кофе, алкоголь относят к группе кислых продуктов, но для тех, кто интересуется: кофе - щелочной или кислотный продукт, делаем существенное замечание -натуральный кофе относится к щелочным продуктам.

Высококислотные продукты

Кислые продукты в организме создают кислую среду, причем не важно, какой они имеют вкус. Теперь, рассматривая список щелочных и кислотных продуктов, конкретнее выделим вторую группу.

• Хлеб.



• Говядина.



• Пиво.



• Какао.



• Коричневый сахар.



• Пшеничная мука.



• Хлопковое масло.



• Соки фруктовые.



• Хмель.



• Жареные продукты.



• Фундук.



• Мороженое.



• Джемы и желе.



• Промышленные маринады.



• Морепродукты.



• Сахар.



• Соль.



• Вино.



• Уксус.



• Грецкие орехи.



• Йогурт сладкий.

Среднекислотные продукты

• Ячмень.



• Масло каштана.



• Медвежатина.



• Казеин.



• Курица.



• Творог.



• Кукуруза.



• Клюква.



• Фруктоза.



• Яичный белок.



• Нут.



• Пастеризованный мед.



• Зеленый горошек.



• Горчица.



• Кетчуп.



• Мюсли.



• Пальмовое масло.



• Макароны.



• Выпечка.



• Фисташки.



• Арахис.



• Гранат.



• Свинина.



• Попкорн.



• Рожь.



• Телятина.



• Соевое молоко.

Низкокислотные продукты

• Фасоль.



• Водка.



• Миндальное масло.



• Гречка.



• Черный чай.



• Коровье молоко.



• Козье молоко.



• Гусь.



• Дичь.



• Баранина.



• Слива.



• Молоко.



• Раки.



• Помидоры.



• Индейка.



• Пшеница.



• Ваниль.



• Белый рис.

Совсем низкокислотные продукты:

• Амарант.



• Коричневый рис.



• Рапсовое масло.



• Сливочное масло.



• Сливки.



• Карри.



• Кокос.



• Рыба.



• Инжир.



• Желатин.



• Субпродукты.



• Просо.



• Подсолнечное масло.



• Ревень.



• Цуккини.



• Дикая утка.

Автор: Надежда Девляшова

19 Апреля, 2017

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Вы просмотрели небольшой фрагмент из создаваемого декабрьского флэш-медийного журнала "ЕДА или ПИЩА: В чём разница?".

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Другой фрагмент из создаваемого журнала

Ваше тело кислотное или щелочное: 17 признаков нарушения баланса

Источник: cont.ws