Макрон о протестах
13:22. 3 декабря 2018 Просмотров - 368 6 коммент. Опубликовал: brahman
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Это прекрасный образец западной демократической морали! То что они поддерживают на постсоветском пространстве и называли свободным правом народа, у себя неприемлемо. Если украинских нацистов поймали да же в Грузии, думается в погромах Парижа они сыграли не последнюю роль, скоро об этом узнаем.
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Какие украинские националисты в Париже, ты вообще о чем? Макарон со своей со своей ориентацией достал уже всех. Законы посмотри какие принимает: права рабочих убрать, переработку без доплаты ввести, налоги поднять, особенно на соляру (все грузовики на ней ездят, включая перевозку еды, вкуриваешь, цены растут), социал урезать, цензуру на СМИ ввел. Ну и чего, французы должны сидеть и молча смотреть? Если мирные протесты ничего не дают, кроме арестов, что делать?
Если не знаешь реалий, не надо писать лишь бы что. Сожженные машины и витрины – это удар не по частникам, а по страховым. Они во Франции все жидовские, освобождены от части налогов и связаны с банками.
А то понеслось, одни кричат, что украинцы организовали, Макарон кричит, что Путин организовал и русские все делают. Во Франции вводится диктатура и у людей все забирают в перспективе, а народу это почему-то не нравится. 2 убитых и несколько сотен арестованных – действия Макарона. В норме ему уже должна была бы светить Гаага и пожизненное. Но поскольку святые жиды с нетрадиционной ориентацией сейчас в почете, ему ничего не будет, а будут искать виновных на стороне, русских, украинцев, еще кого-нибудь.
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Что искать? МВД Грузии сообщило о задержании в Тбилиси семерых граждан Украины в гостинице «Альянс». По информации пресс-службы МВД, задержание произошло 2 декабря на основании ст. 236 УК Грузии, предусматривающей ответственность за незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.
Среди задержанных бывший грузинский военнослужащий, воевавший в украинском батальоне «Донбасс» Лука Чхетия. При обысках в гостиничных номерах обнаружены пистолеты «Беретта» и «Макаров», автоматическое ручное огнестрельное оружие и различные боеприпасы. Возбуждено уголовное дело по ст. 236 Уголовного кодекса Грузии («Незаконная покупка и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ»).
Кроме того, вместе с Чхетиа полицией были задержаны шесть граждан Украины. Позже советник президента Юрий Бирюков заявил, что среди задержанных в Тбилиси украинцев был и народный депутат от «Самопомочи» и экс-командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко, но ему удалось сбежать.
Хотя сам нардеп данную информацию отрицает, факт его задержания подтвердил председатель Социалистической партии Украины Илья Кива. Он сообщил в соцсетях, что Семенченко избежал ареста только благодаря дипломатическому паспорту. По словам Кивы, народный избранник вылетел в неизвестном направлении из Грузии.
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И что? Везде кого-то задерживают. Есть и японская мафия и румынская и сербская и московские ОПГ. Арабов с оружием регулярно задерживают. В штатах амеры-стрелки разгуливают. Просто криминал. Ну делают укр бандиты бизнес с грузинскими бандитами, причем здесь это к теме? Или хочешь сказать, что 6 каких-то украинцев готовятся свергнуть правительство в Грузии, которое и без них уже прозападное?
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Во франции живут далеко не только французы и политика по эмигрантам скоро даст о себе знать .Для кого то это защита своих прав , а для кого то погреть руки во время беспорядков .
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Не без этого. Так то и есть жидовская политика порхатых.