Главная » История, Литература, Творчество

Александр Пыжиков. Корни сталинского большевизма

20:29. 3 декабря 2018 Просмотров - 122 Нет комментариев Опубликовал:

Как возник советский проект?

Почему история России складывалась именно таким образом, откуда возник советский проект, кто до сих пор является главным противником сталинского наследия – Александр Пыжиков раскрывает главные аспекты самой популярной своей книги “Корни сталинского большевизма”.

На чём строился сталинский большевизм? Как последствия борьбы за власть в СССР отзываются в наше время? Читайте в книге:

Корни сталинского большевизма, Пыжиков Александр Владимирович

============================================================================


День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
«Корни сталинского большевизма». Александр Пыжиков
... посильный вклад.=======================================================================Рекомендуем:Корни сталинского большевизма, Пыжиков Александр Владимирович======================================================================= Комсомольская площадь...
Корни сталинского большевизма. Александр Пыжиков
...походе, открытом против «Корней сталинского большевизма», нынешними троцкистами. ...свой посильный вклад:Корни сталинского большевизма, Пыжиков Александр Владимирович======================================================================= Комсомольская площадь...
Презентация книги «Корни сталинского большевизма». Александр Пыжиков
...Российский историк Александр Пыжиков представляет свою книгу «Корни сталинского большевизма», которая .... ========================================================================== Рекомендуем: Корни сталинского большевизма, Пыжиков А.В. ...
Русский дух сталинизма. Александр Пыжиков
... России, Пыжиков Александр ВладимировичВзлёт над пропастью. 1890-1917 годы, Пыжиков Александр ВладимировичКорни сталинского большевизма, Пыжиков Александр Владимирович======================================================================= Комсомольская...
Смена элит в России неизбежна. Александр Пыжиков
...до 17 года, Пыжиков Александр ВладимировичКорни сталинского большевизма, Пыжиков Александр Владимирович========================================================================== Комсомольская ...495) 755 44 13 Александр Пыжиков Источник: xn--80ajoghfjyj0a....
Александр Пыжиков: «Нужно вернуть себе державу»
...нас по-прежнему уважают Сталина Александр ПЫЖИКОВ родился в 1965 году, ...не осознал российского проклятия.==================================================================Рекомендуем:Корни сталинского большевизма, Пыжиков А.В. Литературная газета Источник...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>