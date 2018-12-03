Александр Пыжиков. Корни сталинского большевизма
Как возник советский проект?
Почему история России складывалась именно таким образом, откуда возник советский проект, кто до сих пор является главным противником сталинского наследия – Александр Пыжиков раскрывает главные аспекты самой популярной своей книги “Корни сталинского большевизма”.
На чём строился сталинский большевизм? Как последствия борьбы за власть в СССР отзываются в наше время? Читайте в книге:
Корни сталинского большевизма, Пыжиков Александр Владимирович
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