Александр Пыжиков. Корни сталинского большевизма

Концептуал СМИ Как возник советский проект?

Почему история России складывалась именно таким образом, откуда возник советский проект, кто до сих пор является главным противником сталинского наследия – Александр Пыжиков раскрывает главные аспекты самой популярной своей книги “Корни сталинского большевизма”.



На чём строился сталинский большевизм? Как последствия борьбы за власть в СССР отзываются в наше время? Читайте в книге:

Корни сталинского большевизма, Пыжиков Александр Владимирович

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