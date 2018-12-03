Адвокат Ефимова В.А. о текущей ситуации

Концептуал СМИ Остановить волну дезинформации!

Александр Почуев, адвокат, Президент Международной коллегии адвокатов «Почуев, Зельгин и Партнёры» предаёт огласке информацию о незаконном, как он уверен, уголовном преследовании бывшего ректора СПбГАУ, хозяйственника и публициста Виктора Ефимова, чтобы остановить волну предвзятости в отношении заслуженного учёного.

