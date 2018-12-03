Главная » Мировоззрение, Политика

Адвокат Ефимова В.А. о текущей ситуации

15:51. 3 декабря 2018 Просмотров - 50 Один комментарий Опубликовал:

Остановить волну дезинформации!

Александр Почуев, адвокат, Президент Международной коллегии адвокатов «Почуев, Зельгин и Партнёры» предаёт огласке информацию о незаконном, как он уверен, уголовном преследовании бывшего ректора СПбГАУ, хозяйственника и публициста Виктора Ефимова, чтобы остановить волну предвзятости в отношении заслуженного учёного.

Виктор Ефимов

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Открытое письмо адвоката В.А. Ефимова представителям „жёлтой” прессы
Как адвокат известного общественного деятеля, учёного и мыслителя Виктора Алексеевича Ефимова, десятилетие... незаслуженные испытания. Я, как адвокат, специалист с большим опытом, ... и достоинство Виктора Алексеевича Ефимова всеми законными способами и приложим...
Обращение к председателю Совета Федерации России В.И. Матвиенко
... государственного аграрного университета Виктора Ефимова и по возможности содействовать ...газету Фонтанка.ру от адвоката В.А. Ефимова – Александра Почуева поставило...Как адвокат известного общественного деятеля, учёного и мыслителя Виктора Алексеевича Ефимова,...
Кто спасёт РОССИЮ?!
...человек. - Нотариусы, юридические бюро, адвокаты и заключённые – 1 млн. 842... Общественной Безопасности – Виктору Алексеевичу Ефимову. Глубокоуважаемый мной, полагаю, как...? Теперь сжато коснёмся взглядов, Ефимова Виктора Алексеевича о системе глобализации...
Новости Украины и Новороссии 25 декабря 2015
... Геннадием Корбаном. По информации его адвоката Оксаны Томчук, политика вывезли в... казачьего кадетского корпуса имени маршала Ефимова. «Я хочу, чтобы ваша жизнь...
Олимпиада — это спорт-шоу-бизнес
... для любого квалифицированного юриста, кроме «адвоката Макларена».В-третьих, это случившееся... допинга. А нудное «бу» устраивали Ефимовой. Сильные духом — это о российских...
Новости Украины и Новороссии 16 мая 2017
... обвинения и участие в деле адвоката, студент почему-то решил не... нетленное воплощение в карикатуре Бориса Ефимова. Как видим, ситуация повторяется. К...

Один комментарий»

  • 14835 12795
    Вячеслав 3 декабря 2018 в 16:12 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Ясен перец… Чтобы упрятать неугодного, пойдут на всякие ухищрения, вплоть до подлогов… Получается, как в басне нашего великого баснописца И.А.Крылова: “Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать…”

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>