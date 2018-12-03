Адвокат Ефимова В.А. о текущей ситуации
15:51. 3 декабря 2018 Просмотров - 50 Один комментарий Опубликовал: brahman
Остановить волну дезинформации!
Александр Почуев, адвокат, Президент Международной коллегии адвокатов «Почуев, Зельгин и Партнёры» предаёт огласке информацию о незаконном, как он уверен, уголовном преследовании бывшего ректора СПбГАУ, хозяйственника и публициста Виктора Ефимова, чтобы остановить волну предвзятости в отношении заслуженного учёного.
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Ясен перец… Чтобы упрятать неугодного, пойдут на всякие ухищрения, вплоть до подлогов… Получается, как в басне нашего великого баснописца И.А.Крылова: “Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать…”