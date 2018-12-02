Ваше тело кислотное или щелочное: 17 признаков нарушения баланса
Как обстоят дела у вас с кислотно-щелочным балансом? Знали ли вы, что у нашего тела есть идеальный показатель уровня pH, который составляет 7,365?
Когда равновесие нарушается, в нашем организме возникают различные заболевания.
Наши привычки, такие как сон, стресс, курение и, в первую очередь, продукты, которые мы потребляем, влияют на уровень pH в нашем организме.
Как же определить, нарушен ли кислотно-щелочной баланс в вашем организме, и что нужно сделать, чтобы его восстановить.
Кислотно-щелочное состояние
Признаки, что ваше тело слишком кислотное
Чем более кислотным является ваше тело, тем сложнее иммунной системе бороться с болезнями, бактериями и даже онкологией.
Если в вашем рационе преобладают мясные и молочные продукты, сахар и переработанные продукты, то ваше тело вынужденно использовать щелочные минералы (кальций, натрий, калий, магний), чтобы нейтрализовать образующийся избыток кислоты.
Из-за этого истощаются жизненно важные запасы минералов, что негативно сказывается на здоровье. Некоторые ученые даже считают, что сильный ацидоз может способствовать росту злокачественных клеток и опухолей.
Вот несколько признаков того, что ваше тело слишком кислотное:
Признаки того, что ваше тело слишком щелочное:
Хотя щелочную диету часто рекомендуют при многих хронических заболеваниях, переизбыток щелочи тоже может быть нездоровым. Такое состояние называется алкалоз.
Чаще всего он возникает при избытке бикарбоната в крови, внезапной потере кислотности крови, низком уровня углекислого газа.
Причиной такого состояния может стать какое-то заболевания, а если уровень pH поднимается выше 7,8? состояние может стать критическим.
Вот основные признаки того, что ваше тело слишком щелочное:
Как восстановить кислотно-щелочной баланс в организме?
Наше тело - удивительная система, которая сама способна восстановить кислотно-щелочной баланс. Однако, когда происходит сдвиг в ту или иную сторону, это достается нам дорогой ценой.
Например, когда наше тело становится слишком кислотным, кровь забирает щелочеобразующие элементы из пищеварительных ферментов и создает менее благоприятную среду для пищеварения.
Именно по этой причине пища, которую мы потребляем, может повлиять на развитие тех или иных заболеваний. Тело забирает из одной области, чтобы сбалансировать pH, и мешает должной работе других функций.
(прим. Рекомендуется потреблять примерно 20% окисляющих продуктов и 80% ощелачивающих).
Речь идет о pH биологических жидкостей, клеток и тканей. Щелочность возникает в основном после переваривания. Например, лимоны и апельсины считаются кислыми, но после переваривания они снабжают наш организм щелочными минералами.
Вот еще несколько небольших советов, как отрегулировать уровень pH в организме.
Перевод: Филипенко Л. В.
https://www.infoniac.ru/news/V...
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Источник: cont.ws