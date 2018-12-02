Главная » Здоровье

Ваше тело кислотное или щелочное: 17 признаков нарушения баланса

07:28. 2 декабря 2018 Просмотров - 201 Нет комментариев Опубликовал:
Как обстоят дела у вас с кислотно-щелочным балансом? Знали ли вы, что у нашего тела есть идеальный показатель уровня pH, который составляет 7,365?

Когда равновесие нарушается, в нашем организме возникают различные заболевания.

Наши привычки, такие как сон, стресс, курение и, в первую очередь, продукты, которые мы потребляем, влияют на уровень pH в нашем организме.

Как же определить, нарушен ли кислотно-щелочной баланс в вашем организме, и что нужно сделать, чтобы его восстановить.

Кислотно-щелочное состояние

Признаки, что ваше тело слишком кислотное

Чем более кислотным является ваше тело, тем сложнее иммунной системе бороться с болезнями, бактериями и даже онкологией.

Если в вашем рационе преобладают мясные и молочные продукты, сахар и переработанные продукты, то ваше тело вынужденно использовать щелочные минералы (кальций, натрий, калий, магний), чтобы нейтрализовать образующийся избыток кислоты.

Из-за этого истощаются жизненно важные запасы минералов, что негативно сказывается на здоровье. Некоторые ученые даже считают, что сильный ацидоз может способствовать росту злокачественных клеток и опухолей.

Вот несколько признаков того, что ваше тело слишком кислотное:

Признаки того, что ваше тело слишком щелочное:

Хотя щелочную диету часто рекомендуют при многих хронических заболеваниях, переизбыток щелочи тоже может быть нездоровым. Такое состояние называется алкалоз.

Чаще всего он возникает при избытке бикарбоната в крови, внезапной потере кислотности крови, низком уровня углекислого газа.

Причиной такого состояния может стать какое-то заболевания, а если уровень pH поднимается выше 7,8? состояние может стать критическим.

Вот основные признаки того, что ваше тело слишком щелочное:

 

Как восстановить кислотно-щелочной баланс в организме?

 

 

Наше тело - удивительная система, которая сама способна восстановить кислотно-щелочной баланс. Однако, когда происходит сдвиг в ту или иную сторону, это достается нам дорогой ценой.

Например, когда наше тело становится слишком кислотным, кровь забирает щелочеобразующие элементы из пищеварительных ферментов и создает менее благоприятную среду для пищеварения.

Именно по этой причине пища, которую мы потребляем, может повлиять на развитие тех или иных заболеваний. Тело забирает из одной области, чтобы сбалансировать pH, и мешает должной работе других функций.

(прим. Рекомендуется потреблять примерно 20% окисляющих продуктов и 80% ощелачивающих).

 

Речь идет о pH биологических жидкостей, клеток и тканей. Щелочность возникает в основном после переваривания. Например, лимоны и апельсины считаются кислыми, но после переваривания они снабжают наш организм щелочными минералами. 

 

 

 

Вот еще несколько небольших советов, как отрегулировать уровень pH в организме.

 

 

источник

Перевод: Филипенко Л. В.

https://www.infoniac.ru/news/V...

 

Вашему вниманию предлагается ещё один флэш-медийный журнал из группы ВКонтакте "Виртуальный Лечебник XXI века. Медиатека",  из которого вы узнаете, что такое Закон Баланса (Равновесия) и как его НЕЗНАНИЕ сказывается на нашей жизни.

И..

самое главное, рабочие методики приведения в баланс Разума, Души и Тела..

---

например, как при помощи «Синхрометода Ключ», разработанного дагестанским врачом, психологом Хасаем Алиевымбыстро гармонизировать ум и тело.

Синхрометод Ключ основан на управлении рефлексами и сразу включает механизм природной саморегуляции организма, который обычно блокируется стрессом.

Уникальность ключевых приемов в том, что они снимают стресс автоматически и позволяют получать результаты, например, психоанализа, медитации, йоги, ци-гун, гипноза

--------

...из материалов журнала вы уже узнали о кислотно-щелочном балансе человеческого организма, о 17 признаках нарушения оного, о том, чтозакисляя свой организм, мы получаем в «нагрузку» букет разнообразных болезней.

--------

Какая вода и сколько её нужно для нашего организма, при помощи какого фильтра мембранного типа (работающего по принципу человеческой клетки) можно получать правильную воду для повседневной жизни.

---

Как при помощи всего одного, но регулярно выполняемого, упражненияможно привести в баланс органы тела и избавиться от целого букета проблем в организме.

--

Как при помощи практики «не-деяния» очищать подсознание от негатива..

---

что такое Золотое Правило Нравственности, сформулированное в древнейшие времена мудрецами различных народов.

---

а также притчи, видеосюжеты и фотографии о различных людях с прекрасным чувством внутреннего баланса и которые делают «чудеса» в нашем понимании..

Японка Майоко Шида (Mi​yok​o Sh​ida) посвятила всю свою жизнь удивительной тренировке и в результате довела свое искусство до совершенства. 

---

Полностью вариант медийного журнала можно скачать в группе ВКонтакте«Виртуальный лечебник XXI века. Медиатека». Членство в группе платное.

СПРАВКА.

Флэш-медийные журналы с эффектом перелистывания страниц в четырёхвариантах: для ПК с ОС Windows - расширение .ехе (исполняемый файл),.html (в архиве zip),.fbr (идёт вместе с программой-просмотрщикомFlip Reader),

для IPhone & IPad (Андроид) - расширение .html (в архиве zip), для МАС с расширением .арр (в архиве zip).

Добавлены ещё два варианта журнала: .pdf (корректный просмотр возможен только в программе Acrobat Reader), и файлы без оболочки: .jpg, .mp3, mp4,которые можно просматривать на ПК, IPhone & IPad (Андроид) ителевизорах с плоским экраном через подключение флэшки.

https://vk.com/club172794414

 

 

Источник: cont.ws

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Азы пищеварения и здоровья человека – 2 часть
... — явные признаки нарушение баланса гормонов. Изменение или нарушение гормонального ...Батмангхелиджем. С его книгой «Ваше тело просит воды» вы можете ...пульс, колебание температуры тела, суточные изменения кислотно-щелочного баланса определяются именно ...
Основы Здоровья и Болезней Природы и Человека
... вкус для нас щелочные или кислотные жидкости Неотличимы!! Поэтому...Хотелось бы обратить ваше внимание что именно...- существа наделённый внешними признаками обоих полов, объединяющий ..., грибок распространяется по телу и вызывает злокачественные опухоли...
Просто еда? Пища - это энергия,сила, инструмент управления, оружие, информация, источник и причина возникновения идей.
...интересоваться последствиями действий или бездействий.То, что...кислотная пища, а щелочная нейтрализует, мужские силы усиливает щелочная пища, а кислотная... для управления частями вашего тела, поэтому, пьянея,...а «озлобленность» это признак уродливости. Хочешь ли...
Глава 4. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
... материальное тело (физически плотное тело) погибает или умирает,..., пасты на кислотной основе (рН ...этом нельзя использовать сильные щелочные растворы (спирт, ...потенциалов для обеспечения вашей жизнедеятельности; 3) ...кровь, имея признак право спирального сахара...
Профилактика, обязательная для всех, или Не дай себе засохнуть.
... чтобы все клетки тела продуктивно выполняли свою ... связках, мышцах или позвоночнике – прямые признаки дефицита воды. ...разрешения (поворота вспять) ВСЕХ ВАШИХ БОЛЯЧЕК! Для этого нужны...рН - влияет на кислотно-щелочное равновесие основных жидких сред...
Неумывакин лечение содой и перекисью водорода одновременно
...любое эфирное масло, на Ваш вкус, добавьте к ...Кандида, и погибают в кислотно-щелочной среде, которая образуется ...тем, как сменить положение тела. Предостережение Запрещено употребление ...попадании ядовитых веществ или появлении первых признаков тошноты и болей...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>