Сводки от ополчения Новороссии 02 декабря 2018

Известный военный корреспондент Александр Сладков сообщил подробности гибели украинских диверсантов, пытавшихся проникнуть на территорию ЛНР.

«На этой неделе группа украинских военных попыталась скрытно подойти к позициям Народной милиции ЛНР. Скажем так, в районе населённого пункта СокольникИ (ударение на последнюю букву). Суть в том, что линия фронта вокруг Луганска выравнена не везде, и есть опасность, что ВСУ когда-нибудь, да попытаются «откусить» один из выступов ЛНР.

Скорее всего украинская группа, на этой неделе, и попыталась подобраться, на бросок гранаты, к одному из таких выступов, чтоб, заскочив в окопы защитников ЛНР, в них закрепиться. В случае успеха — обеспечить подход основных сил. Но…

Украинская разведгруппа зашла на минное поле. То ли их сапёры лоханулись, то ли заблудились в темноте, то ли обороняющиеся вовремя обновили схему минирования, тем не менее (сейчас даю официальные данные Народной милиции ЛНР): из двадцати членов диверсионной разведывательной группы пять погибли на минах, восемь ранены, остальные ушли невредимыми.

Из моих собственных данных. Труп одного из разведчиков видел сам, осматривал экипировку (надо сказать не весьма шикарную), побывал на месте попытки подхода, из приватных разговоров с бойцами ЛНР понял, что официальная информация, по сути своей, соответствует реальности.

В качестве резюме скажу: НМ ЛНР переловила и перебила уже столько украинских ДРГ, что становится понятным, почему их активность (сугубо моё мнение) смещается в стороны ДНР».

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