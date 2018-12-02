Сводки от ополчения Новороссии 02 декабря 2018
- 12:49 Ответ Народной милиции ДНР на военное положение на Украине.
- 11:09 Спецпроект “Служу Республике”. 02.12.2018.
- 03:30 Миссия выполнима: Армия ДНР, «Москва-Донбасс» и штаб помощи прифронтовым районам в Амвросиевке (ВИДЕО).
- 02:00 Спецгруппа ВСУ, пытаясь занять позиции на Донбассе, понесла большие потери — подробности (ВИДЕО 18+).
- 01:30 Армия «аватаров»: Порошенко рассказал о страшном алкоголизме в «АТО».
- Вчера 22:19 Спецпроект “Я не боюсь”: Ирина Копейка.
Ответ Народной милиции ДНР на военное положение на Украине
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Спецпроект “Служу Республике”. 02.12.2018
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Миссия выполнима: Армия ДНР, «Москва-Донбасс» и штаб помощи прифронтовым районам в Амвросиевке (ВИДЕО)
Проблему с предметами школьной мебели и учебников наконец-то смогли решить для учащихся амвросиевской школы № 2 и школы в н. п. Благодатное.
Усилиями Народной милиции ДНР, а также международной волонтёрской группы «Москва-Донбасс», благотворительного фонда «Добро на Дону», общественной организации «Землячество Донбассовцев» и общественного штаба помощи прифронтовым районам в Амвросиевку были доставлены письменные столы, стулья, десятки учебников, а также сладкие подарки для учащихся.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Управления Народной милиции ДНР.
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Спецгруппа ВСУ, пытаясь занять позиции на Донбассе, понесла большие потери — подробности (ВИДЕО 18+)
Известный военный корреспондент Александр Сладков сообщил подробности гибели украинских диверсантов, пытавшихся проникнуть на территорию ЛНР.
«На этой неделе группа украинских военных попыталась скрытно подойти к позициям Народной милиции ЛНР. Скажем так, в районе населённого пункта СокольникИ (ударение на последнюю букву). Суть в том, что линия фронта вокруг Луганска выравнена не везде, и есть опасность, что ВСУ когда-нибудь, да попытаются «откусить» один из выступов ЛНР.
Скорее всего украинская группа, на этой неделе, и попыталась подобраться, на бросок гранаты, к одному из таких выступов, чтоб, заскочив в окопы защитников ЛНР, в них закрепиться. В случае успеха — обеспечить подход основных сил. Но…
Украинская разведгруппа зашла на минное поле. То ли их сапёры лоханулись, то ли заблудились в темноте, то ли обороняющиеся вовремя обновили схему минирования, тем не менее (сейчас даю официальные данные Народной милиции ЛНР): из двадцати членов диверсионной разведывательной группы пять погибли на минах, восемь ранены, остальные ушли невредимыми.
Из моих собственных данных. Труп одного из разведчиков видел сам, осматривал экипировку (надо сказать не весьма шикарную), побывал на месте попытки подхода, из приватных разговоров с бойцами ЛНР понял, что официальная информация, по сути своей, соответствует реальности.
В качестве резюме скажу: НМ ЛНР переловила и перебила уже столько украинских ДРГ, что становится понятным, почему их активность (сугубо моё мнение) смещается в стороны ДНР».
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Армия «аватаров»: Порошенко рассказал о страшном алкоголизме в «АТО»
Оказывается, каждый третий украинский солдат, который принимал участие в «АТО» на Донбассе, был алкоголиком.
Такие данные озвучил президент Украины Петр Порошенко во время встречи со студентами Хмельницкой области.
В своем выступлении Петр Порошенко отметил, что, безусловно, гордится современной украинской армией и в будущем планирует полностью ее перевести на контрактную основу.
«Мы гордимся той армией, которой она стала сейчас. И хотя война еще продолжается, мы с вами нашли ресурсы для того, чтобы больше не прибегать к частичной мобилизации, чтобы армия формировалась в большей мере на контрактной основе. И сегодня оборону на Востоке Украины держат именно контрактники», — отметил Президент.
Кроме того, он подчеркнул, что «было принято мое решение не проводить мобилизацию, а проводить контрактное формирование.
Для чего это было сделано? Чтобы студенты могли спокойно учиться, а остальные могли спокойно работать».
При этом Порошенко отметил, что тогда военные были категорически против такого шага.
«Я взял на себя эту ответственность, потому что из-за мобилизации в 2014 году 30% составляли „аватары” (военнослужащие, страдающие алкоголизмом — ред). Вы уже не знаете, что это такое. Ну, может быть, те, кто в 2014-м году уже служил, помнят… И что командиру делать с этими „аватарами”? А я сказал, что у нас пойдут в армию те, кто добровольно пошел на контрактную службу. И мы должны создать для них все условия», — заявил Порошенко.
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Спецпроект “Я не боюсь”: Ирина Копейка
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