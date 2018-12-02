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Рукотворный крах соцлагеря на Европейском континенте

20:22. 2 декабря 2018 Просмотров - 94 Нет комментариев Опубликовал:

Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"

Историк Евгений Спицын об антикоммунистических революциях в Центральной и Восточной Европе. Почему советское политическое руководство посчитало ненужным бременем давний экономический союз с восточно-европейскими странами? Как СССР перешёл к торговле энергоносителями в свободно конвертируемой валюте?

Почему Европа опасалась следовать советскому примеру и с настороженностью смотрела на перестройку? Что пришло на смену доктрине социалистического интернационализма? Когда было провозглашено окончание «холодной войны»? Окончилась ли она на самом деле? Что стало причиной крушения просоветских коммунистических режимов в странах соцлагеря?

Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:

Книги Евгения Спицына

История России. Евгений Спицын

История СССР. Евгений Спицын

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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