Рукотворный крах соцлагеря на Европейском континенте

Концептуал СМИ Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"

Историк Евгений Спицын об антикоммунистических революциях в Центральной и Восточной Европе. Почему советское политическое руководство посчитало ненужным бременем давний экономический союз с восточно-европейскими странами? Как СССР перешёл к торговле энергоносителями в свободно конвертируемой валюте?



Почему Европа опасалась следовать советскому примеру и с настороженностью смотрела на перестройку? Что пришло на смену доктрине социалистического интернационализма? Когда было провозглашено окончание «холодной войны»? Окончилась ли она на самом деле? Что стало причиной крушения просоветских коммунистических режимов в странах соцлагеря?



Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:

Книги Евгения Спицына

История России. Евгений Спицын

История СССР. Евгений Спицын

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