Рукотворный крах соцлагеря на Европейском континенте
Лекция из цикла Евгения Спицына "История России"
Историк Евгений Спицын об антикоммунистических революциях в Центральной и Восточной Европе. Почему советское политическое руководство посчитало ненужным бременем давний экономический союз с восточно-европейскими странами? Как СССР перешёл к торговле энергоносителями в свободно конвертируемой валюте?
Почему Европа опасалась следовать советскому примеру и с настороженностью смотрела на перестройку? Что пришло на смену доктрине социалистического интернационализма? Когда было провозглашено окончание «холодной войны»? Окончилась ли она на самом деле? Что стало причиной крушения просоветских коммунистических режимов в странах соцлагеря?
Разобраться в нагромождении научных и околонаучных фактов, гипотез и мнений и составить полную картину подлинной истории России помогут:
История России. Евгений Спицын
==========================================================================
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai