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Про глупость и мудрость. Алексей Орлов и Михаил Ять

21:22. 2 декабря 2018 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал:

Давайте поговорим… Выпуск 94. Про глупость и мудрость.

Алексей Орлов и Михаил Ять

К нам пришло такое сообщение: “Подскажите, как определить кто перед вами: мудрый, разумный, умный, глупый, дурак или дебил…” А ведь и правда, это очень важная тема! И как же всё это можно определить?
Может, есть какая-то “тайная табличка” с параметрами людей, глянув в которую, сразу становится понятным, кто есть кто? Или, может, есть какие-то другие признаки, которые помогут решить этот глобальный вопрос?
Для того, чтобы более подробней разобраться с этой “заковыристой темой” мы решили записать эту передачу.

Что в итоге из этого получилось – решать Вам, наши уважаемые слушатели!

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com

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