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Надо бить по шаловливым ручкам

14:04. 2 декабря 2018 Просмотров - 35 Нет комментариев Опубликовал:

Украинский замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак в прямом эфире политической программы «Народ против» на телеканале ZIK напал на депутата Верховной рады Евгения Мураева. Предпосылкой для нападения стало заявление парламентария о ситуации в Керченском проливе.

«В этом конфликте не была заинтересована Российская Федерация. Благодаря этому инциденту, я думаю, была достигнута одна из целей, — сорвалась встреча президентов Соединенных Штатов и России на саммите G20», — сказал Мураев.

После этого Грымчак назвал Мураева «малороссом», подошел к нему и с силой ударил по стойке, за которой тот стоял. Часть декорации при этом упала на депутата.

Публицист и известный интеллектуал Анатолий Вассерман в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал подобное неадекватное поведение «привычным для типичного украинца, настроенного на вражду с Россией». Он отметил, что Дональд Трамп действительно воспользовался инцидентом в Азовском море в качестве формального повода для отмены переговоров с Владимиром Путиным.

«Мания величия — болезнь довольно опасная для самих украинцев, которые надеются извлечь выгоду из постоянно нарастающей напряженности в отношениях Киева и Москвы.

Трамп действительно воспользовался предлогом для очередного отказа от беседы с Путиным. На самом деле он отказался, потому что его бывший адвокат решил дать показания в подходящий момент для очередного витка антитрамповской истерии», — пояснил собеседник ФАН.

Публицист отметил, что Грымчак заблуждается и специально повел себя агрессивно, поскольку не хочет принимать тот факт, что в ситуации в Керченском проливе виноват Киев.

«Что касается драки, то это совершенно естественно и нормально для Украины. [Грымчак] повел себя некорректно, и надо регулярно бить по шаловливым ручкам тех, кто пытается спровоцировать агрессию против Российской Федерации, чтобы впредь у них такое желание не появлялось.

В логике известно, что если взять в числе предпосылок для рассуждения нечто ложное, то можно с одинаковой легкостью из этой единственной лжи вывести и ложные, и истинные заключения. Поэтому мышление украинского замминистра непредсказуемо и фантастично, и результат его — провокационное поведение по поводу непризнания вины в инциденте в Керченском проливе», — рассказал Вассерман.

Источник – https://riafan.ru/

Надо бить по шаловливым ручкам

Источник: vassermans.ru

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