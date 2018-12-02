Керченская провокация и горе-чиновники

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» обсуждались следующие вопросы:

00:01:12 – Керченская провокация;

00:07:49 – О реакции Трампа на ситуацию между Россией и Украиной;

00:11:04 – Встреча Путина и Трампа на саммите двадцатки;

00:13:50 – Порошенко упорно пытается развязать войну на своих территориях в чужих интересах;

00:19:24 – Керчь. Россия поступила прогнозируемо;

00:21:40 – Псевдо элита чиновников и госслужащих;

00:26:30 – Об авторе новой российской конституции;

00:29:31 – Бизнес во власти;

00:32:15 – О разнице доходов граждан России;

00:33:47 – Социальные нормы потребления;

00:38:04 – Сменит ли Путин команду правительства;

00:40:37 – Чиновники должны олицетворять государство.

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Слабых презирают

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Источник: nstarikov.ru