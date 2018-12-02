Главная » Новости Украины и Новороссии

Керченская провокация и горе-чиновники

15:48. 2 декабря 2018 Просмотров - 174 Нет комментариев Опубликовал:

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» обсуждались следующие вопросы:

00:01:12 – Керченская провокация;
00:07:49 – О реакции Трампа на ситуацию между Россией и Украиной;
00:11:04 – Встреча Путина и Трампа на саммите двадцатки;
00:13:50 – Порошенко упорно пытается развязать войну на своих территориях в чужих интересах;
00:19:24 – Керчь. Россия поступила прогнозируемо;
00:21:40 – Псевдо элита чиновников и госслужащих;
00:26:30 – Об авторе новой российской конституции;
00:29:31 – Бизнес во власти;
00:32:15 – О разнице доходов граждан России;
00:33:47 – Социальные нормы потребления;
00:38:04 – Сменит ли Путин команду правительства;
00:40:37 – Чиновники должны олицетворять государство.

Скачать аудио

P.S.  Предыдущий выпуск

Слабых презирают

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс Dzen канале

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 06 мая 2018
... оказался бывший районный чиновник, который также должен..., висит лохмотьями. И опять горы нечистот. Це Європа... бандеровского плена двое рыбаков керченского сейнера «Норд» —... киевский режим готовит провокации против участников и волонтеров движения», ...
Новости Украины и Новороссии 11 декабря 2015
... нетрудно, но «склонность чиновников к воровству ликвидировать будет ...мимо "Фиолента" — окна горят, трудовой процесс кипит. Предприятия ... просчитываются с учетом Керченского моста и роста потока туристов.... ничем иным, как провокацией для того, чтобы расшатать...
Новости Украины и Новороссии 30 сентября 2017
...организовать покушение на любого чиновника на Украине. Можно ...верить, уже не за горами. Пока же адекватным ...деоккупации Крыма, осудить ядерные провокации КНДР, признать голод на...договоренностей по Азовскому морю и Керченскому проливу, предъявлять претензии не...
Полуостров без права передачи: Чиновники споткнулись о «крымский характер»
..., что ночью придут «братья с гор», глотку мне перережут. А я.... Знаете, как раз и навсегда пресекли митинги-провокации крымских татар на границе... логистики через Керченский пролив», а только жадностью бизнеса и равнодушием чиновников. Причем, одно...
Новости Украины и Новороссии 04 марта 2017
...если Украина "помогает строить Керченский мост"?Нельзя допустить, ...расценивают такое происшествие как провокацию. Читайте также: Украина... аграрной отрасли. Украинские чиновники и СМИ, лоббирующие отмену ...формулой «сгорел сарай — гори и хата». То есть, ...
Новости Украины и Новороссии 07 января 2016
... из Краснодарского края через Керченский пролив. "Штаб весь ...ru Глава ДНР: сквозь горе и несчастья в праздник Рождества ... - за любое "это провокация", "фейк" и прочее - я буду просто... договором с такими формулировками чиновнику в Украине — все равно...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>