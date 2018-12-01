За последний век количество крупных землетрясений увеличилось на 2000%
Согласно данных USGS, в 1900 году по всему миру произошло всего 3 крупных землетрясения (M> 6.0).
Спустя сто лет, в 2000 году, USGS зарегистрировало более 150 крупных землетрясений.
Между 1900 и 1918 годами USGS зафиксировал 147 крупных землетрясений. Это на 13 меньше, чем 160, зарегистрированных в 2000 году.
В период между 2000 и 2018 годами USGS уже зафиксировал 2911 крупных землетрясений. На 2.764 больше толчков, чем между 1900 и 1918 годами.
Между 1900 и 1918 годами среднее число крупных землетрясений составляло 12 в год. С 2000 года это число возросло до 243 в год.
Источник.
Источник: ss69100.livejournal.com
loading...
Земля не висит на верёвочке.
И после потери лели и фаты, которые стабилизировали землю, а также смещения полюсов, она и стала нестабильной. Вообще земля имеет форму, типа груши острым концом к северу, который кстати и побалтывает.
От этого мы можем наблюдать аномально тёплые зимы и холодное лето.
ЧТО интересно, последнее время весна холодная до июня, а осень тёплая до октября. В Сибири…
Лично я думаю, что колебания земли увеличиваются, она тс пытается вернуться к своей первоначальной оси.
И в следствии этого дальше будет только больше.
loading...
После уничтожения Фатты появилась Австралия – самый большой осколок от неё…
loading...
“Ученые не могут объяснить причин происходящего!-ну это же не про то что мол в колодце чёрной дыры живём и о большом взрыве рассказывать с утра и до ночи. Тут надо образование иметь и знать строение земли. Но у мировой науки на такие мелочи денег нет, они на космологию уходят, благо там никто ничего проверить не может. Как всегда! Мы знаем, что ничего не знаем!
loading...
Зато попы знают всему объяснение… На всё – воля божья… Попов – в обоснователи всего происходящего у нас!!!
loading...
Это – только начало… Земля – живой организм… И ей не нравится, когда после каждого саммита или форума с ней обращаются самым варварским образом… Ещё немного и она просто уничтожит своих истязателей…
loading...
Скорей бы. Без шуток…