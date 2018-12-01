За последний век количество крупных землетрясений увеличилось на 2000%

Ученые не могут объяснить причин происходящего. Наблюдается почти 2000-процентное увеличение числа сильных землетрясений. Такие данные получены на основе исследования всех землетрясений магнитудой выше 6 баллов, зафиксированных с 1900 года.

Согласно данных USGS, в 1900 году по всему миру произошло всего 3 крупных землетрясения (M> 6.0).