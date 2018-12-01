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За последний век количество крупных землетрясений увеличилось на 2000%

08:19. 1 декабря 2018 Просмотров - 153 6 коммент. Опубликовал:
Ученые не могут объяснить причин происходящего. Наблюдается  почти 2000-процентное увеличение числа сильных землетрясений. Такие данные получены на основе исследования всех землетрясений магнитудой выше 6 баллов, зафиксированных с 1900 года.

Согласно данных USGS, в 1900 году по всему миру произошло всего 3 крупных землетрясения (M> 6.0).

Спустя сто лет, в 2000 году, USGS зарегистрировало более 150 крупных землетрясений.

Между 1900 и 1918 годами USGS зафиксировал 147 крупных землетрясений. Это на 13 меньше, чем 160, зарегистрированных в 2000 году.

В период между 2000 и 2018 годами USGS уже зафиксировал 2911 крупных землетрясений. На 2.764 больше толчков, чем между 1900 и 1918 годами.

Между 1900 и 1918 годами среднее число крупных землетрясений составляло 12 в год. С 2000 года это число возросло до 243 в год.


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Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: катастрофа, планета, статистика
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6 коммент.»

  • 369 337
    Хан_Уман 1 декабря 2018 в 11:04 Ссылка Пометить
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    Земля не висит на верёвочке.
    И после потери лели и фаты, которые стабилизировали землю, а также смещения полюсов, она и стала нестабильной. Вообще земля имеет форму, типа груши острым концом к северу, который кстати и побалтывает.
    От этого мы можем наблюдать аномально тёплые зимы и холодное лето.
    ЧТО интересно, последнее время весна холодная до июня, а осень тёплая до октября. В Сибири…
    Лично я думаю, что колебания земли увеличиваются, она тс пытается вернуться к своей первоначальной оси.
    И в следствии этого дальше будет только больше.

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  • 9956 8374
    Ирбис 1 декабря 2018 в 11:14 Ссылка Пометить
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    “Ученые не могут объяснить причин происходящего!-ну это же не про то что мол в колодце чёрной дыры живём и о большом взрыве рассказывать с утра и до ночи. Тут надо образование иметь и знать строение земли. Но у мировой науки на такие мелочи денег нет, они на космологию уходят, благо там никто ничего проверить не может. Как всегда! Мы знаем, что ничего не знаем!

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  • 14744 12708
    Вячеслав 1 декабря 2018 в 11:34 Ссылка Пометить
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    Это – только начало… Земля – живой организм… И ей не нравится, когда после каждого саммита или форума с ней обращаются самым варварским образом… Ещё немного и она просто уничтожит своих истязателей…

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