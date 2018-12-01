Главная » Видео, Мировоззрение

Влияние воспитания на развитие личности. Артем Ива и Юлона Стоянова

09:56. 1 декабря 2018 Просмотров - 59 Нет комментариев Опубликовал:

Как развить свои способности.

Артём Ива и Юлона Стоянова.

В передаче речь шла о том, как культура разных стран и народов влияет на развитие человека? Как сохранить потенциал ребёнка в момент рождения? Как развить свои способности в условиях современного мира?

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Пятый фестиваль практической психологии Гармония в Чернигове
...объективности во взаимоотношениях, воспитании детей, быту, заработке...психолог, арт-терапевт, специализация: практическая психология, арт-терапия,... Законы развития родовых систем. Влияния нарушения этих...com/ Черниговская Академия развития личности и общества «...
Новости Украины и Новороссии 18 декабря 2017
...,капитан Макаренко Артем Александровичстарший лейтенант... будет способствовать развитию свободного рынка ... удалось установить личности двух подозреваемых... оказывая серьезнейшее влияние на атакуемых политиков... www.youtube.com Воспитание мужества и характера —...
Бэкграунд, выпуск-332 за 28 декабря 2013
... лидером, сохранившим влияние на сирийского лидера...решать вопросы внутреннего развития При этом было...чувствуют самые сомнительные личности и даже ... нашей страны. Синхрон: Артем Игоревич Бузила, эксперт ...одного вида которых воспитанного и культурного человека ...
Бэкграунд, выпуск-268 за 4 августа 2012
... корову» западного влияния, как всем покусившимся... - событие, либо личность настолько значительно, насколько...войну. Цитата: Артем Хохорин, министр внутренних...где главным средством воспитания являются пытки ...много научных открытий, развитие науки и техники ...
«О текущем моменте» № 6 (138), ноябрь 2018 года (2)
... никакого антироссийского влияния на государственную ...долговременные интересы мирного развития самой России, ...) всего мира.Воспитанием Александры Федоровны с...4598270.html).39 Артем Кречетников. Неизвестный ... психике и взаимодействии личности и эгрегоров — ...
Михаил Задорнов. Корень Ра
... в возможности влияния индоевропейской культуры ... его по мере воспитанности вашего брата, выходит...Морриган (богиня войны), Артио (богиня медведей), Бригита ..., создавая из личности МихаилаНиколаевича образ проходимца... новом историческом этапе развития! [182] С...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>