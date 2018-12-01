Сводки от ополчения Новороссии 01 декабря 2018

Пьяный боец ВСУ застрелил сослуживца, еще один силовик совершил суицид – НМ ЛНР

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Последний шанс дедуси

Война, является последним шансом дедуси.Результаты голосования в Верховной Раде по вопросу военного положения отлично показали ослабления влияния Порошенко даже законодательный серпентарий, где выборы волнуют большинству куда как больше войны.Неудача с планом отмены выборов или их переноса, ставит Порошенко в достаточно жесткую вилку решений – либо он что-то предпримет, дабы получить возможность продлить военное положение и несмотря на проголосованную дату, сорвать выборы, либо – по истечении срока, военное положение закончится и в воздухе повиснет вопрос – а зачем оно вообще было нужно, кроме имитации кипучей деятельности. С учетом результатов голосования в Верховной Раде, в комбинации с низким рейтингом и бессмысленностью военного положения без масштабных боевых действий, это с большой вероятностью лишит Порошенко серьезных шансов зацепиться хотя бы за 2-й тур.Поэтому, оставшиеся 3 недели во многом являются решающими для Порошенко, которому надо соорудить хоть что-то похожее на войну, дабы оправдать все происходящее. Текущая истерия с закрытием границ, нападениями титушек, разрывами различных договоров и тому подобное – это создание фона, где самые отпетые отморозки получили полный карт-бланш на любые действия направленные на "борьбу с Россией", так как если этого не делать, то вопрос "А зачем нужно военного положение, тем более на 30 дней – останется без ответа". Но этого недостаточно, так как при желании, большую часть этих мер могли проводить и без военного положения под тем или иным предлогом.Нужно нечто более масштабное, с кровью и трупами. В Керченческом проливе не получилось, так как там, вероятно, расчет строился на том, что пограничники РФ не будут рассюсюкивать с провокаторами и просто их утопят, после чего Порошенко мог рассчитывать на другой сценарий. Захват кораблей скорее всего в полной мере просчитан не был, отсюда и достаточно противоречивая реакция на Западе и урезанное военное положение, на фоне которого будет идти уже хорошо знакомый торг об обмене "тех на этих", который для Порошенко не принципиален. Провокация затевалась не для того, чтобы устроить торг вокруг незадачливых провокаторов.Соответственно, к провокации в Керченском проливе нужна еще одна провокация прицепом. Варианты достаточно очевидны:1. Провокация на границах Приднестровья.2. Нападение на платформы Черноморнефтегаза.3. Провокации на границе Крыма (Перекоп или Чонгар).4. Повторная провокация в Азовском море или на подходах к Керченскому проливу5. Обострение на Донбассе.Порошенко важно получить осязаемую силовую реакцию, которую можно будет представить как "российскую вооруженную агрессию", что будет подхвачено его хозяевами на Западе безотносительно реального фактического содержания потенциального "вооруженного инцидента". Масштаб потенциальных жертв со стороны Украины не существенен – как показала история с Керченским проливом, Порошенко был готов легко пожертвовать моряками и СБУшниками на "украинской эскадре", с той же легкостью, как он был готов пожертвовать всей Дебальцевской группировкой в 2015 году (запрещая ей отступать) лишь бы сохранить лицо.В числе потенциальных направлений для провокации. наиболее привлекательным для Порошенко выглядит Донбасс, где продолжается позиционная война с постоянными жертвами и где легко можно прогреть фронт в желаемом ключе.При этом можно отметить, что 1-й и 2-й АК ДНР и ЛНР сообщают о серьезной концентрации войск ВСУ на Донбассе и о потенциальных направлениях наступления с возможными провокациями связанными с "использованием хим.оружия" (в рамках уже известного по делу Скрипаля и хим.атаке в Думе постановочного мероприятия с заранее назначенными виновными). Параллельно с этим российские военные сообщают об усилении концентрации войск НАТО на границах с Россией.В итоге на начало декабря мы имеем:1. Формируемый негативный информационно-дипломатический фон вокруг России с перспективой дальнейшего политического, информационного и санкционного давления.2. Увеличение концентрации войск потенциального противника как на Донбассе, так и на северо-западном и западном направлениях.3. Введенное военное положение на Украине, с Порошенко, которому для политического самовыживания нужна кровавая эскалация.Таким образом, потенциал силового обострения в ближайшие недели будет весьма велик, при этом сценарий подобной провокации будет скорее всего балансироваться между необходимостью решить внутриполитические задачи Порошенко и необходимостью избежать прямого полномасштабного столкновения с войсками ЮВО и армиями развернутыми вдоль северо-восточной границей Украины.В качестве рабочего сценария можно предположить наступление силами 2-3 батальонно-тактических групп с целью решения узких оперативно-тактических задач (захват Докучаевска, прорыв к Тельманово, срезание выступа у Сокольников, взятие Славяносербска и т.п.). Если удается решить узкие военные задачи преодолев сопротивление БТРО (что на ряде направлений является решаемой задачей) и резервов армейских корпусов, а реакции ЮВО не последует, то как минимум можно получить громкую военную победу под выборы, чем и будут оправдывать введение военного положения, которое принесло "военный успех". Если же последует та или иная реакция (что более вероятно), то в начале боевых действий "честные и демократические СМИ" обвинят ДНР и ЛНР в том, что "террористы ДНР руйнуют мирный процесс", а поддерживающую их Россию обвиняют в агрессии, что создает предпосылки для продления военного положения и создания возможности для переноса выборов по формальным причинам невозможности их провести из-за агрессии России.Серьезную проблему для Порошенко представляет качество проведения подобных провокаций, так как даже ситуация в Керченском проливе отлично показала, что все пошло совсем не так, как задумывалось в Киеве. Плюс надо учитывать, что значительная часть украинских политиков, также могут препятствовать подобным замыслам исходя из своекорыстных целей, где выборы куда как важнее войны, что Порошенко уже отлично показали при принятии урезанного военного положения. Стот еще отметить агентурно-технические данные российской разведки и разведок ДНР и ЛНР, которые могут привести к вскрытию провокацию на стадии подготовки.Также помешать реализации этих планов могут опасения Вашингтона и Брюсселя, что последствия такой провокации могут оказаться совсем иными, нежели это представляет Порошенко и реакция может оказаться такой, что вместо "тонких шахматных маневров" фигуры просто смахнут со стола, поэтому нельзя исключать сдерживающих команд направленных на сохранение текущего состояния управляемого конфликта без необходимости масштабного обострения, что уже происходило во время введения военного положения, когда ряд инсайдеров заявляли, что Меркель и Столтенберг требовали от Порошенко не отменять выборы, что и привело к сокращению срока действия военного положения с 60 до 30 дней.Россию естественно будут пытаться загонять в уже известную вилку решений между прямым силовым решением и капитуляцией), но учитывая последние тенденции в отношениях с США и жесткую реакцию в Керченском проливе, можно особо не сомневаться, что так или иначе дозированная реакция будет – как на рядовые провокации в Азовском море, так и на потенциальное обострение на Донбассе. В Киеве это осознают, поэтому и будут изыскивать возможности подстроится под потенциальную реакцию на силовые провокации Украины и использовать эту реакцию в своих целях, которые могут быть связаны как с решением краткосрочных политических задач самовыживания Порошенко, так и обеспечением предпосылок для реализации задач долгосрочных, а именно развертывания дополнительной инфраструктуры НАТО на территории Украины на постоянной (а не ротационной) основе, в том числе и на Левобережной Украине.Если Порошенко не сможет извлечь выгоды из военного положения, то свои долгосрочные задачи США смогут решить и через другие политические фигуры, которые в той или иной степени зависимы от Вашингтона и могут быть разыграны после выборов и частичного обновления марионеточного режима в Киеве. Поэтому США могут и не торопиться в этом вопросе, но вот у Порошенко наблюдается явный стратегический цейтнот, поэтому ближайшие недели скорее всего станут для него решающими.

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Карта обстрелов 01 декабря 2018. Обстановка на линии соприкосновения за сутки

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