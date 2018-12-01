Начиная с давнего времени люди – ученые, философы, астрономы пытались найти ответ на вопрос о том, как образовалась Солнечная система. К сожалению, до сих пор нет однозначного ответа на этот вопрос, ученые смогли только договориться между собой о принятии за основу гипотезу о самой популярной модели возникновения Солнечной системы. Это теория, которая называется гипотеза туманностей.

Сначала она была отвергнута всеми астрономами, но на сегодняшний день ее приняли за основную версию.



Согласно гипотезе туманностей наша Солнечная система возникла примерно 4,6 миллиарда лет тому назад, когда молекулярные облака, состоящие из межзвездного газа, частиц льда, пыли и других частиц, начали формировать планетарную систему. Сначала эти облака, вследствие турбулентности, создали звезду, затем начал формироваться планетарный диск. Хотя теорию туманностей принято брать за основы в изучении нашей Солнечной системы, все еще существуют проблемы с наличием твердых доказательств. Основным опровержением этой теории является наличие осевых наклонов планет системы. Согласно теории туманностей все планеты должны иметь один и тот же осевой наклон, однако это не так, и некоторые планеты имеют радикально различные осевые наклоны. Этот факт породил основу тому, чтобы в дальнейшем выдвинуть иную, более правдоподобную гипотезу и отказаться от теории туманностей.

Какую бы структуру мы ни приписывали первоначальному Солнцу, планетная система не могла возникнуть просто как результат солнечного вращения. Если Солнце, в одиночестве вращаясь в пространстве, не способно из самого себя произвести семейство планет, возникает необходимость предположить присутствие и участие второй силы.

Так же происхождение пояса астероидов остается загадкой. Согласно закону Тициуса—Боде, в этой части Солнечной системы должна была бы находиться планета, поэтому некоторые ученые полагают, что пояс астероидов состоит из осколков таинственным образом разрушившейся планеты. Другие же считают, что это — остатки малых планет, сформировавшиеся в первичном облаке на начальных этапах развития Солнечной системы. По этой теории, астероидам так и не «удалось» сформировать новую планету. Каким бы ни было их происхождение, но ученые сходятся на том, что эти осколки имеют ту же природу, что и планеты. Главным противоречием теории о разрушенной планете служит тот факт, что если все астероиды Солнечной системы собрать в один шар, то его размер будет составлять всего 4% Луны. Куда делась остальная масса? То есть единого мнения нет до сих пор. Однако этот пояс астероидов не случайно занял свое место между Марсом и Юпитером.

Возникновение комет. Было предложено несколько теорий происхождения комет, но, кроме одной попытки увидеть в них планетезимали, которые не получили достаточно сильного бокового толчка, чтобы выйти на круговую орбиту, не было создано ни одной схемы, которая объясняла бы происхождение солнечной системы в ее целостности, с ее планетами и кометами. Ведь ни одна космическая теория не может существовать, если ограничит себя или проблемами планет, или проблемами комет исключительно.





Все теории происхождения солнечной системы и исходных сил, обеспечивающих движение составляющих ее частей, восходят к гравитационной теории и небесной механике Ньютона. Солнце притягивает планеты, и если бы не было некоей второй силы, они упали бы на Солнце; но эта сила побуждает каждую планету двигаться в направлении от солнца, и в результате возникает орбита.



Подобным же образом сателлит или спутник находится под воздействием силы, которая уводит его от планеты-хозяина, но притяжение планеты искривляет прямую, по которой двигался бы спутник, если бы притяжения между телами не было.



И в результате действия этих сил очерчивается его орбита. Инерция, или постоянство движения, свойственная планетам и их спутникам, была установлена Ньютоном, но он не объяснил, как или когда произошел первичный толчок.

Волновая теория, которая первоначально называлась «планетезимальной», исходит из того, что другая звезда пересекает пространство вблизи Солнца. Огромный поток материи выбрасывается с Солнца на проходящую звезду, вырывается из массы Солнца, но остается в сфере его влияния, превращаясь в материал, из которого уже и строятся планеты.

Планетезимальная теория

Представьте себе для начала Солнце почти в нынешней его форме, но без планет. Возможно, оно и сгустилось из туманности, однако кольца от него не отделялись, а если и отделялись, то, не располагая достаточным моментом количества движения для того, чтобы остаться независимыми, постепенно упали на главное тело или рассеялись в пространстве. Как бы то ни было, Солнце пребывало в гордом одиночестве.



Представьте себе далее, что к Солнцу приблизилась другая звезда. Возникшие могучие силы тяготения вызвали на обеих звездах гигантские приливы. Возможно, из обеих звезд вырвались языки звездного вещества и образовали между ними временный «мост».



Когда звезды проходили друг мимо друга, этот «мост» из звездного вещества неминуемо должен был начать быстро загибаться и приобрел бы момент количества движения за счет движения самих звезд. Удаляясь, каждая звезда унесла с собой часть «моста», которая затем сгустилась в планеты.



До сближения обе звезды вращались быстро и не имели планет, после сближения вращение их замедлилось, а вокруг них начали обращаться по орбитам планеты. Возражения против небулярной гипотезы казались неопровержимыми, а теория Чемберлина — Мультона прекрасно ее заменяла.



Она представлялась тем более привлекательной, что вместе с ней в астрономию входил почти биологический мотив. Ведь получалось, что планеты возникли как бы от брака двух звезд и что у планет были отец и мать.

Рис. Планетезимальная гипотеза

Так как Чемберлин и Мультон считали, что вещество, вырванное из Солнца, быстро сгустилось в маленькие плотные тела — «планетезимали», которые в свою очередь слились в планеты, их гипотеза получила название планетезимальной.



В 1917 г. английские астрономы Джеймс Хопвуд Джипе (1877—1946) и Гарольд Джеффрис (род в 1891 г) разработали планетезимальиую гипотезу более подробно и высказали предположение, что «мост», возникший между звездами, имел сигарообразную форму.

Из наиболее широкой средней части моста образовались гигантские планеты Юпитер и Сатурн, а за Сатурном и внутри орбиты Юпитера возникли небольшие планеты.

Немезида



В прошлом веке ряд астрономов, изучая небесные светила главной последовательности, установили любопытный факт: оказалось, что в этом ряду преобладают двойные звезды. Опираясь на эту закономерность, ученые высказали предположения, что, поскольку Солнце является типичной звездой, то и оно должно относиться к двойным звездным системам.



Так возникла гипотеза о Немезиде — гипотетическом спутнике Солнца, невидимого с Земли. обнаружить эту звезду с помощью телескопов не могут потому, что она давно потухла и превратилась в сверхплотный нейтронный карлик диаметром 40 километров. Косвенным же подтверждением существования Немезиды является движение недавно открытого планетоида Седны.



И вполне вероятно, что именно это небесное тело в скором будущем предоставит определенные свидетельства в пользу существования загадочной Немезиды.



Хотя теоретические данные говорят в пользу ее существования, наблюдений, которые полностью подтвердили бы факт присутствия Немезиды во вселенских просторах, пока нет. Хотя, как считают некоторые ученые, она вполне может давно присутствовать в звездных каталогах, однако распознать в ней спутницу Солнца тяжело.



И прежде всего потому, что движется она вместе с Солнцем, и скорость ее перемещения по небу будет очень невелика. Но именно по быстрому движению слабых объектов астрономы и ищут наших ближайших звездных соседей.

Развитие планет



Масса, исторгнувшаяся из Солнца, распадается на мелкие части, которые образуют планеты. Некоторые из них вырываются из солнечной системы, некоторые вновь падают на Солнце, но остальные вращаются вокруг него, согласно гравитации.



Растянувшись по удлиненным орбитам вокруг Солнца, они собираются, выравнивают свои орбиты. Вокруг Солнца начали обращаться планеты, которые полыхали так же, как и сама звезда.

Под действием магнитного поля Солнца началось медленное вращение планет вокруг собственной оси.



Интенсивные реакции ядерного распада расщепляли металл тероидов верхнего слоя, порождая легкие элементы, — началось образование жидкой металлической оболочки и оболочки «кипящего слоя» ядра планеты, создавая основу будущей коры, полыхали водород и кислород, образуя воду, вокруг шара начала создаваться и засияла протоатмосфера, состоящая из углекислого газа, паров воды, азота и его соединений.

Произошло постепенное остывание планет, из легких элементов и окислов — продуктов ядерного распада тероидов — начался синтез гранитов и образование гранитной коры, остывала первичная атмосфера.



Поверхность планеты была ровной. Раскаленный гранит покрыт брызгами расплавленного металла, их окислами и солями, из трещин продолжалось истечение расплавленного гранита, вырывались газы.



Эту картину можно было наблюдать на Земле 5,7 — 5,5 млрд. лет тому назад — вот почему на Земле возраст самых древних пород такого же порядка, что ошибочно датируется как возраст Земли и Солнечной системы.



За сотни миллионов лет хемосинтеза водных микроорганизмов в атмосфере появилось немного кислорода, атмосферное давление упало до 1,2 атм, температура до 3460К (+730С).



Завершилось формирование первичного океана, покрывшего всю поверхность планеты. Появились первые микроорганизмы и водоросли на основе фотосинтеза, поглощающие углекислый газ и выделяющие кислород.

Первое противоречие волновой гипотезы связано с тем пунктом, на который обычно ссылаются в ее доказательство — с массой планет.



Между Землей и Юпитером вращается маленькая планета Марс, составляющая по массе одну десятую часть Земли, а согласно схеме, здесь можно предполагать планету, превышающую массу Земли в несколько раз.



Но на этом месте расположен пояс астероидов.

Пояс астероидов



Пояс астероидов — область Солнечной системы, расположенная между орбитами Марса и Юпитера, являющаяся местом скопления множества объектов всевозможных размеров, преимущественно неправильной формы, называемых астероидами или малыми планетами.



Углеродистые астероиды класса C, названные так из-за большого процента простейших углеродных соединений в их составе, являются наиболее распространёнными объектами в главном поясе, на них приходится 75% всех астероидов, особенно большая их концентрация характерна для внешних областей пояса.



Эти астероиды имеют слегка красноватый оттенок и очень низкое альбедо (между 0,03 и 0,0938).



Поскольку они отражают очень мало солнечного света, их трудно обнаружить. Зато эти астероиды довольно сильно излучают в инфракрасном диапазоне из-за наличия в их составе воды.



Суммарная масса главного пояса равна примерно 4 % массы Луны. До сих пор идут сильные споры по поводу образования этого пояса астероидов. Гипотеза о разрушенной планете считается не состоятельной, по той причине что масса всех астероидов составляет менее 4% от Массы Луны.

А что если планета не была разрушена полностью, а была только частично раздроблена и вытолкнута на другую орбиту? Планета Х, находясь непосредственно вблизи Юпитера, чьё гравитационное поле постоянно вносило серьёзные возмущения в ее орбиту, оказалась как раз на пути молодой Земли.



Все это закончилось грандиозным столкновением между развивавшейся Землей и Нибиру (или спутником влекомым ее гравитационным притяжением). Это столкновение повлекло за собой изменение облика Земли.

Такой удар разбил Землю и отбросил ее в сторону Солнца. У Земли, сбитой с орбиты, вода должна была рассеяться с большей лёгкостью, чем её основная масса и быстро заполнить образовавшуюся впадину.

Окончательный акт сотворения солнечной системы совершился в момент вторичного возвращения Планеты Х на место небесной битвы.



На этот раз Планета Х слилась с оставшейся частью Разрушенной Земли, став Нибиру — планетой пересечения, а рассеявшиеся осколки собрались в поясе астероидов. или стали кометами.



Большая часть воды вперемешку с обломками и магматическими породами (Силикатные сплавы,) были выброшены в космос — так был образован пояс астероидов.



В результате большинство планетезималей и астероидов оказались раздробленными на многочисленные мелкие фрагменты, большая часть из которых была притянута Планетой Х, чем и объясняется низкая плотность пояса астероидов, другая часть перешла на вытянутые орбиты, по которым они, попадая во внутреннюю область Солнечной системы, сталкивались с планетами земной группы (такими как Венера, Меркурий, Марс).

Марсианская поверхность



Марс, находясь в близком соседстве, получил внушительную порцию осколков и железной (силикатной) пыли, которые окрасили его в красный цвет и завалили обломками.



Другая внушительная часть пыли и осколков упали на Юпитер — так он получил свои знаменитые красные полосы и пятна, которые до сих пор завораживают нас своей красотой. Сатурн приобрел систему плоских концентрических образований (кольца), состоящих изо льда (около 99%) и примеси силикатной пыли.



Всю эту ситуацию назвали «поздняя тяжёлая бомбардировка», временной период которой был от 4,1 до 3,8 млрд лет назад, в течение которого, как считается, сформировались кратеры на Луне и, предположительно, также на Земле, Меркурии, Венере и Марсе.



Основанием в первую очередь является датировка образцов лунного грунта, которая свидетельствует о том, что большинство камней оплавились в этот относительно короткий интервал времени.

Например поверхность Марса сильно кратеированна. Причем, южная часть кратеированна намного больше, чем северная. Специфическую окраску поверхности Марса от красновато-желтой до красновато-коричневой придают гидраты окислов железа в смеси с кремнеземом — примерно с таким же песком (SiO2), как и на Земле.



Кометы

Ныне известно вполне определенно, что в солнечной системе имеется больше шестидесяти комет. Это кометы короткого цикла (менее восьмидесяти лет); они вращаются по вытянутому эллипсу и все, кроме одной, не выходят за линию, обозначенную орбитой Нептуна.



Подсчитано, что кроме комет короткого цикла несколько сот тысяч комет навещают солнечную систему; однако в точности неизвестно, возвращаются ли они с достаточной периодичностью. Ныне их видят примерно пятьсот за столетие, и есть мнение, что в среднем период их жизни составляет десятки тысяч лет.

Метеориты C-класса и частички кометной пыли содержат в себе минералы, которые образовывались при высокой температуре свыше 1000 градусов Цельсия. Это никак не согласуется с ранней гипотезой, что кометы образовывались на окраине Солнечной системы, в ходе конденсации газов.

В состав комет входит смесь из заледеневшей воды, газов и небольшого количества частиц камня и металлов.

Было предложено несколько теорий происхождения комет, но, кроме одной попытки увидеть в них планетезимали, которые не получили достаточно сильного бокового толчка, чтобы выйти на круговую орбиту, не было создано ни одной схемы, которая объясняла бы происхождение солнечной системы в ее целостности, с ее планетами и кометами.



Ведь ни одна космическая теория не может существовать, если ограничит себя или проблемами планет, или проблемами комет исключительно.

Около пятидесяти комет движутся между Солнцем и орбитой Юпитера; их циклы менее девяти лет. Четыре кометы достигают орбиты Сатурна, две вращаются внутри круга, очерченного Ураном. Девять комет со средним периодом в семьдесят один год движутся внутри орбиты Нептуна. Такой, по современным представлениям, является система комет короткого цикла.

К последней группе принадлежит комета Галлея, у которой на фоне комет короткого цикла самый длинный период обращения — семьдесят шесть лет, А за этим зияет бесконечная брешь, за которой пребывают кометы, которым необходимы тысячи лет, прежде чем они вернутся к Солнцу, если они вообще когда-либо вернутся.

Проходя вблизи Солнца, кометы образуют хвосты. Установлено, что вещество, из которого состоит этот хвост, не возвращается к голове кометы, а рассеивается в воздухе. Следовательно, кометы, как светящиеся тела, должны быть недолговечными.



Если комета Галлея следует по своей нынешней орбите с поздней докембрийской эры, она должна «отрастить и потерять восемь миллионов хвостов, что представляется невероятным».



Если кометы истощаются, то их количество в пределах солнечной системы должно постоянно уменьшаться, и ни одна комета короткого цикла не смогла бы сохранить свой хвост, имея геологический возраст.



Но поскольку имеется множество светящихся комет короткого цикла, они должны были появиться в то время, когда все тела солнечной системы находились уже на своих местах. Ядра комет состоят изо льда с добавлением космической пыли и замороженных летучих соединений: монооксида и диоксида углерода, метана, аммиака.

В итоге получается что кометы были образованы не глубинах глубокого космоса, а в результате столкновения с планетой содержащей воду.

Земля

Предполагая древнее столкновение Земли с другим крупным телом, то должен остаться внушительный след от такого столкновения. Перенесемся на 4 млрд лет назад — в тот момент, когда произошло столкновение.

Земля была заметно крупнее и массивнее — это был идеально ровный шар покрытый полностью водой.

После столкновения Земля потеряла внушительный объем суши и воды. Оставшаяся вода заполнила глубокую впадину, образуя древний океан, который был очень горячий, в связи с обнажившейся магмой.



Океан быстро нагрелся, вода кипела и испарялась. Атмосфера не содержала свободного кислорода, он находится только в составе окислов. Почти никаких звуков, кроме свиста ветра, шипения извергающейся с лавой воды и ударов метеоритов о поверхность Земли. Ни растений, ни животных, ни бактерий.



Может быть, так выглядела Земля, когда на ней появилась жизнь?



Хотя эта проблема издавна волнует многих исследователей, их мнения на этот счет сильно различаются. При извержениях вулканов и с газами, высвобождавшимися из расплавленной магмы, на земную поверхность выносились разнообразные химические вещества, необходимые для синтеза органических молекул.

Отыскать след от столкновения не составило труда. Такие следы должны сохраняться на миллионы лет. И придавать Земле некоторые уникальные особенности, которые до сих пор сильно влияют на нашу жизнь.

Наша планета всё ещё пытается заполнить зияющее отверстие — шрам от того разрушительного столкновения — широко раскинувшееся пространство между Америкой и странами Тихоокеанского Бассейна — обширный Тихий Океан.

На физической карте мира отчетливо виден след от столкновения. (Обозначен красным и оранжевым цветами — ныне это вулканы и высокие горы)

Например если взглянуть на физическую карты мира мы увидим как самые высокие горы и вулканы образуют кольцо (Кстати в научных кругах оно так и называется: Огненное кольцо)

Даже в Книге Бытия со всей определенностью говорится, что воды были собраны «в одном месте» на одной стороне Земли, чтобы могла «явиться» суша. Это предполагает наличие впадины, в которой могла собраться вся вода.



Впадина, когда-то занимавшая половину поверхности планеты, по-прежнему существует — это уменьшающийся в размерах Тихий океан.



Мне удалось найти редкое изображение из научных архивов, на котором показана планета, так, как она бы выглядела без воды. Отчетливо виден след древнего столкновения.

Тихоокеанское дно имеет такой вид:

Не подлежит сомнению, что впадина была значительно шире и захватывала гораздо большую часть поверхности планеты.





Причина заключается в том, что обрамляющие океан континенты — Америка на востоке, Азия и Австралия на западе — сближаются, медленно, но неотвратимо сжимая Тихий океан.

Тогда получается что, молодая Земля заполнив водой свою рану, обнажила сушу. Так были образованы древний первичный океан и древний континент Пангея.



Даже глядя сейчас из космоса видно что Южная Америка удачно входит в изгиб побережья Западной Африки, а Северная Америка стыкуется с Европой. В прошлом всё составляло одну массу земли. Разве вращающиеся планеты не принимают сферическую форму, переходя из жидкого состояния?

Из-за того что поверхность Земли стала неравномерной — суша, находилась на одной стороне, а зияющая рана на другой — начали происходить сдвиги полюсов.



Планета Х, когда в очередной раз проносилась мимо, захватывала за эту единую сушу, тянула ее за собой при близком проходе. В итоге этот единый континент стал разрываться на фрагменты в течении частых периодических визитов Планеты Х.

Неравномерность поверхности делает гравитационное притяжение Планеты Х только более разрушительным, континенты будут схвачены и передёрнуты как рукоятки. Глубина Тихоокеанской впадины также очень уязвима, это слабое место на поверхности, по которому скользят континенты.



Таким образом, мы имеем дрейф континентов, который является термином гораздо более мягким, чтобы его можно было бы использовать для происходящих катаклизмов.



В итоге то место за которое планета Х обычно захватывает Землю, в течении продолжительных сдвигов полюсов, должно было сильно намагнититься и стать мощной аномалией — скорее всего это было центральное место Пангеи, которое со временем стало перемещаться, а новая лава извергаясь намагничивалась.



Мне удалось найти это место называется оно: Бразильская магнитная аномалия (БМА) — магнитная аномалия Земли в Южном полушарии, у берегов Бразилии и Южной Африки (Бразильская и Кейптаунская аномалии, которые часто объединяются в Южно-атлантическую аномалию (ЮАА)). Выглядит она вот так:

Вращение Земли сдерживается в случаях, когда она обращена к Планете X континентами, создавая не только нагромождение платформ, но также и разрывы разломов и создание новых из-за импульса, действующего в Восточном направлении.



При каждом последующим Сдвиге Полюсов Земля заполняла свою рану. Сначала, из-за неравномерного характера её формы, стремление принять округлость было небольшим. Земля (после разрыва коры) сжималась с одной стороны, и каждый проход гигантской планеты только немного затягивал это сжатие, разделяя её сушу и перемещая в разрыв.



Но каждый последующий проход застаёт более уязвимую картину, и разделение одного континента увеличивалось.



Расширяющееся дно Атлантического океана, удаляло Америку от Европы и Африки. Это главная причина сдвигов земной коры и землетрясений вдоль всего Тихоокеанского бассейна, а также подъема горных хребтов вдоль границ этого региона. Столкновение Индийской плиты с Евразийской привело к образованию Гималаев и присоединению Индийского субконтинента к Азии.

Таким образом Земля и солнечная система имеет свою нынешнюю форму. Приведенных примеров вполне достаточно для того, чтобы показать крайне слабую аргументацию многих предлагаемых читателям и телезрителям материалов и выводов.



И еще раз отметить необходимость подходить к решению большинства проблем естествознания, в особенности касающихся строения и развития Земли и жизни на ней, комплексно, с позиций специалистов из разных областей знаний – геологов, историков и астрономов.



А пока этого не произойдет, нам будут предлагаться вместо научно-популярных статей и фильмов сочинения «на вольную тему», где проблемы рассматриваются отдельно, а не комплексно.