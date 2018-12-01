О прошедшем прошлом, или как светило Фасмер осязал ногами

Удивительное дело: чем больше углубляешься в дебри академической этимологии, тем яснее становится осознание факта первичности славянских языков, не исключая, безусловно, и русского.Возьмём, к примеру, такое известное в европейских языках слово как англ. past или, что то же, фр. passé.Т.к. английский – это вообще новояз, то разберём происхождение французского варианта слова „прошлое, прошедшее”.Русские – что делают? Более-менее уверенно шагают по жизни. От прошлого к будущему. Прошлое – прошли, а будущее обязательно будет. Также и французы: глагол -passer- означает -проходить- (). Отсюда и их -pas-, означающее -шаг-.Вроде бы всё понятно – философия общая, вот только с этимологией какая-то заковыка получается.