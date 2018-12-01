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О прошедшем прошлом, или как светило Фасмер осязал ногами

16:52. 1 декабря 2018 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:
Удивительное дело: чем больше углубляешься в дебри академической этимологии, тем яснее становится осознание факта первичности славянских языков, не исключая, безусловно, и русского.

Возьмём, к примеру, такое известное в европейских языках слово как англ. past или, что то же, фр. passé.

Т.к. английский – это вообще новояз, то разберём происхождение французского варианта слова „прошлое, прошедшее”.

Русские – что делают? Более-менее уверенно шагают по жизни. От прошлого к будущему. Прошлое – прошли, а будущее обязательно будет. Также и французы: глагол -passer- означает -проходить- (-er- – это глагольное окончание.). Отсюда и их -pas-, означающее -шаг-.

Вроде бы всё понятно – философия общая, вот только с этимологией какая-то заковыка получается.
Вот г. Фасмер, святыня академических этимологов, выдал следующее:

„Считают родственными слав. *sęg- (см. сяга́ть, осяза́ть).”

Т.е. у немца что шагать, что осязать – смысл един. Может он безруким был и осязал ногами, которыми и шаги мерил??!

Русскому неучёному в этимологии человеку интуитивно понятно, что -шаг-, -шагать- безусловно связаны с глаголом движения -пойти-. Пошёл, шёл-шёл и нашагал шагами. Откуда взялся звук -г-? Скорее всего, от пракорня -га-: дорога, нога, гать – это же всё связано с ногами в движении, т.е. с шагами! Шёл ногами – и выдавал шаги…

Французы, понятное дело, всё возводят к латыни, которая, в свою очередь, частенько отсылает к греческому. Ну, тому древнему, о котором сами греки и понятия не имеют.

Так вот, открываем Викисловарь, публикующий официальные версии этимологии, на статье -passer-.

Там – Европа, просвещённая и цивилизованная: даже дата указана.

„(1050) Du latin vulgaire *passare (« traverser »), dérivé de passus (« pas »).”


Переводим: от вульгарной латыни -passare- (пересекать, проходить), образовалось от латинского -passus- (шаг).

Смотрим -passus-.

„Passus vient de pando (« déployer ») comme ingressus (« entrée, accès, marche, démarche, allure, pas ») de ingredior (« entrer ») : la nasale a été supprimée.”


Переводим: -passus- происходит от -pando- (разворачивать); как -ingressus- (вход, доступ, ступенька, походка, аллюр, шаг) от -ingredior- (входить): назализация была утрачена.

При чём тут шагать и разворачивать, какая связь? И как понимать пояснение, указывающее на отмирание назализированной гласной? Речь, видимо, об -in-. Ну, хорошо, убрали этот слог – получили -gressus-. Это как-то связано с -passus-, кроме общего окончания? Как???

Ладно, посмотрим на происхождение слова -pando- – в конце-концов именно оно указано в качестве предшественника французского слова -шаг-.

„(Verbe 1) De pandus (« courbe, recourbé »).
(Verbe 2) Avec un infixe -n-, du même radical que pateo.”


Переводим. (Глагол 1) От -pandus- (кривая, искривлённый).
(Глагол 2) С инфиксом (это префикс второго слова, входящего в состав рассматриваемого сложного слова) -n-, от того же корня, что и -pateo-.

Что ж, осталось проконсультироваться со статьёй по этому -pateo-, уж там-то мы наверняка выйдем на слово -шаг-!

„Apparenté au grec ancien πετάννυμι, πίτνημι, petannumi, pitnêmi (« déployer ») d’où πέταλον, petalon (« pétale ») qui correspond au latin patŭlus, « largement ouvert, béant ». De l’indo-européen commun *pet- [1] (« ouvrir, écarter ») qui donne aussi pando (« étendre »), patera, l'anglais fathom.”


Ну, наконец-то появился древнегреческий! Со значением, понятное дело, разворачивать, развёртывать, выставлять, широко открывать и т.п. От индоевропейского с тем же корнем и таким же значением. Отсюда и уже увиденное нами -panda-.

Таким образом, академический этимологический круг замкнулся. Начали с -шага-, а пришли к выставке-продаже. Всё в духе западного потребительства…

В то же время, если бы учёные действительно захотели обнародовать правду, то они во все учебники должны были бы на первой странице помещать вот эту таблицу:

Понятно, что здесь речь не о неандертальцах, но о предках современных людей Евразии.

Эта таблица дожна войти в сознание каждого жителя России, чтобы мы все знали, откуде есть пошла цивилизация. И присущий ей язык.

Тогда бы и академикам стало ясно, что французские глагольные окончания (-er-, -ir-) – это просто транскрипция окончаний русских глаголов. -Убедил- или -пошёл-, когда -надоел-. Понятно, что с течением времени и в зависимости от региона звук -р- может перейти в -л- и наоборот. Примеров тому тьма: работать – лейборист – arbeiten – лаборатория…

Тогда пройденная пошагово жизнь, по которой он -пошёл-, и превращается в прошлое или -passer-. А от шага во французском остался лишь первый корень, без -г(а)-. Ну не разобрались их предки в значении этого корня! Потому у нас -нагой-, а у них лишь -nu-.

Вот бы и академикам оголить всю правду о происхождении европейских языков от прарусского. Тогда бы и не было такой несуразицы, когда осязаем и шагаем – чуть ли не синонимы, как и шагаем – выставляем…


С.Ю. Сальников


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Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Европа, русский, Франция, цивилизация, этимология, язык
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