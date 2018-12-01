Новости Украины и Новороссии 01 декабря 2018
- 08:41 Цены в ДНР. Ноябрь 2018.
- 06:30 Военное положение — легализация Киевом опытов над людьми.
- 02:18 За что в Украине назначают залог в 47 миллионов.
- 00:30 «Это переходит все границы»: Россия пожаловалась на украинское новостное агентство в ОБСЕ.
- 30.11 22:59 Украина запретила иностранным журналистам въезд в Крым.
- 30.11 22:36 РПЦ: Украинские власти оказывают давление на архиереев УПЦ.
- 30.11 21:08 «Спецназ РФ!» — украинский «майор» поднял тревогу из-за вторжения России (ФОТО, ВИДЕО).
- 30.11 20:48 Трамп рассказал, почему отменил встречу с Путиным.
Цены в ДНР. Ноябрь 2018
Мониторинг цен на основные продукты питания в Донецкой Народной Республике.
Ниже, динамика изменения цен на некоторые продукты с сентября по ноябрь 2018:
https://delovoydonbass.ru/issledovaniya/infografika/tseny-na-produkty-v-dnr-noyabr – цинк
PS. Кто живет в ДНР или ЛНР, напишите, насколько статистика соответствует реальному положению дел.
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Военное положение — легализация Киевом опытов над людьми
Организованная 5 лет назад на Украине революция достоинства и свободы привела к обратному эффекту. Продолжая ограничивать права и возможности граждан, официальный Киев, кажется, начинает пробивать новое дно, подбираясь к их базовым потребностям.
Военное положение на Украине длится менее трех дней, тем временем местные журналисты уже говорят о некоторых итогах провокации Киева в территориальных водах России, использованной украинским руководством для подписания законопроекта.
По традиции, стороной, которая несет максимальный ущерб от очередной «новаторской» идеи президента-кондитера и его команды, являются украинские граждане.
Как пишут СМИ, в магазинах Херсона, Харькова и Киева наблюдается дефицит товаров первой необходимости (соль, спички, хлеб — прим. ред.).
Возникшей панической ситуацией умело пользуются продовольственные магазины, начинающие завышать цены. Комментируя ситуацию в социальных сетях, граждане отмечают, что «скоро финансовое положение украинца будут определять по количеству мыла и спичек у него дома».
Очевидно, ситуация на руку силовикам, возможности которых притеснять население расширяются до 10 областей, учитывая, что раньше устраиваемый «защитниками» беспредел ограничивался территорией проведения карательной операции. Как информируют региональные издания Одесской области, после введения военного положения детский лагерь «Виктория» передан областному военкомату для размещения военнослужащих.
Местные чиновники заявляют, что передача является временной мерой. Тем не менее, даже незнакомому с военным бытом читателю известно, что для восстановления детского лагеря после казармы потребуются серьезные финансовые ресурсы.
Примечательно, военное руководство, зная моральный облик своих подчиненных, заранее проводит ликбезы с населением. Например, заместитель министра обороны Иван Русак заявил, что при попытке захвата солдатами ВСУ личного имущества гражданин имеет возможность «обратиться в полицию».
Подытоживает «славные результаты» военного положения соцопрос Института социальных технологий, который свидетельствует, что 87% украинцев связывают законопроект с соображениями личной выгоды и защиты интересов чиновников.
Возвращаясь к теме ущемления потребностей населения, после борьбы с русским языком и другими ограничениями культурного развития украинцев киевский режим вышел на новый уровень. Теперь речь идет о естественных потребностях в еде и жилище, в которое могут вторгнуться «защитники незалежности», мотивируя это военной необходимостью.
Подобная практика наталкивает на мысль, что киевский режим легализует опыты на собственном населении и, надеясь сохранить за собой после выборов насиженные места, тренирует его к более тяжелым периодам.
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Владимир Сергеев, специально для «Русской Весны»
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За что в Украине назначают залог в 47 миллионов
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«Это переходит все границы»: Россия пожаловалась на украинское новостное агентство в ОБСЕ
МИД РФ пожаловался в ОБСЕ на публикацию украинского агентства УНИАН, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.
Ранее УНИАН выпустил материал «У Лаврова заявляют о возможности оккупации регионов Украины, где расположены дипучреждения РФ», где вольно интерпретировались заявления самой Захаровой на брифинге.
Официальный представитель МИД назвала эту публикацию фейком.
«Этот материал мы отправим в ОБСЕ. То, что они позволили сегодня — это переходит все границы. Мы уже отправили этот материал в Вену», — заявила Захарова в программе «60 минут» на канале «Россия-1».
«Будем каждый раз выводить их на чистую воду», — добавила она.
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Украина запретила иностранным журналистам въезд в Крым
Иностранным журналистам официально запретили въезд в Крым. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко рассказала, что дискуссии по поводу исключения для иностранных представителей средств массовой информации продолжаются.
Уточняется, что украинские журналисты могут въезжать в Крым и в дальнейшем.
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РПЦ: Украинские власти оказывают давление на архиереев УПЦ
После отказа архиереев канонической Украинской православной церкви участвовать в «объединительном соборе» власти начали проводить «индивидуальную работу» с ними с целью склонить их к изменению своего решения, заявил в пятницу РИА Новости глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя обыски в Киево-Печерской лавре.
«Это выглядит именно как давление, другого объяснения у меня нет. И владыка Павел (наместник лавры — прим.ред.) сказал, что он получает телефонные звонки с угрозами, и это, конечно, сложно расценивать иначе, как давление. Причем здесь понятны причинно-следственные связи, поскольку заявлено, что состоится — правда, до сих пор нет даты — так называемый объединительный собор», — сказал Легойда.
Он пояснил, что заявленное украинскими властями и Константинопольским патриархатом мероприятие невозможно без участия канонической Церкви, однако архиереи УПЦ однозначно заявили, что не собираются в нем участвовать.
«В общем-то, после того как они это заявили, когда не состоялась инициированная президентом Украины встреча с архиереями, поскольку он не приехал в Киево-Печерскую лавру, где готовы были с ним встретиться, — то началась просто уже, что называется, индивидуальная работа. Как мы помним, митрополит Запорожский Лука рассказывал о том, как он был приглашен в СБУ и с ним провели беседу. С другими священниками и архиереями было нечто подобное. А здесь на владыку Павла, как наместника Киево-Печерской лавры, таким образом оказывается давление», — сказал Легойда.
Он признал, что пока можно говорить только о «нарастании этого давления».
«Видимо, в этом процессе, который украинская власть и Константинопольский патриархат рассчитывали быстро и победоносно завершить, возникли какие-то очевидные нестыковки, и они теперь пытаются вот такими — возможно, от отчаяния — методами разрешить ситуацию.
При этом пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре, потому что, конечно, вчерашнее радостно-оптимистическое выступление президента Украины плохо стыкуется с тем, что происходит на самом деле», — заключил собеседник агентства.
Президент Украины Петр Порошенко в четверг в телеэфире объявил о принятии Синодом Константинопольского патриархата «исторических решений» в отношении церкви на Украине. В частности, по его словам, был утвержден текст томоса о присвоении независимости украинской церкви, а также принято решение о созыве объединенного православного собора. В то же время в официальном коммюнике Константинопольского патриархата по итогам Синода ничего не говорилось о дате назначения собора, как и об утверждении томоса, — речь шла только о подготовке устава («конституционной хартии») церкви.
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«Спецназ РФ!» — украинский «майор» поднял тревогу из-за вторжения России (ФОТО, ВИДЕО)
В Сумской области полиция задержала мужчину за ложное сообщение о нападении российского спецназа на Украину.
Об этом рассказали в региональном управления Нацполиции .
Сообщается, что житель Шосткинского района Сумщины позвонил на горячую линию «102», представился майором Кудрявцевым и сообщил о готовящемся пересечении «державного кордона» спецназом России. На срочную проверку этой информации были брошены все оперативные службы полиции и других силовых ведомств региона.
Российские войска так и не были обнаружены у границы, но через несколько часов была установлена личность мужчины — им оказался 42-летний украинец, ранее не судимый. Его задержали в состоянии заметного алкогольного опьянения и доставили в районный отдел МВД.
Задержанный сначала не мог внятно объяснить причину своего поступка, но затем признался, что пьян и попросту «пересмотрел» телевизор, столкнувшись с пагубным влиянием пропаганды украинских телеканалов.
О том, какое наказание в итоге грозит гражданину, пока информация отсутствует.
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Трамп рассказал, почему отменил встречу с Путиным
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным исключительно из-за ситуации с инцидентом между российскими и украинскими кораблями в Керченском проливе.
«На основе того, что случилось с кораблями и моряками (Украины — прим.ред.). Это единственная причина», — сказал он в пятницу журналистам перед встречей с премьером Японии Синдзо Абэ.
Его слова транслировал телеканал Fox News.
Ранее Трамп отказался от проведения двусторонних переговоров с Путиным. В качестве причины такого шага он назвал инцидент в Керченском проливе, а в качестве условия встречи Трамп назвал освобождение задержанных украинских моряков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с таким решением Трампа.
Американские СМИ выдвигали версию, что причиной отмены переговоров стала сделка со следствием экс-адвоката Трампа Майкла Коэна, который признался, что давал конгрессу ложные показания по переговорам между Trump Organization и представителями России о проекте строительства в РФ «башни Трампа».
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