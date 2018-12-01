Новости Украины и Новороссии 01 декабря 2018

Организованная 5 лет назад на Украине революция достоинства и свободы привела к обратному эффекту. Продолжая ограничивать права и возможности граждан, официальный Киев, кажется, начинает пробивать новое дно, подбираясь к их базовым потребностям.

Военное положение на Украине длится менее трех дней, тем временем местные журналисты уже говорят о некоторых итогах провокации Киева в территориальных водах России, использованной украинским руководством для подписания законопроекта.

По традиции, стороной, которая несет максимальный ущерб от очередной «новаторской» идеи президента-кондитера и его команды, являются украинские граждане.

Как пишут СМИ, в магазинах Херсона, Харькова и Киева наблюдается дефицит товаров первой необходимости (соль, спички, хлеб — прим. ред.).

Возникшей панической ситуацией умело пользуются продовольственные магазины, начинающие завышать цены. Комментируя ситуацию в социальных сетях, граждане отмечают, что «скоро финансовое положение украинца будут определять по количеству мыла и спичек у него дома».

Очевидно, ситуация на руку силовикам, возможности которых притеснять население расширяются до 10 областей, учитывая, что раньше устраиваемый «защитниками» беспредел ограничивался территорией проведения карательной операции. Как информируют региональные издания Одесской области, после введения военного положения детский лагерь «Виктория» передан областному военкомату для размещения военнослужащих.

Местные чиновники заявляют, что передача является временной мерой. Тем не менее, даже незнакомому с военным бытом читателю известно, что для восстановления детского лагеря после казармы потребуются серьезные финансовые ресурсы.

Примечательно, военное руководство, зная моральный облик своих подчиненных, заранее проводит ликбезы с населением. Например, заместитель министра обороны Иван Русак заявил, что при попытке захвата солдатами ВСУ личного имущества гражданин имеет возможность «обратиться в полицию».

Подытоживает «славные результаты» военного положения соцопрос Института социальных технологий, который свидетельствует, что 87% украинцев связывают законопроект с соображениями личной выгоды и защиты интересов чиновников.

Возвращаясь к теме ущемления потребностей населения, после борьбы с русским языком и другими ограничениями культурного развития украинцев киевский режим вышел на новый уровень. Теперь речь идет о естественных потребностях в еде и жилище, в которое могут вторгнуться «защитники незалежности», мотивируя это военной необходимостью.

Подобная практика наталкивает на мысль, что киевский режим легализует опыты на собственном населении и, надеясь сохранить за собой после выборов насиженные места, тренирует его к более тяжелым периодам.

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Владимир Сергеев, специально для «Русской Весны»