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G20 и Большая политика

20:19. 1 декабря 2018 Просмотров - 98 Нет комментариев Опубликовал:

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Как известно, в эти выходные в Аргентине стартовала масштабная международная встреча всех членов организации G20. Именно на ней, 1 декабря в Буэнос-Айресе и должна была состояться встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

29 ноября, американская сторона объявила об отказе от ранее запланированных переговоров, объяснив свое решение тем, что «власти России продолжают удерживать экипажи кораблей украинских ВМС». В чем истинная причина отказа от важной встречи? Особенно если учесть, что события в Черном море произошли 25 ноября, а демарш США – лишь спустя трое суток?

Внутренние причины

Несмотря на то, что формальным поводом для данного решения однозначно называется инцидент в Керченском проливе, в действительности это лишь косвенный предлог. Борьба элит внутри американского истеблишмента меняет диспозицию чуть ли не каждый день, и именно грани этого – внутреннего конфликта, в первую очередь и влияют на все ключевые американские внешнеполитические шаги.

Решение президента Трампа, объявленное как обычно в Twitter, состоялось при весьма любопытных обстоятельствах. Буквально за час до него, американский лидер выступал перед журналистами президентского пула и в очередной раз подтвердил, что надеется на встречу с российским лидером на полях G20. А уже спустя час, сказано было ровно противоположное. Так что же произошло за этот временной период? Что заставило президента изменить свои слова?

По факту, лишь одно громкое внутреннее событие – адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн отозвал показания о «связях президента США и Кремля». Согласно новым «откровениям», Дональд Трамп договаривался с Россией о строительстве небоскреба «Trump Tower» в Москве уже после начала процедуры выборов, а не до нее, как утверждалось ранее. И хотя процессуально во время предвыборной кампании Трамп имел право заниматься собственным бизнесом, советники президента, в течение часа прояснили, насколько невыгодна встреча с Владимиром Путиным в такой момент. Иными словами, Трампа - угрозой импичмента, в очередной раз поставили в такое положение, при котором он был вынужден использовать внешнюю политику для компенсации внутренних проблем. Вопрос состоит лишь в том, было ли это стечением обстоятельств или за ниточки дергала «третья сторона»?

Наднациональные элиты

Конфликт двух лагерей – элит, привязанных к США как к государству и транснациональных финансовых объединений, рассматривающих Америку как «мускулы» и инструмент в рамках собственной игры, длится с момента проигрыша последних на президентских выборах. Концепция двух перечисленных сторон во многом противоположна и в первую очередь по вопросу отношений с Москвой. Национальные элиты хотят наладить связи и получить нейтралитет России, вплотную начав заниматься главной проблемой – КНР. Транснациональные же элиты, все видят с точностью до противоположного и, всеми силами не желают позволить налаживания связей между Вашингтоном и Кремлем.

Учитывая все это, другими красками начинает играть провокация Украины в Черном море и неожиданное заявление адвоката Трампа, сделанное не неделю назад, не месяц и даже не за несколько дней до события, а именно в последнюю секунду перед двусторонней встречей. Всё ради того, чтобы Трамп, вынужденный отказаться от полемики, не успел изменить своего решения. Тоже касается и явной провокации Киева, которую также можно было бы провести в любой другой момент.

В таком случае, обсуждение каких вопросов так испугало зачинщиков истории?

Помимо прочих очевидных тем – это договоры об СНВ и РСМД. Дело в том, что соглашение об РСМД, предательски подписанное руководством СССР в 1987 году и давшее неоспоримое преимущество Соединённым Штатам, с недавних пор стало работать против США. Американцы разрабатывали крылатые ракеты морского базирования, поскольку делали ставку на флот, а так как у России аналогичного флота не было и договор прочно запрещал устанавливать ракеты средней дальности на земле, США имели постоянное преимущество. Теперь же, после создания ракет «Калибр», и в том числе их морской вариации, которыми комплектуются имеющиеся в большом количестве малые корабли, Россия решила свою проблему. Нивелировала отсутствие ракет среднего радиуса действия, не нарушая соглашения РСМД. Договор США стал не нужен, но Трамп и стоящие за ним элиты прекрасно понимают, что односторонний выход из него сулит не мало проблем, поскольку у Калибров есть и сухопутные вариации. Москва немедленно начнет устанавливать их у границы с НАТО, чем еще больше сведет усилия Штатов на нет. Однако транснациональные элиты хотят именно этого – максимальной эскалации и российско-американской вражды. По их мнению, президент России может успешно использовать колебания Трампа и не дать накалить обстановку еще сильней.

Тоже самое происходит в области стратегической безопасности и договора СНВ. Глобальная стратегия США основана на огромном океанском флоте, однако, отставание США в области стратегических вооружений – в ядерном оружии, средствах ПРО, космической обороне, РЭБ-систем, гиперзвука и прочего от России, сводит эту концепцию на нет. Кроме того, Штаты не способны эффективно применять свои военные возможности. Концентрация контингента для вторжения в Ирак, заняла у Америки более полугода, Россия же, наглядно продемонстрировала на учениях «Восток» способность перебрасывать 300 тысяч человек и огромное число техники на 7 тысяч километров за полтора дня.

Именно в таких условиях - условиях реального диспаритета в сторону условного противника, Вашингтон и идет на переговоры. Иного выхода у него просто нет. И именно этого же, всеми силами и пытаются не допустить играющие против Трампа транснациональные элиты. В том числе, срывая обсуждения и устраивая сложности для двусторонних встреч.

Источник: www.iarex.ru

Метки: политика, противостояние
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