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Белые нитки. Константин Семин. Агитпроп 01.12.2018

12:43. 1 декабря 2018 Просмотров - 190 2 коммент. Опубликовал:

На введение властями Украины военного положения простые люди отреагировали единодушно и предсказуемо — тотальным безразличием. Войну объявляли уже столько раз, что просто не интересно. Все же белыми нитками шито.

Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
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Источник: www.youtube.com

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2 коммент.»

  • 6338 1504
    krikunoleg 1 декабря 2018 в 13:55 Ссылка Пометить
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    “Войну объявляли уже столько раз, что просто не интересно” – в том то и дело что ни разу…
    - торгуют с Россией все больше и больше;
    - российских солдат видели везде;
    - во всех убийствах российский след;
    - Россия агрессор;
    и дальше можно продолжать…

    А военное положение только сейчас! На тебе!! Страшно, Россия?!?!?!
    А заодно и выборы причешем, потому как на второй срок такого петрушку ни фига не изберут…;))

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  • 2221 2007
    жора шапов 1 декабря 2018 в 15:29 Ссылка Пометить
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    На украинцев воздействовали весьма действующей программой ” Выученная безпомощность”. Ключевой фразой которой есть :” А шо я зроблю ?!”

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