Белые нитки. Константин Семин. Агитпроп 01.12.2018
На введение властями Украины военного положения простые люди отреагировали единодушно и предсказуемо — тотальным безразличием. Войну объявляли уже столько раз, что просто не интересно. Все же белыми нитками шито.
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Источник: www.youtube.com
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“Войну объявляли уже столько раз, что просто не интересно” – в том то и дело что ни разу…
- торгуют с Россией все больше и больше;
- российских солдат видели везде;
- во всех убийствах российский след;
- Россия агрессор;
и дальше можно продолжать…
А военное положение только сейчас! На тебе!! Страшно, Россия?!?!?!
А заодно и выборы причешем, потому как на второй срок такого петрушку ни фига не изберут…;))
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На украинцев воздействовали весьма действующей программой ” Выученная безпомощность”. Ключевой фразой которой есть :” А шо я зроблю ?!”