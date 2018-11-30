Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 30 ноября 2018
- 10:34 По налету на Аль-Кисва.
- 10:20 Актуальная ситуация в Сирии. Что сбили военные: самолёт или…?.
- 06:31 Сирийский источник опроверг данные о сбитом израильском самолете (ВИДЕО).
- 05:00 Сирия: российские военные «попали в окружение» к детям экс-боевиков в бывшем котле исламистов (ФОТО).
- 00:46 Израиль прокомментировал заявления о сбитом Сирией самолёте.
- 00:02 Атака на Дамаск. 29.11.2018.
- Вчера 23:47 МОЛНИЯ: Сирия сбила ракеты и самолёт ВВС Израиля, — источник (+ВИДЕО).
- Вчера 22:36 Лаврентьев: РФ призывает к активизации переговоров между правительством и оппозицией в САР.
По налету на Аль-Кисва
По вчерашним событиям к югу от Дамаска https://colonelcassad.livejournal.com/4611566.html
1. РИА Новости с ссылкой на неназванный источник в сирийских силах гос.безопасности сообщает, что сирийцы дезавуируют сообщения о сбитом израильском самолете, указывая, что было сбито несколько ракет. Израиль еще ночью заявил, что самолетов не терял. Надо понимать, что сирийцы приняли одну из сбитых ракет за самолет.
2. Согласно большинству сообщений из сирийских источников, применялись "Панцири" и старые советские системы. С-300 и С-400 огонь не вели. При это в Murselon заявляют, что российские комплексы оказывали поддержку в обнаружении и наведении на цель, что дало сирийцам несколько больше времени, чем давали радары на горе Таль-Аль-Хара. Также заявляют, что возможно применялись "Буки".
3. Часть зенитных ракет, согласно заявлению Израиля, упала в ненаселенных районах Голанских высот. Жертв и разрушений там нет.
4. Понесла ли какой-то существенный ущерб "Хезбалла", по объектам которой наносились удары, пока остается неясным. Также как нет какой-то ясности с кол-вом выпущенных ракет.
5. Из фотоподтверждений (кроме фотографий взрывов к югу от Дамаска) пока что есть лишь фото различных упавших ракет в районе Дамаска и на Голанах.
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Актуальная ситуация в Сирии. Что сбили военные: самолёт или…?
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Сирийский источник опроверг данные о сбитом израильском самолете (ВИДЕО)
Высокопоставленный источник в органах безопасности Сирии опроверг РИА Новости сообщение о сбитом ПВО Сирии израильском военном самолете, но подтвердил, что системы ПВО уничтожили несколько атаковавших сирийскую территорию воздушных целей.
«Русская Весна» ещё ночью заявляла, что утверждение информагентства РИА-Новости, о поражении ПВО САР самолета в небе над н. п. аль-Кисва не выглядит достоверным, поскольку израильской авиации нет никакого смысла залетать на территорию Сирии для пуска ракет.
«В ночное время радар может неточно определять твердые тела, поэтому возникла неясность, и мы решили, что сбитая рядом с населенным пунктом Канакир к югу от Дамаска цель была израильским военным самолетом», — сказал источник.
Как сообщала «Русская Весна», израильские военные опровергли информацию о поражении сирийскими ПВО самолета ЦАХАЛ.
Ну а в Сети продолжают появляться кадры работы сирийских противовоздушных комплексов во время нанесения ракетного удара под Дамаском. Есть на видео как момент запуска одной из зенитных ракет, так и момент перехвата вражеской ракеты. На кадрах отчетливо слышны разрывы, а в небе можно увидеть вспышки.
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Сирия: российские военные «попали в окружение» к детям экс-боевиков в бывшем котле исламистов (ФОТО)
Россия продолжает свою миссию в Сирии. Особое внимание уделяется наиболее пострадавшим от войны и недавней оккупации террористическими группировками регионам, городам и деревням.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Под охраной бойцов военной полиции, прибывших на «Тайфуне» — бронеавтомобиле повышенной защищённости, подразделения группировки российских войск в САР прибыли в бывшую цитадель джихадистов, расположенную в 7 км от города Хомс.
Дети бывших боевиков окружили наших бойцов и не хотел их отпускать, приставая с многочисленными вопросами.
Город Тель-Биса в бывшем Растанском котле исламистов в провинции Хомс до недавнего времени находился под властью боевиков различных группировок. В результате тяжёлых боев и последовавших за ними переговоров населённый пункт удалось полностью освободить от бандитов, которых российские военные в мае 2018 года убедили перейти на сторону Дамаска или выехать в Идлиб. Это дало возможность ранее бежавшим от войны и исламистов жителям вернуться в свои дома.
После оккупации города террористами Тель-Биса пришёл в ужасное состояние. Большинство домов и объектов гражданской инфраструктуры были частично или полностью разрушены. Несмотря на то, что сейчас ведётся активное восстановление города, вернувшиеся в свои дома жители нуждаются в помощи. Сирийское правительство оказывает всю возможную поддержку населению Тель-Биса. Помимо этого, российский центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике организовывает доставку необходимых для жителей грузов в город, пострадавший от войны.
29 ноября 2018 г. российская гуманитарная колонна прибыла в Тель-Биса. Всего жителям было роздано 450 продуктовых наборов — более 2 тонн продовольствия. Помимо этого, для маленьких жителей города были привезены футбольные мячи, комплекты спортивной формы и другое необходимое имущество.
Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2004 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза для пострадавших от войны жителей Сирии составил 3140 тонн. При этом работа российских военных по оказанию помощи сирийскому населению продолжается и распланирована на многие месяцы вперёд.
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Израиль прокомментировал заявления о сбитом Сирией самолёте
Армия обороны Израиля опровергла информацию о сбитом сирийскими силами ПВО самолете.
«Сообщения о повреждении израильского самолета или иных израильских воздушных целей не соответствуют действительности», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Кроме того, ЦАХАЛ сообщает что одна из ракет сирийских сил ПВО якобы упала на территории Голанских высот.
По данным военного источника «Русской Весны», огнём ЗРПК «Панцирь» было сбито несколько израильских ракет, а не самолёт.
Как мы сообщали, утверждение РИА-Новостей, что силы ПВО САР якобы сбили самолёт в небе над н.п. аль-Кисва в провинции Дамаск вызывает большие сомнения, так как израильской авиации нет нужды залетать на территорию Сирии для ракетного удара. Агрессия ЦАХАЛ практически всегда осуществляется из воздушного пространства Ливана, а в отдельных случаях со стороны Средиземного моря.
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Атака на Дамаск. 29.11.2018
Поздно вечером Израиль решил наконец то протестить новую систему ПВО Сирии.
В районе Дамаска наносятся удары по объектам, которые скорее всего связаны с Ираном и Хезбаллой. Сообщается, что ПВО Сирии сбили несколько крылатых ракет и один израильский самолет. Ситуация продолжает развиваться.
Атака пришлась на город Кисва к югу от Дамаска.
Ракеты шли через воздушное пространство Ливана.
Сирийцы сообщают, что сбили F-16.
Сообщается о материальном ущербе на ряде объектов.
Сирийские официальные СМИ сообщают о сбитой цели в районе Голанских высот.
Израиль официально отрицает потерю самолета и заявляет, что на территории оккупированных Голанских высот упала сирийская зенитная ракета.
К часу ночи атаки прекратились. К утру станет понятен размер наземного ущерба и количество, а также тип сбитых целей.
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МОЛНИЯ: Сирия сбила ракеты и самолёт ВВС Израиля, — источник (+ВИДЕО)
Сирийские силы ПВО сбили ракеты и, по неподтверждённым данным, боевой самолёт ВВС Израиля.
Об этом источник в силовых структурах САР сообщил агентствам САНА и РИА-Новости.
Следует отметить, что сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на свой военный источник передаёт о сбитых вражеских целях в районе населённого пункта Аль-Кисва:
«Сирийская воздушная оборона сорвала агрессию, ПВО сбила все враждебные цели, они не смогли достичь ни одной из целей».
Судя по всему речь тут идёт именно о ракетах или о «БПЛА-камикадзе», а не о самолёте.
Вызывает большие сомнения и утверждение РИА-Новостей, что ПВО САР сбила самолет в небе над н.п. аль-Кисва. Дело в том, что израильской авиации нет никакого смысла залетать на территорию Сирии для пуска ракет.
Агрессия Тель-Авива практически всегда осуществляется из ливанского воздушного пространства, а изредка со стороны акватории Средиземного моря.
Кроме неподтверждённых сообщений об израильском самолёте точно известно, что были уничтожены четыре ракеты.
По имеющимся данным, цели были поражены ракетами комплексов ЗРПК «Панцирь».
Атака продолжается
Сирийские военные сообщают, что они всё ещё противостоят вражескому нападению над Дамаском и Кунейтрой в это время.
Ракеты противовоздушной обороны теперь столкнулись с вражескими целями в Аль-Кисве (Северо-Восток Дамаска), Аль-Димасе (Северо-Запад Дамаска) и в провинции Эль-Кунейтра.
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Лаврентьев: РФ призывает к активизации переговоров между правительством и оппозицией в САР
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