Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 30 ноября 2018

Россия продолжает свою миссию в Сирии. Особое внимание уделяется наиболее пострадавшим от войны и недавней оккупации террористическими группировками регионам, городам и деревням.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Под охраной бойцов военной полиции, прибывших на «Тайфуне» — бронеавтомобиле повышенной защищённости, подразделения группировки российских войск в САР прибыли в бывшую цитадель джихадистов, расположенную в 7 км от города Хомс.

Дети бывших боевиков окружили наших бойцов и не хотел их отпускать, приставая с многочисленными вопросами.

Город Тель-Биса в бывшем Растанском котле исламистов в провинции Хомс до недавнего времени находился под властью боевиков различных группировок. В результате тяжёлых боев и последовавших за ними переговоров населённый пункт удалось полностью освободить от бандитов, которых российские военные в мае 2018 года убедили перейти на сторону Дамаска или выехать в Идлиб. Это дало возможность ранее бежавшим от войны и исламистов жителям вернуться в свои дома.

После оккупации города террористами Тель-Биса пришёл в ужасное состояние. Большинство домов и объектов гражданской инфраструктуры были частично или полностью разрушены. Несмотря на то, что сейчас ведётся активное восстановление города, вернувшиеся в свои дома жители нуждаются в помощи. Сирийское правительство оказывает всю возможную поддержку населению Тель-Биса. Помимо этого, российский центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике организовывает доставку необходимых для жителей грузов в город, пострадавший от войны.

29 ноября 2018 г. российская гуманитарная колонна прибыла в Тель-Биса. Всего жителям было роздано 450 продуктовых наборов — более 2 тонн продовольствия. Помимо этого, для маленьких жителей города были привезены футбольные мячи, комплекты спортивной формы и другое необходимое имущество.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2004 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза для пострадавших от войны жителей Сирии составил 3140 тонн. При этом работа российских военных по оказанию помощи сирийскому населению продолжается и распланирована на многие месяцы вперёд.

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