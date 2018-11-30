Главная » Невероятное в мире, Политика

С Россией сотрудничать нельзя, все переговоры вести будем с разрешения ЕС и США, — новый президент Грузии (ФОТО, ВИДЕО)

09:22. 30 ноября 2018 Просмотров - 227 7 коммент. Опубликовал:
С Россией сотрудничать нельзя, все переговоры вести будем с разрешения ЕС и США, — новый президент Грузии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Президентские выборы в Грузии выиграла Саломе Зурабишвили. По данным Центральной избирательной комиссии, после подсчета 100% избирательных бюллетеней она набрала 59,52% голосов.

Ее соперник на выборах Григол Вашадзе не признал результатов голосования, заявив, что «у Грузии нет президента», и потребовал проведения досрочных парламентских выборов.

Саломе Зурабишвили родилась во Франции в семье грузинских политических эмигрантов и долгие годы работала дипломатом во французском МИД.

В Грузию она приехала в 2003 году послом Франции, но уже в 2004 году стала министром иностранных дел в правительстве Михаила Саакашвили. Тогда же она получила грузинское гражданство.

Своё первое интервью после победы на выборах Саломе дала Би-би-си и рассказала, что ее главной целью на посту будет вступление Грузии в ЕС и НАТО.

Би-би-си: Впервые президент Грузии будет иметь столь ограниченные полномочия. Значит ли это, что вы будете декоративной фигурой?

Саломе Зурабишвили: С одной стороны, действительно, президент по новой конституции будет иметь меньше исполнительной власти. Но это все равно президент, напрямую избранный населением и, как вы видели, с большим преимуществом.

И этот президент выбран на шесть лет во время, когда Грузия переживает очень важный, я бы сказала, окончательный переход к демократии и европейскому пути.

Поэтому я думаю, что президент будет влиятелен в этом направлении: во-первых, используя поддержку населения, убеждая правительство в необходимости определенных изменений, а во-вторых, показывая людям пример изменений, которые должны произойти в обществе.

Мы движемся в этом направлении, у нас прошли очень демократичные выборы. Жесткая кампания, но демократичные выборы, очень мирные. И явка показывает, что у нас очень политически активное население, которое знает, чего оно хочет, которое выбрало Европу.

Би-би-си: Как президент, что именно вы можете сделать, чтобы добиться изменений?

Саломе Зурабишвили: Есть два направления, по которым президент может быть очень активным. Первое — это международная политика, это прописано в конституции.

Эти шесть лет будут очень важными для Грузии, которая движется к интеграции в Европу, в Европейский союз, в НАТО.

За это время мы должны приблизиться к этому насколько возможно или интегрироваться полностью. И я буду самым активным президентом в этом вопросе.

Я буду помнить, что именно госпожа Вике-Фрейберга (президент Латвии с 1999 по 2007 г.) привела свою страну в ЕС и НАТО. Это и моя цель.

И, конечно, сделать Грузию более заметной на карте мира во многих аспектах, главным образом в культурной плоскости. Показать миру, что представляет собой Грузия, ведь люди во многих странах этого не знают. Они видели ее где-то на карте, но на самом деле они нас не знают.

Кроме того, есть много дел внутри страны. У нас есть евроассоциация, готовится законодательство, и нам нужно менять менталитет в том же направлении.

Я выросла в Европе, я была французским дипломатом более 30 лет. Я знаю, что такое европейское общество, как нам двигаться ближе к нему, как нам объединить народ.

Мы должны выйти за рамки пост-постсоветской ментальности, которая все равно присутствовала на протяжении последних 25 лет независимости Грузии.

И мы должны двигаться к объединению населения, потому что если мы не объединимся внутри страны, мы не сможем реинтегрировать территории, оккупированные Россией. И это сейчас, возможно, самая важная и общая цель грузинского народа.

Би-би-си: Считаете ли вы, что Грузия действительно может вступить в НАТО в ближайшем будущем? Не кажется ли вам, что иногда НАТО использует Грузию, чтобы досадить России?

Саломе Зурабишвили: Нет, я не думаю, что НАТО использует Грузию. Я думаю, что возможно все, иначе я не была бы сейчас президентом Грузии. В наши дни время движется очень быстро.

Я помню прецеденты, когда люди пытались этого добиться. Я была французским дипломатом, когда мы работали над расширением Европейского союза в 2004 году, и многие думали, что это невозможно. Поэтому я думаю, что нет ничего невозможного.

Мы должны работать очень интенсивно, мы должны двигаться постепенно, объясняя грузинскому народу, что будет означать движение к Европейскому союзу для их повседневной жизни. Это то, чего они хотят. Мы должны это обеспечить.

Читайте также: Израиль прокомментировал заявления о сбитом Сирией самолёте

Би-би-си: Вы несколько раз упомянули Россию. Кто для вас Владимир Путин?

Саломе Зурабишвили: Ха! Когда я вела переговоры с его министром иностранных дел о выводе российских военных баз, это был, возможно, иной Владимир Путин нежели сейчас, потому что в то время Россия согласилась вывести свои военные базы с территории Грузии.

Я не думаю, что это произошло бы сейчас, даже если у меня те же дипломатические способности. Я думаю, что сейчас, после российско-грузинской войны 2008 года, тот факт, что Россия считает независимыми по факту две оккупированные территории, блокирует любую возможность диалога с Россией.

Для чего-то подобного в будущем нам нужна точно такая же конфигурация, которая была в то время, когда я была министром иностранных дел, а именно — иметь поддержку и работать очень-очень близко с нашими европейскими и американскими партнерами.

В той конфигурации, которая есть сейчас, и с учетом агрессивного настроя России невозможно оставаться одними. Поэтому нам нужно быть ближе к нашим партнерам и иметь их рядом и за спиной.

Би-би-си: Но без переговоров с Россией невозможно разрешить конфликт.

Саломе Зурабишвили: Мы должны вести диалог в будущем, но мы не должны делать это одни, это должно быть частью общего диалога. Если это произойдет, это должно проходить под предводительством и при поддержке наших партнеров.

Во время переговоров, которые я вела с Россией, перед и после каждой сессии переговоров я консультировалась с руководством Европейского союза и американским посольством. И вторая сторона переговоров знала об этом и принимала это.

И это ясная позиция Грузии: нас нельзя одурачить, и я не буду тем президентом, который валяет дурака.

Нам нужно выстроить нашу позицию и согласовать ее с европейскими партнерами, и если они начнут двигаться к диалогу с Россией, мы должны убедиться, что Грузию не оставили в стороне, что принципы Грузии — суверенитет, территориальная целостность — это часть переговоров, и они надежно защищены.

Би-би-си: Что сложнее: быть французским дипломатом или грузинским политиком?

Саломе Зурабишвили: Намного сложнее быть грузинским политиком. Это большой вызов, эта страна все еще находится на распутье. И нам все еще нужно принять многие вещи, которые с позиции французского дипломата воспринимаются как данность.

Это очень интересно. Грузинское общество оказало мне вчера огромное доверие, и я чувствую эту ответственность, но также и эту силу.

Би-би-си: Вы дадите Михаилу Саакашвили грузинское гражданство, если он попросит об этом?

Саломе Зурабишвили: Я сомневаюсь, потому что, во-первых, сначала нужно разобраться с уголовными делами против него, и это не вопрос гражданства, это, в первую очередь, вопрос свершения правосудия.

Есть очевидная проблема с его заявлениями, с которыми он выступал вчера и сегодня, призывая полицию и военных занять чью-то сторону. Он потерял связь с этой страной. На сегодняшний день он иностранец, который призывает к дестабилизации обстановки в стране.

В чем эта страна точно не нуждается, так это в еще большей нестабильности. Голоса, которые люди вчера отдали, — это голоса за стабильность, за европейское будущее Грузии. Именно для этого я здесь.

Би-би-си: Некоторые говорят, что эти выборы — не про выбор между вами и Вашадзе, а про выбор между Иванишвили и Саакашвили. Это правда?

Саломе Зурабишвили: Это и то, и другое. Это и выбор между европейским дипломатом и советским дипломатом. И это также был выбор между прошлым — Саакашвили, чей режим был жестоким по отношению к людям, — и грузинской мечтой, во главе которой стоит Иванишвили.

Возможно, много разочарований сейчас у общества, но по крайней мере шесть лет полной стабильности — это то, что нужно стране. Потому что без этого мы не можем стать частью Европы, чего хотят больше 80% грузин.

Читайте также: ВАЖНО: На Украине отменили выборы

Би-би-си: Что, по вашему мнению, будет самым тяжелым для вас как для президента и для страны в следующие шесть лет?

Саломе Зурабишвили: Самыми сложными будут первые несколько недель или месяцев, когда нам нужно объединиться после той, как я сказала, жесткой кампании. На меня лично нападали.

Очень много было фейк-ньюс. Это такой советский тип фейк-ньюс, о котором мы в Европе и в США теперь знаем. Меня даже называли агентом КГБ, что для меня было просто невероятным, но потом я неожиданно обнаружила, что есть люди, которые в это верят.

Но эти вещи мы должны оставить в прошлом, успокоиться и начать процесс объединения, чего в этой стране не происходило много лет.

Это будет непросто, потому что это значит, что мы должны обратиться и к моему оппоненту, который до сих пор не признал результаты выборов. Этот процесс будет идти медленно, но я посвящу этому всю себя.

Би-би-си: Как вы считаете, удастся ли вам сохранить свою независимость? Некоторые и сейчас в ней сомневаются.

Саломе Зурабишвили: Это забавно, потому что некоторые сомневались в этом еще тогда, когда меня не поддерживала «Грузинская мечта», правящая партия. Люди говорили: «Ее никогда не поддержат, потому что она слишком независимая, ее не поддержит правящая партия. Она слишком жесткая для них».

И неожиданно я стала слишком зависимой. Я думаю, что я была независимой на протяжении всей моей карьеры, и люди, которые знали меня во Франции, могут это подтвердить.

Я была независимой, когда Саакашвили сделал меня министром иностранных дел. И когда мои принципы перестали уважать, наши дороги разошлись. Этот тот уровень независимости, который я намерена сохранить.

Я готова к сотрудничеству, потому что я думаю, что нам нужна спокойная страна, в которой работают правительство и парламент, и мы должны найти способ взаимодействовать. Но я отстою свою независимость, если кто-то начнет подвергать сомнению мои принципы.

Би-би-си: Как вы воспринимаете тот факт, что вы — первая женщина-президент Грузии?

Саломе Зурабишвили: Отлично!

Би-би-си: Но Грузия ассоциируется обычно с образом сильного мужчины.

Саломе Зурабишвили: Нет. Это, конечно, не фейк ньюс, но это неверное представление о нашей стране. В истории и культуре Грузии было много сильных женщин. Нашу страну крестила женщина. И в самые прекрасные для Грузии времена нами руководила женщина, которую называли королем, настолько она была сильной.

Так что нет никакого противоречия в том, чтобы иметь женщину-президента. Я думаю, это имеет важное значение для Грузии и на мировой арене. В мире только десять женщин-президентов, и Грузия одна из них.

Я думаю, это мощный сигнал как для внешнего мира, так и для женщин в Грузии. И я думаю, что извлеку много полезного из той солидарности, которая существует среди женщин-лидеров стран.


Проигравший выборы Григол Вашадзе

Би-би-си: Не думаете ли вы, что народ немного устал от обещаний, которые звучат со стороны Запада? Грузия заявила о желании вступить в НАТО более 15 лет назад. Звучало много обещаний, но реально сделано было немного.

Саломе Зурабишвили: На самом деле нет. Грузия получила, в первую очередь, хоть и не от НАТО, соглашение об ассоциации. И мы видим конкретные последствия этого в повседневной жизни. И они также знают, что, хотя мы не состоим в НАТО, нет альтернативы тому уровню безопасности, который может обеспечить НАТО.

И то, что мы сегодня видим на Украине, только подталкивает население Грузии к мысли, что нам нужно больше НАТО, а не меньше. Так что я не думаю, что граждане Грузии принадлежат к тем европейцам, которые разочарованы Европой. Напротив, они очень надеются, что могут стать ближе к Европе. И я думаю, что их голоса за меня подтверждают это.

Би-би-си: Как вы планируете сохранять баланс в отношениях с Европой и Россией? Ведь Россия ваш сосед.

Саломе Зурабишвили: Это не баланс. Я знаю, что обо мне ошибочно говорили, что я хочу балансировать… это тоже фейк ньюс, потому что я никогда не говорила о взаимодействии с Россией.

Я не думаю, что пока Россия ведет себя так на линии оккупации, где каждый день похищают людей, и пока эта линия, эта постоянная угроза, движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси, а также с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что сегодня мы можем перейти к сотрудничеству.

Не думаю, что здесь есть баланс. Мы — Запад, мы — Европа, мы проевропейские. Если Запад, Европа или наши американские партнеры начнут в какой-то форме диалог с Россией, мы тоже будем рядом, будем следить за ним, чтобы наши принципы, наши суверенитет и территориальная целостность уважались.

Читайте также: ВСУ готовят «отжимы» автотранспорта у населения: сводка о военной ситуации в ДНР (+ВИДЕО)

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Была ли Грузия союзником России? Политическая модель выживания грузинского государства
... княжества присоединяются к России. Все. Над Грузией вошла...о протекторате с Россией, но продолжает активные переговоры о таком...ещё до революции вместе сотрудничали с различными издательствами, а... «Место встречи изменить нельзя» вор Ручечник возмущенно ...
Германия сотрудничает с Россией в обход санкций
...нашими странами. Но чего нельзя Болгарии, можно Германии. ...назвав газовый договор между Россией и Германией «пактом Путина...даже пытались вместе с прибалтами мухлевать с береговой линией, ...Оппозицию сильно беспокоит, что все переговоры ведутся кулуарно и без...
Новости России и Крыма. Сегодня 4 апреля 2015
...соболезнует России в связи с катастрофой траулераЛунгеску: присутствие НАТО у границ России нельзя назвать... это нехорошо, но нам уже все!» — рассказал изданию в телефонном..., как и в переговорах по Ирану, сотрудничать на других направлениях международной...
Энергетическая война: Россия сосредотачивается
... хотя неожиданным его назвать было нельзя – официальное письмо премьер-министра ... разрешении – все проблемы в результате длительных переговоров решали только Россия и Украина...».«Вы не хотите, чтобы мы сотрудничали с Газпромом? Предложите альтернативу – такую...
Китайский и индийские проекты Westinghouse и... Россия
...Китай сразу получил возможность сотрудничать по ОЯТ с Францией, не были ... середине 90-х начать переговоры с Россией о сооружении АЭС «Тяньвань... Штаты «съели» все – и работу с ОЯТ с Францией, и строительство...гору, всем на зависть. Нельзя исключать, что в этом,...
Новости России и Крыма. Сегодня 23 марта 2015
...воссоединения Крыма с Россией, в которых участвовали все города ... но отчаиваться точно нельзя: нужно продолжать кропотливую... почти 16-часовых переговоров. Москва неоднократно заявляла... спектром выпускаемой техники, сотрудничать в сельскохозяйственной сфере. ...

7 коммент.»

  • 3826 3471
    strelez 30 ноября 2018 в 11:58 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    1.Грузия – азиатское государство. Но посмотрите: “…Мы — Запад, мы — Европа, мы проевропейские…”.
    2.Прямое признание в несамостоятельности самой и Грузии: “…Во время переговоров, которые я вела с Россией, перед и после каждой сессии переговоров я консультировалась с руководством Европейского союза и американским посольством…”.

    Ответить
  • 2210 1996
    жора шапов 30 ноября 2018 в 12:03 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Баба у руля такого государства – как обезьяна с гранатой. Не всегда кураторы адекватно оценят ситуёвину. А с соседями надо дружить.

    Ответить
  • 148 124
    mary 30 ноября 2018 в 12:04 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    что ж ,поздравить нужно гордых грузинских мужчин,что ротшильды хотя бы не гомосека ,как макрона дал им в П-резиденты.В стойло их и пусть иногда красиво поют хозяевам.

    Ответить
  • 14733 12697
    Вячеслав 30 ноября 2018 в 12:20 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Не велика беда… Придёт время, – сами в ноги к нам кинутся…

    Ответить
  • 145 137
    Valeri Ivanov 30 ноября 2018 в 12:33 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    История грузии как государства, свидетельствует, что это образование всегда металось между сильными соседями, всегда искало выгоды во всем. Присосавшись к телу СССР, долгое время пила соки из РСФСР, а затем отвалилась в нищету и хаос. Поставка основной продукции – Воры в законе, продолжается. Кроме силы и хорошей трепки эти “гордые” иного языка не понимают, видимо нужно было в 2008 году дойти до конца и почистить территорию основательно…

    Ответить
  • 333 301
    Просто шел мимо 30 ноября 2018 в 12:44 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Почему “работалA”, как работала, так и работает на спецслужбы Франции.

    Ответить
  • 884 812
    Vibekat 30 ноября 2018 в 13:19 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Ничего плохого нет. Просто в дополнение к азерам и армянам не добавятся в большом количестве еще грузинские жулики и торгаши. Пусть проходят школу лакеев на Западе. а то в СССР их сильно разбаловали, что даже вообразили себя гордыми.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>