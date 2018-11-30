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«Рокот» с военными спутниками запущен с Плесецка, разгонный блок отделился

07:27. 30 ноября 2018 Просмотров - 158 Нет комментариев Опубликовал:
«Рокот» с военными спутниками запущен с Плесецка, разгонный блок отделился | Русская весна

Разгонный блок «Бриз-КМ» с кластером из трех военных спутников отделился от ракеты «Рокот», сообщили журналистам в пятницу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Космическая головная часть ракеты космического назначения легкого класса «Рокот» в составе разгонного блока «Бриз-КМ» и трех космических аппаратов, запущенных в интересах Минобороны России, в расчетное время — 05.33 мск штатно отделилась от второй ступени ракеты-носителя «Рокот», — говорится в сообщении.

На расчетные орбиты аппараты выйдут примерно через два часа. Пуск ракеты «Рокот» с космодрома Плесецк прошел 30 ноября в 5.27 мск.

Это второй пуск ракеты-носителя легкого класса «Рокот» с космодрома Плесецк в 2018 году. Предыдущий пуск «Рокота» прошел в апреле текущего года.

Первый пуск ракеты космического назначения «Рокот» состоялся с космодрома Плесецк 16 мая 2000 года. Всего за этот период с космодрома было проведено 29 пусков этой ракеты, на орбиты выведены около 70 космических аппаратов различного назначения.

Ракета-носитель легкого класса «Рокот» создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения Межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. «Рокот» состоит из блока ускорителей (первая и вторая ступени) и космической головной части, состоящей из разгонного блока «Бриз-КМ», головного обтекателя, переходной системы, промежуточного отсека и отсека полезной нагрузки.

«Рокоты» производит предприятие Центр имени Хруничева.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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