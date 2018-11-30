Отчет о гибели фрегата “Хельге Ингстад”
09:49. 30 ноября 2018 Просмотров - 198 Один комментарий Опубликовал: brahman
Вышел предварительный отчет о причинах затопления фрегата "Хельге Ингстад".
Согласно отчету, наблюдатели с фрегата приняли отходящий от терминала танкер "Сола" за часть береговой линии, так как его огни сливались с огнями на береговой линии, а когда они поняли, что сейчас произойдет столкновение и надо отварачивать, то было уже поздно. В итоге, при попытке отвернуть от танкера, тот впечатался в борт фрегата и повредил не только часть отсеков кормы, но и винты, в результате чего корабль потерял управляемость.
В итоге, основная причина произошедшего – ошибки офицеров, которые находились на вахте в период с 3 до 4 утра и слишком поздно заметили и осознали угрозу столкновения, несмотря на поступившие предупреждения. На тему американского офицера, который находился на мостика фрегата, отчет умалчивает.
Скачать отчет можно здесь https://www.aibn.no/Marine/Investigations/18-968
О подготовке к операции по подъему фрегата - https://dambiev.livejournal.com/1381720.html
PS. По затонувшему плавдоку ПД-50 также появились подробности – сообщается, что по причине усталости металла разошелся сварной шов, в результате чего вода начала неконтролируемо поступать внутрь дока и его жилых помещений, а образовавшийся внеплановый крен привел к аварийному затоплению.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Прям как у пиндосовского флота с испанским маяком! )