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От архаики к преображению России. Александр Пыжиков

16:54. 30 ноября 2018 Просмотров - 108 Нет комментариев Опубликовал:

Защита Родины – не делёжка территории, а общественное поручение

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В гостях у Школы Здравого Смысла доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков, рассматривающий историю сквозь призму преображения России.

Почему такой талантливый русский народ отстаёт от других в своём развитии? Почему спит народная память? Зачем нам изучать дохристианские верования? Как работают заговоры? Почему о любых древних обрядах мы знаем исключительно из христианских источников? Из-за кого фольклор называют мракобесием? Почему мы перестали воспринимать мир как вибрационную среду?

В чём заключается миссия России? Как наша цивилизационная культура несёт мир и дружбу другим народам? К чему ведёт нашу цивилизацию отказ от дорелигиозных форм? Почему в рамках существующей матрицы справедливости достичь нельзя? Сможем ли мы разблокировать родовую память?

Понять смысл народных верований Древней Руси и разблокировать родовую память помогут:

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович

Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович

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Школа Здравого Смысла ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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