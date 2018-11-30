От архаики к преображению России. Александр Пыжиков

В гостях у Школы Здравого Смысла доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков, рассматривающий историю сквозь призму преображения России.Почему такой талантливый русский народ отстаёт от других в своём развитии? Почему спит народная память? Зачем нам изучать дохристианские верования? Как работают заговоры? Почему о любых древних обрядах мы знаем исключительно из христианских источников? Из-за кого фольклор называют мракобесием? Почему мы перестали воспринимать мир как вибрационную среду?В чём заключается миссия России? Как наша цивилизационная культура несёт мир и дружбу другим народам? К чему ведёт нашу цивилизацию отказ от дорелигиозных форм? Почему в рамках существующей матрицы справедливости достичь нельзя? Сможем ли мы разблокировать родовую память?Понять смысл народных верований Древней Руси и разблокировать родовую память помогут: