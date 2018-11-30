Операция Integrity Initiative
16:49. 30 ноября 2018 Просмотров - 73 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В продолжении материала "Операция Монклоа".
Судя по всему у британцев серьезная утечка на уровне дела Сноудена, раз через разные хакерские группы идет слив документов по операциям британской разведки в Европе.
Из свежей порции разоблачений.
1. Британская разведка использовала газету SundayTimes для публикации материалов дискредитирующих главного стратега лидера лейбористов Джереми Корбина, причем публикации носили характер целенаправленной кампании.
2. В рамках операции ИИ британская разведка фабриковала поддельные доказательства вмешательства России в референдум о независимости Каталонии (если помните, то в прошлом году в британской прессе была целая истерия на тему того, что это не каталонцы хотят отделиться, а русские хакеры провоцируют отделение – вся история оказалась сфабрикованной британцами).
3. Подчеркивается необходимость противодействия дипломатической линии российского МИДа предупреждающего европейцев об опасности войны в Европе, так как это мешает сплочению европейцев для "противодействия разлагающего влиянию России" и подрывает "европейские ценности открытости и солидарности".
4. Члены антироссийского кластера в Германии, который ставит перед собой цели ограничение российского влияния на правящую коалицию и правительство Ангелы Меркель, за участие в семинарах о "российском влиянии" получали по 1000 фунтов на руки за подготовку материалов о "русском влиянии" на немецком языке.
5. Высказывается недовольство, что греческие СМИ нейтрально освещали "дело Скрипаля" и недостаточно осуждали российский след, боясь испортить отношения с Россией чрезмерным вниманием к этому делу. Рекомендуется усилить работу по усилению "обвинительного тона" греческой прессы.
Нашлась всего одна более-менее приличная газета, которая ретранслировала точку зрения близкую к трактовке британских спецслужб.
6. Россия коварно использует фактор Косово, чтобы вносить разлад в единство Европы, так как не все европейские страны одинаково смотрять на признание отделения Косово от Сербии, в первую очередь Испания и Греция. Испания боится, что косовский прецедент может быть использован как аргумент для признания отделения Каталонии, а Греция опасается, что этот прецедент может быть использован для признания Турецкой Республики Северного Кипра. Россия пользуется тем, что не все европейцы готовы признать позицию ЕС и НАТО о том, что "Косово – это особый случай, который не применим к вопросу Крыма или где-либо еще".
7. Высказывается недовольство тем, что значительная часть испанского истеблишмента довольна тем, что Россия официально поддерживает целостность Испании и не доверяет сообщениям о том, что Россия скрытно поддерживала информационную кампанию в пользу отделения Каталонии. Кроме того, значительная часть истеблишмента воспринимает Россию как партнерское, а не как враждебное государство. С этим надо что-то делать.
8. Испания не доверяет США и среди истеблишмента и населения высок процент недоверия к политики Трампа, что при резких шагах Белого Дома может быть чревато протестами против политики США.
9. В качестве материалов, с которыми предлагается бороться, указан распространяемый через посольство РФ в Испании материал "Путин – спаситель христианских общин в Сирии".
10. Конфликт на Украине не воспринимается в Испании как "общеевропейское дело", а скорее как "разборки на постсоветском пространстве", которые Испанию не касаются.
И т.д.
Ознакомиться с документами можно здесь https://www.cyberguerrilla.org/blog/operation-integrity-initiative-british-informational-war-against-all-part-2/
Авторы обещают продолжить выкладывать материалы по другим странам (в этом пакете были Германия, Испания, Греция). Ждем Россию и другие республики бывшего СССР.
PS2. Кто может культурно перевести на русский выложенные документы, присылайте в ЛС – опубликую на русском для читателей
Источник: colonelcassad.livejournal.com