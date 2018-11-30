Кривые и прямые ноги

Концептуал СМИ Русская школа ортопедии. Лекция 9

В лекции обсуждаются ортопедические критерии (показания) для выполнения операции на исправление варусной деформации ног (О-образности), показан иной взгляд на её целесообразность. Вальгусная деформация ног (Х-образность) предлагается к самостоятельному осмыслению по изложенному в лекции алгоритму.



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