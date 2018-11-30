ЦБ начал войну с чёрными кредиторами
ЦБ начал бороться с нелегальными кредиторами, очень радикально.
ЦБ предлагает запретить нелегальным кредиторам требовать возврат долгов, в том числе и в судебном порядке. Чтобы было неповадно.
Начинание очень правильное, рынок займов у «чёрных кредиторов» сейчас оценивается в 100 млрд. рублей в год. При этом заёмщики никак не защищены: нелегальные кредиторы на то и нелегальные, что не имеют никакой регистрации и работают с такими же нелегальными коллекторами, которые ничего и не слышали о законе о коллекторской деятельности. И судебный порядок возврата долгов им неведом.
Зато могут пострадать просто люди, которые одолжили кому-то некую сумму денег. Отличить нелегально кредитора просто от человека, готового помочь своему знакомому, очень сложно.
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Источник: rusvesna.su
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да не может такого быть.
главный крышеватель крупнейших нелегальных кредиторов айфончик и цб наедет на пигмея?
не смешите.
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Впервые что то интересное от ЦБ , что из этого выйдет – посмотрим .
“Отличить нелегально кредитора просто от человека, готового помочь своему знакомому, очень сложно.” – Тут можно не согласится – достаточно посмотреть на взимаемый % и легальность оформления договора займа .. и многое станет ясно .