ЦБ начал войну с чёрными кредиторами

ЦБ начал бороться с нелегальными кредиторами, очень радикально.

ЦБ предлагает запретить нелегальным кредиторам требовать возврат долгов, в том числе и в судебном порядке. Чтобы было неповадно.

Начинание очень правильное, рынок займов у «чёрных кредиторов» сейчас оценивается в 100 млрд. рублей в год. При этом заёмщики никак не защищены: нелегальные кредиторы на то и нелегальные, что не имеют никакой регистрации и работают с такими же нелегальными коллекторами, которые ничего и не слышали о законе о коллекторской деятельности. И судебный порядок возврата долгов им неведом.

Зато могут пострадать просто люди, которые одолжили кому-то некую сумму денег. Отличить нелегально кредитора просто от человека, готового помочь своему знакомому, очень сложно.

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