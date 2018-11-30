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ЦБ начал войну с чёрными кредиторами

00:27. 30 ноября 2018 Просмотров - 233 2 коммент. Опубликовал:
ЦБ начал войну с чёрными кредиторами | Русская весна

ЦБ начал бороться с нелегальными кредиторами, очень радикально.

ЦБ предлагает запретить нелегальным кредиторам требовать возврат долгов, в том числе и в судебном порядке. Чтобы было неповадно.

Начинание очень правильное, рынок займов у «чёрных кредиторов» сейчас оценивается в 100 млрд. рублей в год. При этом заёмщики никак не защищены: нелегальные кредиторы на то и нелегальные, что не имеют никакой регистрации и работают с такими же нелегальными коллекторами, которые ничего и не слышали о законе о коллекторской деятельности. И судебный порядок возврата долгов им неведом.

Зато могут пострадать просто люди, которые одолжили кому-то некую сумму денег. Отличить нелегально кредитора просто от человека, готового помочь своему знакомому, очень сложно.

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Источник: rusvesna.su

Метки: экономика
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2 коммент.»

  • 16 16
    Мефодий 30 ноября 2018 в 11:04 Ссылка Пометить
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    да не может такого быть.
    главный крышеватель крупнейших нелегальных кредиторов айфончик и цб наедет на пигмея?
    не смешите.

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  • 2191 1793
    sergej 30 ноября 2018 в 12:42 Ссылка Пометить
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    Впервые что то интересное от ЦБ , что из этого выйдет – посмотрим .
    “Отличить нелегально кредитора просто от человека, готового помочь своему знакомому, очень сложно.” – Тут можно не согласится – достаточно посмотреть на взимаемый % и легальность оформления договора займа .. и многое станет ясно .

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