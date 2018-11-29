Реальная динамика российской экономики

2008 год подвел черту под ростом экономики и улучшением уровня жизни за счет высоких цен на энергоресурсы, показав, что модель сырьевой экономики не может дальше обеспечивать прирост и поддерживать иллюзию благосостояния. Именно с этого периода Россия вступила в полосу замедления экономического роста и попыток создать иллюзию благополучия и процветания.

Эти новые тенденции сигнализировали правящей элите о необходимости социально-экономических реформ, однако вместо этого классический принцип — «затянуть пояса и переждать» в очередной раз взял вверх и уже в 2014 году вверг страну в затяжную рецессию, первые признаки которой были видны в 2013 году, но отчетливо проявились в санкционный период под действием снижения цен на нефть. В результате сформировались устойчивые тенденции в экономике, которые при неизменном курсе будут наращивать свое негативное влияние.

Рассмотрим их.

А) Снижение веса российской экономики в мировом разделении труда, периферийное положение в экономике, функционирование под действием санкций.

В 2012 году Россия занимала 8 место в мировой экономике, в 2017 году уже 11, в то время как по заявлениям президента от 2011 года необходимо «раскрутить маховик экономического развития, темпов роста до 6–7% в год, а за следующие пять лет войти в пятерку крупнейших экономик мира». За этот период темп роста не только замедлился, но стал отрицательным. В постоянных ценах в рублях ВВП 2016 года в сравнении с 2011 годом вырос менее чем на 2,5% (в год 0,5%), а в долларах США сократился (!) на четверть.

Лозунг «вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира» прозвучал вновь в 2018 году в новых майских указах — в законе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Удивительно, но задачи развития на 2016 год совпадают с задачами 2024 года, а это уже многое говорит о «развитии» страны.

Россия показала худший результат в сравнении с другими странами (рис. 1). Если с 2013 года мир показал рост в 5%, США на 16%, Китай на 27%, Индия на 40%, то российская экономика (ВВП в долларах США) падение на 31%.

Рис. 1. Прирост ВВП ведущих экономик мира с 2008 и 2013 гг.

Не произошло обещанного удвоения ВВП за десять лет. За 10 лет ВВП вырос на 49,4%. С 2000 года — в 1,9 раз. А постулат, озвученный президентом в 2012 году о том, что «однобокая сырьевая экономика…не обеспечивает развитие…» так и остался пустым звуком и не получил своего отражения в программах развития страны.

Б) Отказ власти от реформирования российской экономики, опора на улучшательные меры без системного изменения структуры экономики и качества экономического развития.

За основу были взяты классические инструменты либеральной парадигмы, когда каждое решение смягчало один негативный эффект, порождая новые. Например, сдерживание инфляции за счет сжатия денежной массы привело к замедлению экономической активности хозяйственных субъектов и спаду. Все инструменты спасения российской экономики свелись к следующему:

— ЦБ отказался от функции обеспечения стабильности рубля в пользу поддержания инфляции на низком уровне, хотя последняя задача не является его конституционной обязанностью (рис. 2).

Рис. 2. Курс доллара и волатильность (по данным ЦБ)

— Власть девальвировала национальную валюту, что позволило смягчить падение ВВП и решило временно проблему наполнения бюджета и исполнения социальных обязательств, но вместе с тем повлекло к росту цен на импорт, падению уровня жизни граждан и финансовым трудностям хозяйствующих субъектов;

— Локомотивом российской экономики по-прежнему осталась нефтегазовая сфера, что особенно видно на фоне реализации новых проектов в этой области (таблица 1).

Таблица 1. Новые российские проекты развития

— Имитацией стратегии развития стали майские указы, которые являются лишь частью параметров развития, хотя с целевыми значениями. Проблема майских указов следующая:

* не покрывают все основные направления развития, а лишь выборочно развивают отдельные параметры (11 сфер и 218 поручений);

* изначально были недостижимы в условиях отсутствия новых факторов экономического роста, которые позволили бы обеспечивать финансовый механизм реализации майских указов;

* были полностью провалены, хотя власть отчиталась об их успешном завершении. Например, инвестиции не 27%, а 17%, нет 25 млн высокопроизводительных рабочих мест, рост зарплат не на 40*50%, а на 5% и др.;

* привели к еще большему дисбалансу, что особенно видно на примере роста кредитной задолженности субъектов РФ и увеличения дефицита бюджета (рис. 3).

Рис. 3. Внутренний долг субъектов федерации по федеральным округам

В) Закрепление сырьевой специализации.

Россия стала больше добывать первичных энергоресурсов (рис. 4), большая часть которых поступает на экспорт, а не на внутреннее использование. Рост добычи, в том числе, частично компенсировал снижение стоимости на нефть. Нефть и газ остались ключевыми факторами экономического роста России.

Рис. 4. Производство первичных энергоресурсов по видам

По данным ЦБ Россия нарастила физические объемы поставок энергоресурсов — сырой нефти (рис. 5), в то время как экспорт газа сохранился на прежнем уровне в связи с геополитическими факторами. Что примечательно: по-прежнему поставляется сырая нефть, а не продукты ее переработки.

Рис. 5. Экспорт сырой нефти

Г) Падение уровня жизни граждан, что особенно видно на примере заработных плат населения.

Только по официальным данным число бедных с 2013 года (15,5 млн) выросло на 4,5 млн, достигнув цифры в 20 млн, хотя этот показатель доходил и до 23,4 млн.

Денежные доходы населения впервые упали, притом падение наблюдалось с 2014 года непрерывно (рис. 6). Такого падения не было и в 2008 году. Совокупно с 2014 по 2018 год денежные доходы населения снизились на 9,6%.

Рис. 6. Реальные денежные доходы населения, в %

Заработные платы формально выросли, но в долларах США произошел откат до уровня 2010 года (рис. 7). Именно население расплатилось за ошибки властей (в первую очередь девальвацию) своими доходами.

Рис. 7. Заработные платы в долларах США

Однако это общие данные. Если взять распределение по уровням доходов, то увидим, что основная масса населения не получает и объявленных 39 тысяч (средняя по стране заработная плата согласно Росстату). 62% населения имеют заработную плату ниже официальной (рис. 8). Для них в среднем уровень доходов составляет 16 тысяч. Аналогичные данные получаем, если исследуем портал hh.ru.

Рис. 8. Распределение населения по размеру заработной платы в руб.

Для сравнения: 50% депутатов в 2016 году имели доход в 4,9 млн. рублей (рис. 9).

Рис. 9. Размер доходов депутатов Государственной Думы

Д) В полной мере стали ощутимы последствия политики оптимизации.

Под оптимизацией понималось сокращение расходов на социальную инфраструктуру, как следствие — закрытие социальных объектов и сокращение численности социально-значимых профессий — врачей и учителей. Такие меры привели к падению уровня жизни этих категорий граждан, ухудшению состояния образования (рис. 10–17) и медицины, росту дефицита профессиональных кадров, увеличению заболеваемости населения.

Данная политика проводилась весьма осознано. Ольга Голодец высказалась, что «65% наших граждан не нуждаются в высшем образовании». Герман Греф убежден, что «Люди не хотят быть манипулируемыми, когда они имеют знания». В кризисном состоянии пребывает и система здравоохранения. Степень износа в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг одна из самых высоких в сравнении с другими отраслями экономики. В среднем по отраслям степень износа в 2016 году составила 48,1%, а в здравоохранении достигла 57%.

На рис. 10–17 представлены результаты государственной политики оптимизации.

Рис. 10. Численность врачей и медицинского персонала

Рис. 11. Численность учителей на 1000 школьников

Рис. 12. Количество преподавателей в системе высшего образования

Рис. 13. Бюджетное финансирование высшего образования

Рис. 14. Место МГУ в рейтинге Academic Ranking of World Universities 500

Рис. 15. Степень износа в секторе «Здравоохранение»

Рис. 16. Число больничных организаций

Рис. 17. Число станций скорой медицинской помощи

Е) Экономика России стала демонстрировать существенное торможение и ухудшение ряда макроэкономических параметров.

Обрабатывающая промышленность оказалась в наибольшем упадке. Доля в валовой добавленной стоимости за годы снизилась, в то время как доля добывающей промышленности повысилась (рис. 18). Этот показатель свидетельствует о деградации обрабатывающей промышленности.

Рис. 18. Доля обрабатывающей и добывающей промышленности в ВДС

Иное свидетельство — это данные продуктовой линейки отдельных секторов обрабатывающей промышленности. В секторе «Производство основных видов машин и оборудования» производство только 38,5% товарной номенклатуры выросло, в то время как производство 61,5% товарных продуктов упало на 44%. Аналогично в отношении «Производство основных видов электрооборудования» и «Производство основных видов транспортных средств и оборудования» (таблица 2).

Таблица 2. Физическое производство в секторе машиностроение и оборудование

Показатель инвестиций, который падает, указывает на то, что надежды на восстановление промышленности при существующих факторах нет (рис. 19).

Рис. 19. Инвестиции в основной капитал

Падение инвестиций в основной капитал усугубляется высокими объемами вывоза капитала из страны, в результате которого экономика лишается необходимых для ее развития финансовых средств (рис. 20).

Рис. 20. Отток капитала (+), поступление капитала (-)

Реакцией на текущую социально-экономическую ситуацию в стране стало резкое падение рождаемости и рост естественной убыли населения (рис. 21).

При сохранении неизменной модели развития Россия будет и дальше терять человеческие ресурсы ускоряющимися темпами.

Таким образом, динамика последних лет развития сигнализирует о проблемах в экономике государства, решение которых должно стать неотъемлемой политикой властей. Классический принцип выжидательной политики — переждать, затянув пояса, уже не работает в ситуации, когда исходная модель (сырьевая экономика) себя исчерпала, а существующие темпы роста на уровне статистической погрешности (достоверность роста стоит поставить под сомнение) не соответствуют потенциалу страны.