Пора вводить цензуру: Госдума отреагировала на аморальные телешоу

После очередного скандала в программе «Прямой эфир с Андреем Малаховым» на телеканале «Россия 1» в Госдуме заговорили о необходимости введения цензуры и серьезной ротации кадров на федеральном телевидении.

Напомним, что ранее 37-летний звездный «фрик» Гоген Солнцев подрался со своей 63-летней женой. Этот скандал вызвал возмущение тысяч граждан России, которые написали о своем недовольстве эфиром в социальных сетях. Царьград пообщался с представителями думских фракций, чтобы узнать их мнение о ситуации, сложившейся на российском телевидении, и возможных путях решения проблемы.

Член фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента Николай Земцов, стоявший у основ движения «Бессмертный полк», считает, что в нынешнем положении на российском телевидении во многом виноваты те, кто преклонялся перед западным опытом в данном вопросе:

«В какой-то момент на российский рынок вышли продавцы форматов, в частности, был такой продавец голландских форматов «Эндэмол». В этих шоу принимали участие люди с нетрадиционной ориентацией, они целовались… Понятно, что это голландские продукты, но я не предполагал, что это так приживется у нас. И теперь, опустив уровень телезрителя до плинтуса, на него равняются производители телевизионного продукта, форматируя свою сетку».

По мнению народного избранника, это обратимый процесс, и главное, что можно сегодня сделать – это начать работать в противоположном направлении, повышая культурный уровень граждан. При этом в ход должны пойти не только «гомеопатические», но жесткие меры:

«Нам не остается никакого другого пути, кроме как начать повышать этот уровень. А для этого нужно бороться с этими проявлениями (распущенности на ТВ – прим. ред.). Нужна цензура – по сути дела, нужно запрещать некоторые проявления «свободы», как они это называют. Это не свобода, это распущенность. В нашем обществе это всегда называлось именно так: это бестактность, распущенность и поведение, которое никогда не связано с приличным обществом. Это удел каких-то маргиналов, может быть и не совсем адекватных, трезвых людей».

По его словам, необходимо создавать альтернативные культурные платформы и сообщества, в которых могли бы принимать участие люди, разделяющие противоположные нынешнему либеральному дискурсу взгляды. По словам Земцова, это могут быть представители разных политических парламентских партий, люди творческих профессий, юристы. Иными словами, депутат предлагает «составить представительную группу, которая могла бы провести парламентские слушания по контенту».

Первый заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Государственной думы, член фракции «Справедливая России» Олег Нилов отмечает, что низкопробные и пошлые программы априори пользуются большей популярностью:

«Секс, наркотики, рок-н-ролл, грязь, кровь собирают, по определению, большую аудиторию. А раз так – то это и нужно рекламодателю. Вот где сейчас главная ценность – деньги любой ценой. Даже на государственных каналах. И это недопустимая вещь. Об этом многие люди говорят, требуют, кричат. А «васьки», управляющие государственными каналами, на государственные деньги, что называется, слушают и продолжают получать сверхбарыши».

По мнению Нилова, помимо непосредственного стремления к обогащению, главные бенефициары этих шоу также преследуют цель по переформатированию сознания населения России:

«Вместе с этими шоу, вместе с бесконечным попкорном, который человек уже бездумно употребляет, ни о чем не думает, не развивается, он превращается в овощ. Это ведь тоже цель наших необуржуазных слоев. Вот пусть работает, приходит на диван и употребляет этот попкорн, этот фастфуд, не отвлекаясь ни на какие другие проблемы. Это и есть пропаганда, направленная против народа, против общества, против государства. Поэтому многочисленные попытки заставить власть озаботиться важнейшим направлением пропаганды наших истинных ценностей, культурных традиций, традиций показа авторитетов науки, культуры, труда, как хороших образцов для подражания, не приводят ни к чему».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, член фракции ЛДПР Александр Шерин считает, что мы являемся свидетелями целенаправленных атак на нашу традицию и идентичность. Адекватным ответом должно быть создание альтернативных программ:

«Сегодня в России очень мало программ, которые имеют в основе тематические, патриотические, исторические события. И самое главное – тех программ, которые бы давали возможность нашему подрастающему поколению расширять свой кругозор и получать знания. Сегодня мы с вами не увидим героев каких-либо войн. Мы не увидим людей, которые могли бы и обязаны были появиться на федеральных каналах в связи с празднованием того или иного события».

Депутат предлагает уделять больше внимания не грязному белью так называемых «звезд», а достижениям и успехам граждан России:

«Покажите нам ежегодных победителей олимпиад по химии, физике, биологии, литературе. Покажите этих школьников, расскажите об этих юношах и девушках. Но, к сожалению, мы сегодня видим, как нам демонстрируют отвратительных альфонсов. Которые, наплевав на все морально-этические нормы, забыли, что они изначально являются мужчинами, составляют фиктивные браки с женщинами, которые годятся им в бабушки, и выносят это всё на публичное обсуждение и обозрение для того, чтобы наши молодые люди со временем понимали, что это, оказывается, норма жизни. Что ты можешь устроить свою жизнь, связав ее с женщиной, которая годится тебе в бабушки. То есть речь идет об абсолютно низменных, животных, меркантильных чувствах, которые популяризируют и навязывают нашей молодежи. Это отвратительно».

Член фракции КПРФ, председатель комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Гаврилов отмечает, что в последнее время ситуация значительно ухудшилась:

«Проблема вышла на совсем другой, более серьезный уровень. Мы прекрасно понимаем, что страна, которая находится в очень тяжелых внешних условиях, в условиях санкций, психологического, военного, идеологического давления, нуждается в реальной консолидации, в новом общественном договоре, основанном на восстановлении во всей полноте здорового отношения к нашим традиционным ценностям, прежде всего православным. Это уважение к человеку, уважение к истории, к родителям. Безусловно, это азы бытовой культуры».

По мнению Гаврилова, это дело государственной важности, поэтому власти должны принять самые жесткие меры для того, чтобы проблема была решена максимально быстро:

«Думаю, что реакция на эти сцены должна быть не просто через жалобы наших телезрителей, а должна быть воля государства. Оно должно остановить этот процесс через общественные институты, через общественные проверки. Если необходимо – через прямую цензуру. Для того, чтобы мы наконец-то могли вернуть на наше телевидение детей, не опасаясь за их нравственное здоровье».

Представители всех парламентских фракций выступают против такого рода унижения нашего народа. Гоген Солнцев и другие «герои» программ Андрея Малахова и других федеральных журналистов не находят поддержки в политических элитах нашей страны. Очевидно, что подавляющее большинство населения также возмущено тем, что ежедневно происходит в студиях крупных российских вещателей. Если все против, то кто за?

Ну и, наконец, хочется задать простой вопрос Андрею Малахову: как он совмещает в себе декларируемую приверженность традиционным ценностям с омерзительным содержанием своих программ?

Источник: Царьград ТВ

Видеоматериалы по теме статьи:

Источник: feedproxy.google.com