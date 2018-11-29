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Почему Суворов актуален и сегодня. Вячеслав Летуновский

18:52. 29 ноября 2018 Просмотров - 135 Нет комментариев Опубликовал:

Наука побеждать

Доцент Государственной Академии Инноваций, кандидат психологических наук Вячеслав Летуновский рассказывает о том, почему законы управления, которыми руководствовался великий русский полководец Александр Суворов, показывают свою эффективность и в наше время.

Как создать систему управления любого уровня для устойчивого процветания конкретной компании и всего общества в современных и перспективных экономических реалиях? Читайте в книге:

Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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