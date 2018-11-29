Почему Суворов актуален и сегодня. Вячеслав Летуновский

Концептуал СМИ Наука побеждать

Доцент Государственной Академии Инноваций, кандидат психологических наук Вячеслав Летуновский рассказывает о том, почему законы управления, которыми руководствовался великий русский полководец Александр Суворов, показывают свою эффективность и в наше время.



Как создать систему управления любого уровня для устойчивого процветания конкретной компании и всего общества в современных и перспективных экономических реалиях? Читайте в книге:

Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич

==========================================================================