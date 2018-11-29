Главная » Невероятное в мире, Новости Украины и Новороссии

«Они просто решили заработать деньги»: финансовый подтекст провокации в Керченском проливе

18:51. 29 ноября 2018 Просмотров - 154 Один комментарий Опубликовал:

Источник: tsargrad.tv
Николай Стариков, российский политик и общественный деятель, заявил, что, по его мнению, за провокацией в Керченском проливе может стоять в числе прочего также и банальное желание киевских политиков сыграть на изменении курса доллара. «Что на самом деле происходит: они просто решили заработать деньги», — заявил он.

Люди, которые сегодня правят в Киеве, пояснил Николай Стариков, преимущественно заботятся лишь о своем собственном кармане и обогащении. «У них нет ни государственного, ни национального мышления, потому что они все равно в Канаду рано или поздно уедут», — отметил он.

Несмотря на то что публично они продвигают ультранационалистическую идеологию, в частном порядке многие украинские руководители — тот же глава МВД Арсен Аваков — говорят только на русском. Их антироссийский политический курс встроен «в интересы мировой элиты, в интересы информационного пространства, где нужно Россию ругать».

Тем не менее свой личный интерес для них всегда находится на первом месте, заявил Стариков в эфире своей передачи «Точка зрения», публикуемой Федеральным агентством новостей.

«Дело вот в чем: в минувший четверг был самый низкий курс доллара по отношению к гривне за последнее время. То есть Национальный банк Украины опустил доллар до минимального значения, это 27,7 гривны за доллар. По самой низкой цене спекулянты покупают миллионы, десятки миллионов долларов, чтобы через краткосрочный промежуток продать их дороже», - отметил политолог.

Эскалация политического напряжения между Россией и Украиной стала естественным поводом понизить курс гривны. Таким образом, долларовые вложения украинских политиков начинают дорожать.

«Порошенко и вся эта банда, которая вокруг него, начинают игру на обострение ситуации, им нужно создать повод для удорожания доллара на Украине. Военное положение - это то, что необходимо», — подвел итог Николай Стариков.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как честному бизнесмену сохранить деньги на Западе. Объясняет Андрей Мовчан
...департаменты руководствуются своими нормами. Они не принимают результаты проверки ... свои бизнесы. Тысячи инвесторов, просто купившие акции «Газпрома» на ... и почему заработаны деньги. Достаточно часто грамотно составленное описание решает проблемы, поскольку...
Вот что решили за нас с Вами и о нашей судьбе в частности
...если остается - можно еще заработать денег. Поэтому надо его ... сексуальные шалости. Чиновники аккумулируют деньги и недвижимость в Европе, ... и болен, он просто чего-то недопонял, человек он был мужественный....30 лет - пусть Бог решит, может, то испытание нам...
Свободная энергия или почему рабам она не доступна
... это удалось? Очень просто - приучили социум к деньгам, а что можно сделать... энергией они обладают. Цель которую преследуют участники хаоса в интернете – заработать деньги ничего...-то. Ответ очень прост: в окружающем нас мире, решить одну и туже...
Национализация рубля
... Есть у России деньги, кото-рые она заработала — на эти деньги страна и живёт...«молодым демократиям» — они просто ри-суют деньги. Вернее говоря — берут деньги в долг, давая... запасов Центрального банка. Тогда решить задачу просто: на доллары Россия закупит...
Алкоголь в кино не потому, что он есть в жизни
... платят довольно большие деньги – с нее режиссер может заработать больше, чем с..., причем она достаточно эффективна, например, из-за пропаганды простые немецкие мужики решили не..., а потому, что это позволит заработать деньги. Ни одно крупное СМИ не...
Сводки от ополчения Новороссии 15 марта 2016
... Зеленского не стану спрашивать, почему он решил заработать деньги для своей «армии ВСУ» в... просто привыкли считать этим самым «пиплом». Поэтому Зеленский не сомневался, что он заработает..., если это люди. Убитых детей — они простить никак не могут. Я думаю...

Один комментарий»

  • 20421 9983
    Ursus 29 ноября 2018 в 19:55 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    детское и недалекое мнение. Заработок хохлов будет на решениях международных судов и арестах собственности по всему миру. Недвига, счета, суда, самолеты и произведения искусства.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>