«Они просто решили заработать деньги»: финансовый подтекст провокации в Керченском проливе

Источник: tsargrad.tv

Николай Стариков, российский политик и общественный деятель, заявил, что, по его мнению, за провокацией в Керченском проливе может стоять в числе прочего также и банальное желание киевских политиков сыграть на изменении курса доллара. «Что на самом деле происходит: они просто решили заработать деньги», — заявил он.



Люди, которые сегодня правят в Киеве, пояснил Николай Стариков, преимущественно заботятся лишь о своем собственном кармане и обогащении. «У них нет ни государственного, ни национального мышления, потому что они все равно в Канаду рано или поздно уедут», — отметил он.

Несмотря на то что публично они продвигают ультранационалистическую идеологию, в частном порядке многие украинские руководители — тот же глава МВД Арсен Аваков — говорят только на русском. Их антироссийский политический курс встроен «в интересы мировой элиты, в интересы информационного пространства, где нужно Россию ругать».

Тем не менее свой личный интерес для них всегда находится на первом месте, заявил Стариков в эфире своей передачи «Точка зрения», публикуемой Федеральным агентством новостей.

«Дело вот в чем: в минувший четверг был самый низкий курс доллара по отношению к гривне за последнее время. То есть Национальный банк Украины опустил доллар до минимального значения, это 27,7 гривны за доллар. По самой низкой цене спекулянты покупают миллионы, десятки миллионов долларов, чтобы через краткосрочный промежуток продать их дороже», - отметил политолог.

Эскалация политического напряжения между Россией и Украиной стала естественным поводом понизить курс гривны. Таким образом, долларовые вложения украинских политиков начинают дорожать.

«Порошенко и вся эта банда, которая вокруг него, начинают игру на обострение ситуации, им нужно создать повод для удорожания доллара на Украине. Военное положение - это то, что необходимо», — подвел итог Николай Стариков.

Источник: nstarikov.ru