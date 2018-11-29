«О текущем моменте» № 6 (138), ноябрь 2018 года (9)

Должно быть понятно, что если в психодинамике потенциальных участников войны нет готовности к войне, то никакое событие не может быть употреблено в качестве повода к началу военных действий, даже если такое событий произойдёт «само собой» либо будет умышленно организовано.

Готовность психодинамики обществ совокупности государств Европы к войне как самодвижимому процессу 135 , для которого главное — дать ему старт, по существу — «спустить с тормозов». Беседа С.Д. Сазонова с румынским королём, в которой С.Д. Сазонов высказал свои опасения в отношении перспектив европейской войны, стала для закулисных заправил политики надгосударственного уровня индикатором, показавшим, что главный участник — Россия — готова втянуться в войну и принять революцию и гражданскую войну в качестве её последствий.

Если обратиться к истории разжигания первой мировой войны ХХ века, то для успеха этого злодейства потребовались:

Теперь вернёмся к обсуждению проблематики сохранения мира, т.е. «обнуления» возможности развязывания первой мировой войны ХХ века средствами 6‑го приоритета обобщённых видов оружия / управления, возникновение которой способно уничтожить нынешнюю глобальную цивилизацию, и если не уничтожить человечество, то отбросить его в каменный век, и существенно ухудшить состояние биосферы и условия обитания людей в ней.



Если же не признавать психодинамику в качестве объективного свойства человеческих обществ, не чуять её непосредственно, не воспринимать более или менее осознанно наличествующую в ней информацию, алгоритмику и связи имеющейся в ней информации и алгоритмики с ею несомой энергетикой, то любые события могут назначаться мнительными людьми на роль актуальных по́водов к войне, потенциал начала которой в психодинамике реально может быть нулевым или близким к нулю.

Кроме того, как показывает история с разработкой Великобританией в 1945 г. по инициативе У. Черчилля плана «Немыслимое»136 (войны против СССР наших западных союзников по антигитлеровской коалиции), история с разработкой США плана «Дропшот» (ядерной войны против СССР), — повод для войны не обязателен: для этого достаточно собственной ненависти к противнику и убеждённости в победе над ним. Поэтому для некоторых политических деятелей нравственно-этически допустимо, просто начать войну, сболтнув глупость137 в прямом эфире (как это сделал Р. Рейган в 1984 г.138), либо в момент, показавшийся подходящим, — отдать соответствующий приказ по системам спецсвязи и поставить мир перед фактом начала ядерной войны.

Соответственно планы войн «Немыслимое» и «Дропшот» — явное и неоспоримое выражение осатанелости Запада, и прежде всего — его правящих «элит».

* * *

Однако это не является основанием для того, чтобы готовить превентивную войну в духе Клаузевица с целью уничтожения «сатанинской цивилизации» военной силой (6‑й приоритет обобщённых средств управления / оружия), качественно превосходящей военную силу противника, поскольку в этом случае обеим злочестивым сторонам предстоит вкушать злобу не менее злочестивого противника.

В праведной концепции глобализации осатанелая региональная цивилизация должна разделиться в своей культуре на две компоненты: одна компонента будет работать на деградацию и тихое увядание приверженцев осатанелости, в результате чего они уйдут в историческое небытиё; а другая компонента — на преображение потенциально жизнеспособного в ней в человечность.

* *

*

Но готовность психодинамики к войне (хоть в форме страха и безволия, влекущих самореализацию «негативных пророчеств» — режим «накликать беду на пустом месте», хоть в форме жажды войны, проистекающей из ненависти к избранному в качестве врага — как у Вильгельма II к славянам) это — необходимая предпосылка к войне.

И заправилы США готовили психодинамику их общества к войне против СССР — к как бы превентивной войне, — представляя СССР и его союзников озверевшими потенциальными агрессорами, смысл войны для которых не более, чем удовлетворить свою жажду извращённой жестокости и похоти, и которых сдержать способна только превосходящая мощь США и их союзников. Хотя в действительности мощь наращивалась на основе достижений научно-технического прогресса для шантажа или реализации глобально-политических оппонентов планами типа «Дропшот». См. ниже серию рисунков «для взрослых американских оболтусов» на тему оккупации США в случае победы СССР.

Не забывали заправилы США вкладывать «правильное» отношение к русским и в психику детей: см. иллюстрации ниже.

Файл левого рисунка взят из интернета и изначально был озаглавлен «Nostalgia_Atomic_Bomber_Toy», что в переводе на русский означает «ностальгическая игрушка “Атомный бомбардировщик”». Т.е. тот, кто выложил этот файл в интернет, став уже взрослым, ностальгически вспоминает ядерную войну, в которую играл в детстве, не задумываясь о том, что в случае реальной ядерной войны для него было бы счастливым исходом быстренько сгореть в лучах вспышки ядерного взрыва, а наиболее тяжёлым — десятилетиями мучиться от лучевой болезни в отсутствии адекватной медицинской помощи. На втором рисунке «атомная дальнобойная пушка», на третьем — настольная игра «Ядерная война» — «быстро развивающаяся комическая карточная игра для 2 — 6 игроков любого возраста» (либо вариант перевода — «быстро развивающаяся комическая игра на карте для 2 — 6 игроков»).

И после этого никаких протестов со стороны либералов-правозащитников на тему того, что государственная политика США и других стран Запада извращает и калечит психику детей, формируя у них заведомо лживое представление о войне и её последствиях для всего мира. И после всего этого США — для либералов — образец миролюбия и заботы обо всех угнетённых на Земле.

В СССР не было ни такого рода комиксов для взрослых оболтусов139, ни такого рода игрушек для детей. Хотя военные игрушки для детей в СССР тоже были, но идею безопасности ядерной войны для победителя и правомочности начала СССР превентивной ядерной войны они в детскую психику не вкладывали.

В СССР ядерная война всегда расценивалась как катастрофа нынешней глобальной цивилизации, которой необходимо избежать, и на это должны работать все — начиная от главы государства и личного состава Вооружённых сил на всех должностях и кончая общественниками-активистами в системе ДОСААФ140 и гражданской обороны.

Наряду с этим отечественные либералы-прозападники на протяжении нескольких десятилетий тоже оказывали воздействие на психодинамику советского, а потом российского общества. Они настырно пропагандировали идею, что на СССР, а потом на Россию в действительности никто не собирался и не собирается нападать, и что опасения агрессии НАТО в отношении СССР и России, это — беспочвенные фобии, отражение собственной агрессивности дикарей в СССР в отношении всего остального «высокоцивилизованного мира», т.е. то, что в «психологической науке» Запада именуется термином «проекция», а в обыденном понимании большинства — «суждением по себе». Эта идея о тотальном миролюбии Запада и потенциальной безумной агрессивности СССР-России в 1970‑е годы пропагандировалась в форме анекдота:

В герб СССР надо включить Купидона…

— Зачем?

— Как зачем? — Ходим с голым задом, вооружены до зубов и ко всем пристаём со своею любовью.

Потом на протяжении десятилетий до настоящего времени включительно мы стали слышать от разных либералов эту же идею о неиссякаемом миролюбии и гуманизме цивилизации Запада в прямой форме подачи141. При этом либералы не желают вспоминать, ни об интервенции, грабеже и зверствах «высокоцивилизованных» интервентов в ходе гражданской войны, ни об истории становления третьего рейха с его нацизмом и планах «Барбаросса» и «Ост», ни о планах войны «Немыслимое» и «Дропшот», не говоря уж обо всей истории политики колониализма европейских государств в отношении народов во всех регионах мира, которые в силу разных причин не смогли дать отпор европейским «высокоцивилизованным» агрессорам.

Поэтому поверить в заявления либералов о тотальном миролюбии Запада и его заботе о соблюдении «прав человека» и учреждении либеральной демократии во всём мире — могут только идиоты, забывшие историю своей страны и всего мира.

И пропаганда такого рода идей на фоне примитивизации и извращения реальной истории в школьных и вузовских учебных курсах — одно из проявлений гибридной агрессии Запада против нашей Родины.



Да, пока Россия обладает неприемлемой для Запада военно-экономической мощью, нападать силой оружия на нас никто не будет, но не вследствие своего исключительного и неиссякаемого миролюбия и гуманизма, а только потому, что иллюзии безнаказанности после начала агрессии в этом случае нет.



Но если только возникнет сочетание военно-экономической немощи страны с попытками противиться воле хозяев Запада и ТНК — немедленно встанет вопрос о свержении «неправильного режима» и геноциде «недочеловеков» с целью освобождения жизненного пространства для более высокоцивилизованных наций. Если в таких условиях прозападная оппозиция не сможет придти к власти и установить самостоятельно необратимо криптоклониальный режим, то ей станут помогать извне, как это происходило в Ираке, в Ливии, в Сирии (до начала помощи ей Россией), как это происходит на Украине. В этом случае будет война, оккупация, расчленение страны и умышленно проводимый теми или иными способами геноцид в отношении избыточного количества некондиционных рабов.



Если под нацизмом понимать государственную политику уничтожения культур других народов и геноцид в отношении них, то У. Черчилль — премьер-министр Великобритании в годы второй мировой войны — нацист. В его послужном списке:



В Бенгалии (Индия) в 1943 — 1944 гг., У.Черчиллем был организован голодомор, уничтоживший порядка 4 миллионов человек 142 . Его характеристика индийцев: «Тупая раса, спасаемая только своим размножением от судьбы, которую она заслужила» .



Оценка политики Великобритании в Австралии: «Я не считаю, что по отношению к аборигенам Австралии была совершена несправедливость — более мудрая, более чистая раса пришла и заняла их место…» .



Участие в подавлении восстания Хосе Марти на Кубе (1895 г.).



Соучастие в геноциде конкурентов-колонизаторов в Южной Африке — выходцев из Голландии — буров в ходе англо-бурской войны 1899 — 1902 гг. (первые концлагеря смерти были созданы там Великобританией: в них заключили около 200 тысяч человек, что составляло примерно половину белого населения бурских республик. Из них, по меньшей мере, 26 тысяч человек погибло от голода и болезней).



Принудительная стерилизация ирландцев.



Ковровая бомбардировка Дрездена в феврале 1945, не обусловленная военной необходимостью, унёсшая жизни от 25 тыс. до полумиллиона человек (по разным оценкам: кроме жителей самого Дрездена погибло точно неучтённое количество беженцев из восточных районов Германии, которые оказались в Дрездене по причине опасения остаться на территориях, занятых Красной Армией)143.



И не надо думать, что это и многое другое — какие-то ошибки или маниакальное человеконенавистничество психически больного британца, в силу «ошибки судьбы» ставшего премьер-министром Британской империи. У. Черчилль — типичный британский нацист-колониалист, действия которого лежат в русле многовековой практики британского нацизма в отношении народов, которые не смогли оказать должного сопротивления британской агрессии144.

Но нацизм характерен и для других стран Запада:



Бельгия (ныне в ней штаб-квартира НАТО) проводила политику нацизма в отношении населения Бельгийского Конго;



Италия (при Муссолини) — в отношении Эфиопии и Ливии;



Польша, возродившаяся как самостоятельное государство после краха Германской и Российской империй в результате первой мировой войны ХХ века, изначально стала нацистским государством, искоренявшим в пределах своей юрисдикции культуры украинцев 145 , белорусов, литовцев, немцев. Вследствие своего нацизма Польша уничтожила от 50 до 80 тыс. советских военнопленных в ходе Польско-Советской войны 1919 — 1920‑х гг. Своей нацистской политикой по отношению к немцам на её территории в сочетании с переориентацией на подчинение Англии в вопросах внешней политики Польша сама дала повод Гитлеру к войне против неё в 1939 г. Польша возобновила политику нацизма после краха СССР, умышленно извращая историческое прошлое.



Финляндия на этапе своего становления в 1918 г. тоже отметилась нацизмом в отношении проживавших в ней русских.



Постсоветские Эстония и Латвия — тоже государства, кокетливо скрывающие свою нацистскую сущность.



Так что третий рейх не был единственным в истории Европы нацистским государством. Но единственно его выпячивают именно в таком качестве, дабы скрыть нацизм многих других государств, включая и постмайданную Украину.

Однако нацизм — не продукт собственных размышлений интеллектуалов государств Запада, а следствие веры в то, что Библия — священное писание: см. сноску 1 на стр.52-53 в разделе 3.2.

Все, кто относятся к Библии и истолкованию Ветхого и Нового заветов применительно к конкретике жизни не так, как это принято на Западе, а также и те, кто не согласен с идеологиями светских версий библейского проекта (либерализма, марксизм, национал-социализм) должны либо подчиниться Западу либо подлежат уничтожению в соответствии с заветом Исаии (Ветхий завет, книга Исаии, гл. 60:10 — 12).

Поэтому не надо обольщаться в отношении содержания психодинамики обществ государств Запада: они нам не угрожают единственно до того момента, пока у хозяев их политиков не возникла иллюзия безнаказанности в случае начала агрессии против России. Обыватели, за исключением подростково-молодёжных нацистских субкультур146, в них, конечно, хотят мира и рассказывают всем о своём миролюбии, но не обыватели управляют государствами в толпо-«элитарных» культурах, а политические мафии.

При этом русофобские произведения в России получают премии и спонсируются государством147. Уже упоминавшийся ранее в аналитических записках ВП СССР пример такого рода — один из многих: режиссёра Кирилла Серебренникова либерально ориентированные СМИ возводят в ранг несправедливо гонимого гения. Однако дело не в том, соучаствовал ли Кирилл Серебренников в краже 67 миллионов бюджетных средств, выделенных возглавляемому им «Гоголь-центру», а в том, кто ему, на какие работы и с какой целью выделил эти госбюджетные средства? и полезно ли это для общественного развития?

Слева фотография сценки из спектакля К. Серебренников «Антоний&Клеопатра», на постановку которого потрачено 2,8 миллиона госбюджетных рублей148. И ничего художественно и идейно выдающегося: метровый муляж фаллоса, подвешенного на верёвке к шее нравственно-разложившегося актёра, и макеты литровых «бубенчиков» — явно не стоят 2,8 миллиона рублей. Но за растление населения можно заплатить и куда бо́льшие деньги.

Т.е. если называть вещи своими именами, то получается такая картина: государство (в лице неких чиновников минкультуры) нашло «кадра», которому на взгляд чиновников и их закулисно-политических кураторов можно было доверить дело нравственного растления общества, и выделило именно с этой целью К. Серебренникову из бюджета несколько десятков миллионов рублей, а он не оправдал оказанного высокого доверия и деньги были украдены149, в результат чего политика растления населения и модификации психодинамики под задачи самоликвидации России оказалась менее результативной, нежели могла бы быть. Государство возмутилось и возбудило уголовное дело о хищении госбюджетных средств. А если бы не это досадное «недоразумение» с 67 миллионами госбюджетных рублей, то К. Серебренников, как «гений театрального искусства» и «общественный деятель» был бы достоин наград и прочих поощрений.

Телевидение и построенная в 1990‑е — 2000‑е гг. система образования также решает задачу дебилизации и нравственного растления населения России, прежде всего — детей и подрастающих поколений.

Так в постсоветской России госбюджетные средства идут на проведение политики растления общества и формирования психодинамики, в которой доминантой должна стать «смердяковщина»: «В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, и хорошо, кабы нас тогда покорилиэти самые французы, умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки». О том, что за таким «покорением» последовал бы геноцид, смердяковы и смердяковцы не подозревают, хотя многие из них были бы уничтожены, поскольку ни к какому делу, полезному для рабовладельцев, сами не способны…

И эта культурная политика — тоже выражение гибридной войны против народов нашей страны, осуществляемой в том числе и посредством постсоветской государственности России.

Внутренний Предиктор СССР*

18 октября — 14 ноября 2018 г.



________________





135 Самодвижимый процесс, протекает на основе собственной мотивации и расходования энергии и прочих ресурсов его участников. Т.е. он (в случае, если это война) протекает не так, как дуэль в фильме «Двенадцатая ночь» (Киностудия «Ленфильм», 1955 г.: https://www.youtube.com/watch?v=z0NuAaAwmQM ), в котором организаторы дуэли стравливают дуэлянтов (Виолу, переодетую в юношу, и сэра Тоби Белча — пьяницу, редкостного труса и пустого по его сути индивида), не желающих и не умеющих биться.

136 Вопросы к либералам и профессиональным либеральным правозащитникам:

Почему этот факт ни сам по себе, ни в совокупности с другими фактами из биографии этого «сэра» не является для них основанием для того, чтобы причислить У. Черчилля к лику злодеев, ещё более злостных, чем Гитлер?



Почему после этого и многого другого они преподносят Британию в качестве одного из образцов для подражания?



137 Ещё раз: оглашение любой информации — это управленческий акт.

138 Как сообщает «Википедия», «11 августа 1984 года Рейган готовился к традиционному субботнему радиообращению к американцам. Выступление должно было начинаться словами: «Мои соотечественники американцы, я рад сообщить, что сегодня подписал указ, позволяющий ученикам, входящим в религиозные группы, начать пользоваться правом, которого у них не было слишком долго — свободой собираться в государственных средних школах во внеклассные часы, как это позволено ученикам-участникам других групп». Проводя проверку микрофона перед выступлением, Рейган неожиданно пошутил, переиначив свой текст: «Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнётся через пять минут». Шутка Рейгана стала достоянием широкой общественности. Официальная реакция СССР была достаточно резкой и последовала в виде заявления ТАСС: «ТАСС уполномочен заявить, что в Советском Союзе с осуждением относятся к беспрецедентно враждебному выпаду президента США. Подобное поведение несовместимо с высокой ответственностью, которую несут руководители государств, прежде всего обладающих ядерным оружием, за судьбы собственных народов, за судьбы человечества» ( https://ru.wikipedia.org/wiki/Бомбардировка_начнётся_через_пять_минут ). Тогда только системно организованное отношение СССР к вопросу о применении ядерного оружия, начало которому было положено в последние годы жизни И.В. Сталина и не уничтоженное в ходе многоэтапной борьбы предателей и идиотов за искоренение «сталинизма», избавило мир от ядерной катастрофы. Если бы не унаследованная от сталинских времён системность в вопросе управления ядерной мощью СССР, то спонтанная ответная реакция на эту глупость актёрчика-президента могла бы выразиться в массированном упреждающем ядерном ударе по США, а не в заявлении ТАСС.

139 В том числе и потому, что в СССР быть оболтусом считалось неприличным.

140 Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту.

141 Некоторые высказывания такого рода:

Покойная Валерия Новодворская: «Это я говорю Дэвиду Расмуссену, что НАТО — это оплот западных ценностей, оно призвано хранить демократию от внешних посягательств и от внутренних, кстати, тоже. (…) На нас никто не собирается нападать, мы сами на себя напали — на нас никто не нападает».



Леонид Радзиховский: «…НИКАКИХ причин для войны — нет. Ни с кем. Никто не собирается нападать на Россию (т.е. в свою очередь кончать самоубийством!), не предъявляет претензий на часть ее территории (Украина считает Крым своим, ЕС и США их в этом поддерживают, но ни о каких ДЕЙСТВИЯХ в связи с этим и речи нет). Нет и смертельных идеологических, религиозных, иных противоречий. России никто не навязывает западную модель управления и не требует, скажем, "отречения от Православия", аналогично и Россия никому никаких ультиматумов не ставит, даже и повода для них нет» ( https://rg.ru/2018/03/26/leonid-radzihovskij-nikto-ne-sobiraetsia-napadat-na-rossiiu.html ).



Алексей МЕЛЬНИКОВ: публицист, член Бюро РОДП «ЯБЛОКО», Депутат Государственной Думы 1 — 3 созывов: «России никто не угрожает, но Путин выступает с заявлениями об ответном ядерном ударе, сообщает о гарантированном уничтожении мира. Кто в мире собирается нападать на Россию? Скажите, кто сейчас в России этим озабочен?» ( http://volgograd.yabloko.ru/news/index.phtml?id=6661 ).

————— Но о продвижении НАТО на восток как о подготовке плацдарма для агрессии — ни слова, поскольку подразумевается, что продвижение НАТО на восток, размещение на территории восточно-европейских государств наступательных вооружений, в том числе и тех, что могут использовать ядерное оружие, — это самозащита восточно-европейских государств на случай агрессии со стороны России и профилактирование такой возможной агрессии. Вы же напали сначала на Грузию, а потом на Украину? — другим не хочется повторить их судьбу.

143 Черчилль хуже Гитлера?: https://www.spb.kp.ru/daily/26342/3225855/ .

145 Волынская резня и прочие преступления бандеровцев против поляков — результат многовековой политики польских панов в отношении украинских холопов. Противодействие угнетённых, чья культура доведена до примитивизма именно в результате действий угнетателей-поработителей, чья нравственность извращена и покалечена угнетателями-поработителями, — может быть только беспредельно и бессмысленно жестоким. Это историческая закономерность. Так что, сограждане «элитарии» в России, ведите себя так, чтобы потом не сетовать на жестокость судьбы и неукротимую озлобленность бунтующей черни…

146 Они есть в России и политика постсоветской государственности России — фактор, стимулирующий их образование и распространение.

149 Если не украл сам, то позволил разворовать какую-то их часть своим коллегам.



Скачать файл: [в формате 'pdf'] [в формате 'doc' (rar-архив)]



***