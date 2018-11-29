Новости Украины и Новороссии 29 ноября 2018

Украинский политик, экс-депутат Рады и член Партии регионов Алексей Журавко обратился к землякам — жителям Херсонской области в связи с введением военного положения. Он рассказал, чем это обернётся для обычных граждан.

«Херсонцы! Я неоднократно писал, что беда постучится в каждый дом, к каждому человеку. И вот она уже стучит. Под Геническом Херсонской области объявили о готовности к отжиму отелей и баз отдыха ради размещения военных. И это громкое заявление сделал, как всегда, клоун Воробьев — глава администрации», — пишет Журавко на своей странице в соцсети.

Александр Воробьев — глава Генической районной администрации. Вчера его заявление о готовности экспроприировать турбазы вдоль Арабатской Стрелки для размещения военных распространили украинские СМИ.

Воробьёв в ходе общения с журналистами заявил, что не станет слушать «слюни и сопли» владельцев и руководителей этих самых турбаз.

«Ко мне поступил вопрос от руководства страны, сколько я могу разместить здесь, на месте военных. Я при представителях СМИ отмечу, что я размещу тут столько военных, сколько будет необходимо для защиты нашей с вами территории и всей Украины. А это 40 километров Арабатской стрелки. Все базы отдыха», — смело заявил Воробьев.

«Ранее я писал чем обернется фейковое военное положение: горем и бедой. Хочу заверить и успокоить вас, херсонцы, никакая Россия нападать на Украину не будет. Это бред сумасшедших сегодняшнего киевского неадекватного режима, который правит в Украине. Они искусственно нагнетают обстановку, создают провокации ради того, чтоб удержаться у власти», — продолжает Журавко.



Он напомнил, что у самого Воробьева есть четырехэтажная вилла на побережье Арбатской стрелки, и предложил ему первому отдать ее в пользование военным.

«Как говорится, начни с себя и покажи другим свой отважный пример», — написал Журавко.

«Дорогие мои земляки, рекомендую забыть вам эту негативную пословицу: „моя хата с краю, ничего не знаю”. Вам надо объединяться и подниматься против этого преступного режима, который захватил мою страну, чтобы защитить свое будущее, иначе они все уничтожат, как саранча. Все в ваших руках!» — призвал соотечественников политик.

Алексей Журавко известен своей последовательной антивоенной позицией, он не раз заявлял, что Россия Украине не враг и призывал остановить войну на Донбассе. Также летом этого года он проверил Крымский мост и поделился впечатлениями от поездки на полуостров, рассказав об этом на своей странице в Facebook.

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