Новости Украины и Новороссии 29 ноября 2018
- 07:54 Нацгвардию Авакова подчинят армейскому командованию, подконтрольному Порошенко.
- 06:58 Украинцы, беда пришла к вам под предлогом угрозы войны с Россией! — политик (ФОТО, ВИДЕО).
- 06:28 Трамп неожиданно высказался о «разгроме ВМСУ», усомнившись в Украине.
- 03:30 Осторожно, мошенники!.
- 01:00 Евросоюз принял заявление по инциденту в Черном море.
- Вчера 22:37 Убирайтесь, мистер Порошенко.
- Вчера 21:59 Спецназ ГРУ, ударная авиация и ракеты: Россия стягивает к границе бесчисленное войско, — в МВД Украины паникуют.
- Вчера 20:56 Монтян: Победим Россию за 30 дней, или тотальный провал Пецюлькиного блицкрига.
- Вчера 20:25 Фейк о копателях тpaншей.
- Вчера 20:00 Не навоевались: Минобороны Украины намерено провести стрельбы по морским целям (ВИДЕО).
Нацгвардию Авакова подчинят армейскому командованию, подконтрольному Порошенко
Ряд подразделений нацгвардии Украины, которая сейчас подчиняется МВД, частично подчинят Вооруженным силам. В данный момент военно-политическое и административное руководство нацгвардией осуществляет министр внутренних дел Арсен Аваков.
Об этом рассказал журналистам замначальника Генштаба ВСУ генерал-майор Радион Тимошенко.
«Важным аспектом является то, что Вооруженным силам Украины подчиняются некоторые части и подразделения Нацгвардии Украины. Подчиняться будут только те части и подразделения, которые предварительно готовились к выполнению задач по назначению. В частности те, кто сопровождает арестованных, подчиняться не будут», — сказал Тимошенко.
Он отметил, что вскоре с оперативным резервом ВС номер один будут проведены соответствующие сборы, также будут доукомлектованы военные части, и в зависимости от сложившейся обстановки завершена перегруппировка войск.
Тимошенко добавил, что в декабре будут проведены стрельбы по морским и надводным целям. Для этого сейчас проводятся мероприятия по наращиванию противовоздушной обороны Украины.
В прошлом и частично в этом году на Украине проводилось так называемое реформирование судебной системы, в результате чего судебная ветвь власти также оказалась в руках Порошенко. Исполнительная ветвь власти — парламент в понедельник продемонстрировала неповиновение Петру Алексеевичу, отказавшись вводить военное положение на его условиях.
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Украинцы, беда пришла к вам под предлогом угрозы войны с Россией! — политик (ФОТО, ВИДЕО)
Украинский политик, экс-депутат Рады и член Партии регионов Алексей Журавко обратился к землякам — жителям Херсонской области в связи с введением военного положения. Он рассказал, чем это обернётся для обычных граждан.
«Херсонцы! Я неоднократно писал, что беда постучится в каждый дом, к каждому человеку. И вот она уже стучит. Под Геническом Херсонской области объявили о готовности к отжиму отелей и баз отдыха ради размещения военных. И это громкое заявление сделал, как всегда, клоун Воробьев — глава администрации», — пишет Журавко на своей странице в соцсети.
Александр Воробьев — глава Генической районной администрации. Вчера его заявление о готовности экспроприировать турбазы вдоль Арабатской Стрелки для размещения военных распространили украинские СМИ.
Воробьёв в ходе общения с журналистами заявил, что не станет слушать «слюни и сопли» владельцев и руководителей этих самых турбаз.
«Ко мне поступил вопрос от руководства страны, сколько я могу разместить здесь, на месте военных. Я при представителях СМИ отмечу, что я размещу тут столько военных, сколько будет необходимо для защиты нашей с вами территории и всей Украины. А это 40 километров Арабатской стрелки. Все базы отдыха», — смело заявил Воробьев.
«Ранее я писал чем обернется фейковое военное положение: горем и бедой. Хочу заверить и успокоить вас, херсонцы, никакая Россия нападать на Украину не будет. Это бред сумасшедших сегодняшнего киевского неадекватного режима, который правит в Украине. Они искусственно нагнетают обстановку, создают провокации ради того, чтоб удержаться у власти», — продолжает Журавко.
Он напомнил, что у самого Воробьева есть четырехэтажная вилла на побережье Арбатской стрелки, и предложил ему первому отдать ее в пользование военным.
«Как говорится, начни с себя и покажи другим свой отважный пример», — написал Журавко.
«Дорогие мои земляки, рекомендую забыть вам эту негативную пословицу: „моя хата с краю, ничего не знаю”. Вам надо объединяться и подниматься против этого преступного режима, который захватил мою страну, чтобы защитить свое будущее, иначе они все уничтожат, как саранча. Все в ваших руках!» — призвал соотечественников политик.
Алексей Журавко известен своей последовательной антивоенной позицией, он не раз заявлял, что Россия Украине не враг и призывал остановить войну на Донбассе. Также летом этого года он проверил Крымский мост и поделился впечатлениями от поездки на полуостров, рассказав об этом на своей странице в Facebook.
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Трамп неожиданно высказался о «разгроме ВМСУ», усомнившись в Украине
Президент США Дональд Трамп в интервью газете New York Post поинтересовался, предупреждал ли Киев российскую сторону перед тем, как украинские корабли нарушили границу России и были задержаны в Керченском проливе.
«Был вопрос — было ли предупреждение? Они (украинские корабли — прим. ред.) дали им знать, что они проходят? Потому что у них есть система, я полагаю», — поинтересовался американский президент, добавив, что ему не нравится случившееся и что «этого не должно было произойти».
Ранее в среду президент России Владимир Путин напомнил, что в сентябре этого года караван военных кораблей Украины уже проходил под Керченским мостом в соответствии с договоренностями и требованиями, уведомив о цели назначения. «Мы им предоставили лоцмана и спокойно провели в пункт назначения в Азовском море», — отметил глава государства.
Что касается встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине, Трамп заявил, что примет окончательное решение после того, как получит «полный отчет» от своей команды национальной безопасности по недавнему инциденту в Керченском проливе и по «действиям России на востоке Украины».
Ранее президент США заявил в интервью изданию Washington Post, что может отменить запланированную встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что информация по ней должна доводиться по линии администраций двух стран, а не через СМИ.
Инцидент в Керченском проливе
Утром 25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России и несколько часов опасно маневрировали, не подчиняясь требованиям пограничной службы ФСБ.
Все три корабля задержали с применением оружия, трое украинских моряков получили ранения.
На борту кораблей оказалось 24 украинских военных, в том числе сотрудники СБУ, которые, по данным ФСБ, координировали провокации.
Всех задержанных обвиняют в нарушении госграницы. Во вторник и среду суд арестовал их на два месяца.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которая, по его словам, связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.
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Осторожно, мошенники!
Правоохранители ДНР обращают внимание граждан на участившиеся случаи мошенничества под видом оказания различных «ритуальных услуг».
Подробности «Русской Весне» рассказали в пресс-службе МВД Донецкой Народной Республики.
В Шахтёрске с интервалом в несколько дней от действий злоумышленницы пострадали две пожилые горожанки, которые отдали женщине все свои сбережения за «снятие порчи».
Как установили стражи порядка, аферистка поджидала своих жертв в безлюдном месте возле парка. Женщина славянской внешности рассказывала доверчивым горожанкам о том, что лечит травами, предсказывает будущее, занимается «снятием порчи» и предлагала помощь в «исцелении».
Злоумышленница сообщала доверчивым пенсионеркам, что для проведения специального обряда «снятия порчи» необходимо принести из дома все имеющиеся денежные средства.
Во время разговора к ним подходила ещё одна молодая женщина, которая рекламировала услуги «целительницы», после чего провожала пенсионерок домой, чтобы те принесли деньги. Потерпевшие в сопровождении новой знакомой возвращались к мошеннице и приносили деньги для «проведения обряда». Аферистка клала деньги в непрозрачный пакет и после серии манипуляций возвращала пакет, заверяя, что «порча снята». Придя домой, и не обнаружив в пакете денег, пожилые женщины понимали, что стали жертвами мошенников.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников, причастных к совершению данного преступления.
Сотрудники полиции обращаются к гражданам с призывом быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников. Если вы или ваши близкие стали жертвой или свидетелем преступления, незамедлительно обращайтесь в ближайшее отделение полиции или звоните по телефону «102»!
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Оксана Демьяненко, пресс-служба Шахтёрского ГО МВД ДНР
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Евросоюз принял заявление по инциденту в Черном море
ЕС намерен пристально следить за развитием ситуации в Керченском проливе и готов действовать адекватно в координации с международными партнерами, говорится в распространенном в среду заявления главы европейской дипломатии Федерики Могерини от имени Евросоюза.
При этом в заявлении, положения которого были согласованы по итогам двухдневных консультаций дипломатических представителей стран ЕС, нет формулировок о возможности новых санкций.
В воскресенье три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, трое украинских военных ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, жизни моряков ничто не угрожает. После инцидента в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
«ЕС выражает крайнюю озабоченность по поводу опасного роста напряженности в Азовском море и Керченском проливе в последние дни… Мы встревожены применением силы Россией, что на фоне усиливающейся милитаризации в регионе неприемлемо», — говорится в заявлении.
В нем отмечается, что ЕС «призывает всех проявлять максимальную сдержанность и немедленно снизить эскалацию ситуации, настоятельно призывает Россию безотлагательно освободить захваченные суда и их экипаж».
«Европейский союз будет и впредь внимательно следить за развитием ситуации и настроен действовать адекватным образом в тесной координации со своими международными партнерами», — говорится в заявлении.
Ранее газета Welt написала со ссылкой на диписточники в ЕС, что Германия и Франция выступают против ужесточения существующих санкций в отношении России на фоне инцидента в Керченском проливе. Французский МИД ушел от ответа на просьбу прокомментировать эту информацию.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.
Верховная рада в понедельник одобрила указ президента Украины о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней, после того как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и были задержаны российскими кораблями. Этот режим предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.
В начале года обострилась ситуация с судоходством в Азовском море. В марте Украина задержала российский траулер «Норд», выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма «с целью причинения вреда государственным интересам». В августе в херсонском порту задержали танкер «Механик Погодин». Москва сочла действия Киева «морским терроризмом» и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря.
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Убирайтесь, мистер Порошенко
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Спецназ ГРУ, ударная авиация и ракеты: Россия стягивает к границе бесчисленное войско, — в МВД Украины паникуют
Сегодня на восточных границах с Украиной Россия сконцентрировала более 80 тысяч военнослужащих из элитных подразделений своей регулярной армии. Украина должна быть готова к самому плохому развитию событий.
Об этом заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.
«И это еще не окончательная цифра. Батальонно-тактические группы, танковые соединения, ударная авиация, подразделения ракетной артиллерии, десантно-штурмовые батальоны, спецподразделения ГРУ и МВД РФ. Разворачиваются полевые госпитали. Это вовсе не страшилки, а сухая констатация факта», — добавил Шкиряк.
Он также заявил о высокой вероятности наземного вторжения России.
«Возможность наземного вторжения российско-оккупационной орды и очередного акта прямой агрессии на суверенную Украину остается достаточно высокой. Не до шуток», — бьёт тревогу советник министра.
«Мы должны быть готовы к самому плохому развитию событий», — предупреждает Шкиряк.
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Монтян: Победим Россию за 30 дней, или тотальный провал Пецюлькиного блицкрига
С юмором о серьезном: украинский взгляд на введение военного положения в стране.
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Фейк о копателях тpaншей
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Не навоевались: Минобороны Украины намерено провести стрельбы по морским целям (ВИДЕО)
Минобороны Украины планирует провести учебные стрельбы по морским и надводным целям в декабре текущего года. Об этом сообщил заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Родион Тимошенко во время брифинга.
«В ближайшее время мы планируем провести, в декабре месяце, стрельбы из комплекса С-125 2-Д1 по морским и надводным целям. Комплекс выполняет задачи как по защите воздушного пространства государства, так и по обороне с моря», — сказал он.
Также Тимошенко анонсировал проведение испытания зенитно-ракетного комплекса «Куб» в январе 2019 года.
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На видео с 12.45
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