Музыкотерапия в домашних условиях
Правила аудио безопасности....
Психоактивные компоненты используются не только в медитациях.
Первый и основной источник психоактива в нашем мире этотелевидение.
В той или иной мере его используют почти все российские и иностранные каналы..
Для ввода информации в ваше сознание используются самые передовые аудиотехнологии и я рекомендую относиться к телевизору с некоторой осторожностью.
Замечали ли вы как передача идет на очень легком аудиофоне, это даже не музыка, а просто тональности, которые наше сознание практически не воспринимает, мы сконцентрированы на рассказе диктора и совершенно не обращаем на аудиофон никакого внимания.
В следующий раз когда будете смотреть передачу РЕН-ТВ обратите на этот фон внимание, это на самом деле не просто звуки, а психоактив.
Механизм зомбирования на самом деле достаточно прост: ваше сознание вводится в медитативное состояние и в этот момент диктор или ведущий, извините за выражение, промывает вам мозг (точнее не скажешь). Большинство людей, находясь в таком расслабленном состоянии, перестают критично воспринимать информацию.
Другим источником психоактива в нашей жизни является реклама.
В рекламу вкладываются серьезные деньги и рекламодатель пытается использовать все возможные технологии программирования вашего подсознания.
В некоторых рекламах используется методика подсознательного внушения (что вообще-то запрещено в ряде стран законодательством, как например в США и Канаде), поэтому желательно всеми способами избегать просмотра рекламных роликов.
Следующим (и самым жутким с моей точки зрения) источником психоактива является попса.
(со всеми их королями, мадоннами, принцами и пр. представителями - прим.В.Л.).
Пусть для вас совершенно не будет секретом, что в современной музыке хиты «делают», вставляя психоактивные компоненты в музыку.
Вы можете сами в этом убедиться. Вот послушайте например такой хит как «Я свободен». Без особого труда вы услышите там и изохрон, замаскированный под звук вертолета и моноуральные ритмы и некоторые технологии пространственно-акустического смещения.
Изохронные тона – это тона, которые включаются и выключаются несколько раз в секунду. Изохронные тона являются одним из наиболее эффективных методов нейроакустической стимуляции, они вызывают сильную реакцию человека. Изохронные тона, состоящие из чистого тона с частотой 150-180 Hz показывают лучший результат и используются во многих программах, разрабатываемых в Институте совершенствования сознания.
Монуральные ритмы. Моноуральные ритмы - это ритмы двух разных частот, воспроизводимые через одну и ту же колонку или наушник. При проигрывании воспроизводится частоты, например, 400Гц и 410Гц. При одновременном воспроизведении этих частот возникает третья, резонансная частота 10Гц которая и оказывает воздействие на мозг человека.
На самом деле именно этот хит - совсем безобидная программа альфа-релакса, которая закамуфлирована музыкой. Никакого вреда она вам не принесет, эту песню можете слушать без опаски.
...
Если на бинауральный ритм наложить призывы к убийству, воспевание смерти, то они пройдут и закрепятся в подсознании.
Вы наверное слышали, как школьники в США берут оружие и идут убивать своих учителей или одноклассников.
Я могу со стопроцентной уверенностью сказать, все эти дети без исключения заслушивались современной попсовой музыкой в наушниках.
На самом деле ученые-нейроакустики приходят в глубокий шок, когда начинают изучать современную попсу – она нашпигована всем чем угодно, от а до я, включая подсознательные внушения.
99,999% людей
никогда не соотнесут болезнь с тем, что они слушали какую-то песню. На самом деле это суровая реальность нашей жизни. Мы живем в акустическом аду, вокруг нас гремят ритмы которые ничего хорошего нам не несут. Пожалуйста, будьте с ними осторожны. (_)
Музыкотерапия в домашних условиях
Музыка, по утверждению ученых, может быть не только приятной, но и полезной для здоровья. Как же она помогает?
Наверное, каждый из нас слышал о феномене воздействия разных слов и ритмов на структуру воды. Так, после «прослушивания» тяжелого рока кристаллы воды приобретали неправильную ассиметричную форму.
При воздействии же классической музыки получались красивые шестигранные кристаллы. Поскольку организм человека в большей степени состоит из воды, ученые предположили, что положительные или отрицательные эмоции, заложенные в слова и музыку, могут оказывать определенное влияние на организм человека в целом.
Что такое «музыкотерапия»?
Одно из самых многочисленных на данный момент в Германии объединение музыкотерапевтов – Немецкое общество музыкотерапии – дает следующее определение:
«Музыкотерапия — это целенаправленное применение музыки или музыкальных элементов для достижения терапевтических целей, а именно, восстановления, поддержания и содействия психическому и физическому здоровью. С помощью музыкотерапии пациент должен приобрести возможность лучше понимать себя и окружающий мир, свободней и эффективней в нем функционировать, а также достичь большей психической и физической стабильности».
Музыкотерапия как метод психотерапии использует музыку в качестве средства коррекции психического состояния человека, при работе со страхами, эмоциональными отклонениями. Активно используют ее в социальной реабилитации наркозависимых людей, людей с ограниченными возможностями здоровья, и оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.
Лечение музыкой: что и когда слушать?
Существуют уже проверенные многими людьми музыкальные «рецепты»:
Чтобы поднять себе настроение, слушайте:
Моцарт «Рондо в турецком стиле»;
«Хабанера» из оперы «Кармен» Жоржа Бизе;
«Триумфальный марш» из оперы Джузеппе Верди «Аида».
2. Для уменьшения тревожности и чувства неуверенности рекомендуют:
«Мазурка» Шопена;
«Вальсы» Штрауса;
«Мелодия» Рубинштейна.
3. Для уменьшения раздражительности и избавления от неврозов помогут:
Бетховен «Лунная соната»;
Бах «Кантата №2»;
Гайдн «Симфония»;
Бетховен «Симфония ля-минор»;
Бах «Итальянский концерт».
4. Для общего успокоения и умиротворения подходят:
«Колыбельная» Брамса;
Шопен «Ноктюрн соль-минор»;
Шуберт «Аве Мария»;
Дебюсси «Лунный свет»;
Бетховен «Симфония № 6», 2-я часть;
вальсы Штрауса.
6. При нарушениях сна помогают:
«Пер Гюнт» Грига;
Шуман «Грезы»;
Сибелиус «Грустный вальс»;
пьесы Чайковского;
«Мелодия» Глюка.
При гипертонии рекомендуют слушать:
Бах «Кантата № 21», «Концерт ре-минор» для скрипки;
Мендельсон «Свадебный марш»;
Барток «Соната для фортепиано»;
Шопен «Ноктюрн ре-минор»;
Брукнер «Месса ля-минор».
8. Для лечения алкогольной зависимости и курения подойдут:
Шуберт «Аве Мария»;
Бетховен «Лунная соната»;
Свиридов «Метель»;
Сен-Санс «Лебедь».
9. При гастрите рекомендуют слушать Бетховена «Соната № 7».
10. От эпилепсии поможет Моцарт «Соната K448».
11. При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки рекомендуют:
Чайковский «Вальс цветов»;
музыка Моцарта.
12. При мигрени послушайте:
«Юморески» Дворжака и Гершвина;
«Весенняя песня» Мендельсона.
13. Для уменьшения головной боли, связанной с эмоциональной перегрузкой, помогут:
Хачатурян «Маскарад»;
Лист «Венгерская рапсодия»;
Моцарт «Дон Жуан»;
Бетховен «Фиделио»;
Огинский «Полонез».
14. При переутомлении можно послушать диски Луи Армстронга, Элвиса Пресли, Дюка Веллингтона.
15. Чтобы забыть о проблемах и неприятностях, послушайте:
«Аве Мария» Шуберта;
«Колыбельная» Брамса.
Полную версию можно прочитать/прослушать в декабрьском флэш-медийном журнале «Музыкотерапия в домашних условиях».
Журнал можно скачать, вступив в группу ВКонтакте «Виртуальный лечебник XXI века. Медиатека». Членство в группе платное (СИМВОЛИЧЕСКИ).
СПРАВКА.
Флэш-медийные журналы с эффектом перелистывания страниц в четырёхвариантах: для ПК с ОС Windows - расширение .ехе (исполняемый файл),.html (в архиве zip), .fbr (идёт вместе с программой-просмотрщикомFlip Reader),
для IPhone & IPad (Андроид) - расширение .html (в архиве zip), для МАС с расширением .арр (в архиве zip).
Добавлены ещё два варианта журнала: .pdf (корректный просмотр возможен только в программе Acrobat Reader), и файлы без оболочки: .jpg, .mp3, mp4, которые можно просматривать на ПК, IPhone & IPad (Андроид) ителевизорах с плоским экраном через подключение флэшки.
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Источник: cont.ws