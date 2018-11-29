Музыкотерапия в домашних условиях

Правила аудио безопасности....

Психоактивные компоненты используются не только в медитациях.

Первый и основной источник психоактива в нашем мире этотелевидение.

В той или иной мере его используют почти все российские и иностранные каналы..

Для ввода информации в ваше сознание используются самые передовые аудиотехнологии и я рекомендую относиться к телевизору с некоторой осторожностью.

Замечали ли вы как передача идет на очень легком аудиофоне, это даже не музыка, а просто тональности, которые наше сознание практически не воспринимает, мы сконцентрированы на рассказе диктора и совершенно не обращаем на аудиофон никакого внимания.

В следующий раз когда будете смотреть передачу РЕН-ТВ обратите на этот фон внимание, это на самом деле не просто звуки, а психоактив.

Механизм зомбирования на самом деле достаточно прост: ваше сознание вводится в медитативное состояние и в этот момент диктор или ведущий, извините за выражение, промывает вам мозг (точнее не скажешь). Большинство людей, находясь в таком расслабленном состоянии, перестают критично воспринимать информацию.

Другим источником психоактива в нашей жизни является реклама.

В рекламу вкладываются серьезные деньги и рекламодатель пытается использовать все возможные технологии программирования вашего подсознания.

В некоторых рекламах используется методика подсознательного внушения (что вообще-то запрещено в ряде стран законодательством, как например в США и Канаде), поэтому желательно всеми способами избегать просмотра рекламных роликов.

Следующим (и самым жутким с моей точки зрения) источником психоактива является попса.

(со всеми их королями, мадоннами, принцами и пр. представителями - прим.В.Л.).

Пусть для вас совершенно не будет секретом, что в современной музыке хиты «делают», вставляя психоактивные компоненты в музыку.

Вы можете сами в этом убедиться. Вот послушайте например такой хит как «Я свободен». Без особого труда вы услышите там и изохрон, замаскированный под звук вертолета и моноуральные ритмы и некоторые технологии пространственно-акустического смещения.

Изохронные тона – это тона, которые включаются и выключаются несколько раз в секунду. Изохронные тона являются одним из наиболее эффективных методов нейроакустической стимуляции, они вызывают сильную реакцию человека. Изохронные тона, состоящие из чистого тона с частотой 150-180 Hz показывают лучший результат и используются во многих программах, разрабатываемых в Институте совершенствования сознания.

Монуральные ритмы. Моноуральные ритмы - это ритмы двух разных частот, воспроизводимые через одну и ту же колонку или наушник. При проигрывании воспроизводится частоты, например, 400Гц и 410Гц. При одновременном воспроизведении этих частот возникает третья, резонансная частота 10Гц которая и оказывает воздействие на мозг человека.

Кипелов - Я свободен (Клип)

На самом деле именно этот хит - совсем безобидная программа альфа-релакса, которая закамуфлирована музыкой. Никакого вреда она вам не принесет, эту песню можете слушать без опаски.

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Если на бинауральный ритм наложить призывы к убийству, воспевание смерти, то они пройдут и закрепятся в подсознании.

Вы наверное слышали, как школьники в США берут оружие и идут убивать своих учителей или одноклассников.

Я могу со стопроцентной уверенностью сказать, все эти дети без исключения заслушивались современной попсовой музыкой в наушниках.

На самом деле ученые-нейроакустики приходят в глубокий шок, когда начинают изучать современную попсу – она нашпигована всем чем угодно, от а до я, включая подсознательные внушения.

99,999% людей

никогда не соотнесут болезнь с тем, что они слушали какую-то песню. На самом деле это суровая реальность нашей жизни. Мы живем в акустическом аду, вокруг нас гремят ритмы которые ничего хорошего нам не несут. Пожалуйста, будьте с ними осторожны. (_)

Музыкотерапия в домашних условиях

Музыка, по утверждению ученых, может быть не только приятной, но и полезной для здоровья. Как же она помогает?

Наверное, каждый из нас слышал о феномене воздействия разных слов и ритмов на структуру воды. Так, после «прослушивания» тяжелого рока кристаллы воды приобретали неправильную ассиметричную форму.

При воздействии же классической музыки получались красивые шестигранные кристаллы. Поскольку организм человека в большей степени состоит из воды, ученые предположили, что положительные или отрицательные эмоции, заложенные в слова и музыку, могут оказывать определенное влияние на организм человека в целом.

Что такое «музыкотерапия»?

Одно из самых многочисленных на данный момент в Германии объединение музыкотерапевтов – Немецкое общество музыкотерапии – дает следующее определение:

«Музыкотерапия — это целенаправленное применение музыки или музыкальных элементов для достижения терапевтических целей, а именно, восстановления, поддержания и содействия психическому и физическому здоровью. С помощью музыкотерапии пациент должен приобрести возможность лучше понимать себя и окружающий мир, свободней и эффективней в нем функционировать, а также достичь большей психической и физической стабильности».

Музыкотерапия как метод психотерапии использует музыку в качестве средства коррекции психического состояния человека, при работе со страхами, эмоциональными отклонениями. Активно используют ее в социальной реабилитации наркозависимых людей, людей с ограниченными возможностями здоровья, и оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.

Лечение музыкой: что и когда слушать?

Существуют уже проверенные многими людьми музыкальные «рецепты»:

Чтобы поднять себе настроение, слушайте:

Моцарт «Рондо в турецком стиле»;

«Хабанера» из оперы «Кармен» Жоржа Бизе;

«Триумфальный марш» из оперы Джузеппе Верди «Аида».

2. Для уменьшения тревожности и чувства неуверенности рекомендуют:

«Мазурка» Шопена;

«Вальсы» Штрауса;

«Мелодия» Рубинштейна.

3. Для уменьшения раздражительности и избавления от неврозов помогут:

Бетховен «Лунная соната»;

Бах «Кантата №2»;

Гайдн «Симфония»;

Бетховен «Симфония ля-минор»;

Бах «Итальянский концерт».

4. Для общего успокоения и умиротворения подходят:

«Колыбельная» Брамса;

Шопен «Ноктюрн соль-минор»;

Шуберт «Аве Мария»;

Дебюсси «Лунный свет»;

Бетховен «Симфония № 6», 2-я часть;

вальсы Штрауса.

6. При нарушениях сна помогают:

«Пер Гюнт» Грига;

Шуман «Грезы»;

Сибелиус «Грустный вальс»;

пьесы Чайковского;

«Мелодия» Глюка.

При гипертонии рекомендуют слушать:

Бах «Кантата № 21», «Концерт ре-минор» для скрипки;

Мендельсон «Свадебный марш»;

Барток «Соната для фортепиано»;

Шопен «Ноктюрн ре-минор»;

Брукнер «Месса ля-минор».

8. Для лечения алкогольной зависимости и курения подойдут:

Шуберт «Аве Мария»;

Бетховен «Лунная соната»;

Свиридов «Метель»;

Сен-Санс «Лебедь».

9. При гастрите рекомендуют слушать Бетховена «Соната № 7».

10. От эпилепсии поможет Моцарт «Соната K448».

11. При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки рекомендуют:

Чайковский «Вальс цветов»;

музыка Моцарта.

12. При мигрени послушайте:

«Юморески» Дворжака и Гершвина;

«Весенняя песня» Мендельсона.

13. Для уменьшения головной боли, связанной с эмоциональной перегрузкой, помогут:

Хачатурян «Маскарад»;

Лист «Венгерская рапсодия»;

Моцарт «Дон Жуан»;

Бетховен «Фиделио»;

Огинский «Полонез».

14. При переутомлении можно послушать диски Луи Армстронга, Элвиса Пресли, Дюка Веллингтона.

15. Чтобы забыть о проблемах и неприятностях, послушайте:

«Аве Мария» Шуберта;

«Колыбельная» Брамса.

Полную версию можно прочитать/прослушать в декабрьском флэш-медийном журнале «Музыкотерапия в домашних условиях».

Журнал можно скачать, вступив в группу ВКонтакте «Виртуальный лечебник XXI века. Медиатека». Членство в группе платное (СИМВОЛИЧЕСКИ).

СПРАВКА.

Флэш-медийные журналы с эффектом перелистывания страниц в четырёхвариантах: для ПК с ОС Windows - расширение .ехе (исполняемый файл),.html (в архиве zip), .fbr (идёт вместе с программой-просмотрщикомFlip Reader),

для IPhone & IPad (Андроид) - расширение .html (в архиве zip), для МАС с расширением .арр (в архиве zip).

Добавлены ещё два варианта журнала: .pdf (корректный просмотр возможен только в программе Acrobat Reader), и файлы без оболочки: .jpg, .mp3, mp4, которые можно просматривать на ПК, IPhone & IPad (Андроид) ителевизорах с плоским экраном через подключение флэшки.

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Источник: cont.ws