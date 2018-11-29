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Долететь до Луны и умереть: Российский космос трещит по швам

18:03. 29 ноября 2018 Просмотров - 291 3 коммент. Опубликовал:

140 уголовных дел и ущерб на 10 миллиардов рублей — такова цена космодрома «Восточный»

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Вот представьте ситуацию: вы купили новую квартиру без отделки и занялись ее ремонтом и перепланировкой с надеждой, что она в скором времени превратится в уютное гнездышко, функциональную и оснащенную всякой там бытовой техникой и современными технологиями типа «умный дом». И бюджет у вас под это дело есть приличный. Приступая к работам, составляем план, привлекаем специалистов, ведь не каждый может управляться со строительным мастерком, профессионально класть плитку и разводить электропроводку. И, что немаловажно, сами следим за ходом работ и придираемся по каждому случаю, когда что-то идет на ваш взгляд не так — деньги-то платим подрядчику не малые, причем из своего кармана. В результате получаем квартиру-картинку, где трубы не текут, лампочки горят, из окон не дует и даже входной звонок исправно пиликает выбранную мелодию.

Со строительством космодрома «Восточный» в Амурской области, который должен стать главной пусковой площадкой страны, изначально что-то пошло не так. Набрали строителей-гастарбайтеров, вороватых прорабов, безответственных инженеров, сэкономили на «плитке» и при бюджете в 84 миллиарда рублей (на май 2016 года) «квартирку» площадью в 700 квадратных километров так до ума и не довели. Строительство первого (и пока единственного) стартового комплекса, которое началось в 2012 году, сопровождалось коррупционными скандалами, забастовками и голодовками рабочих из-за задержек зарплаты. Конфуз здесь случился и во время первого пуска ракетного комплекса, который должен был состояться 27 апреля 2016 года. Приехавшему на торжественную презентацию в «Восточном» президенту Владимиру Путину пришлось сутки ждать отложенный из-за контрольно-измерительной техники, которая дала ошибочный сигнал по заправке ракеты топливом.

Год назад, 28 ноября, грохнулся стартовавший с «Восточного» «Союз-2.1б» (20 спутников на борту), прервав серию удачных полетов ракет этой серии. Дмитрий Рогозин (тогда еще вице-премьер) отделался выговором от президента, но его простили и отправили «летать» в «Роскосмос», вместо проштрафившегося «стрелочника» Игоря Комарова, который ранее занимал эту должность. Последним удачным пуском здесь стал старт 1 февраля 2018 года корабля «Союз-2.1а» (11 спутников на борту).

Кадровые перестановки по большому счету так ничего и не изменили. По крайней мере, по завершению строительства космодрома «Восточный». Более того, там выявляются все новые огрехи в строительстве, которые не позволяют пока осуществлять амбициозные космические миссии с использованием пилотируемых кораблей «Федерация». На космодроме в более-менее рабочем состоянии имеется лишь один стартовый стол, предназначенный для ракет семейства «Союз-2», но и там «трубы текут».

Листаем документы. Официальные, размещенные на портале госзакупок, из которых можно сделать однозначный вывод: на космодроме «Восточный» выявлены множественные недоделки, требующие дополнительных работ. Перечень недочетов содержится в документе под названием «Выполнение работ по разработке технических решений, корректировке рабочей, проектной и сметной документации (не связанных с ошибками проектирования), замене проектного оборудования и материалов по объекту «Космодром «Восточный». Строительство стартового комплекса РН «Союз-2» площадка 1 С».

 

Ну, квартирку вам вроде как отремонтировали, но с кучей недоделок, которые портят жизнь, а в случае с космодромом это могут быть реальные человеческие жертвы. Вроде всё по мелочам, но и объект не простой, где расчеты должны идти не на метры-сантиметры, а на доли миллиметров и на качество используемых материалов. А тут бац — кровля резервуаров для дождевых стоков использована «не той системы». Гидроизоляционные шпонки с разрывами, деформированный шов плит блоков, который признан критическим, вместо муфтового механического соединения при армировании плит выявлено применение ванной сварки.

Ну, на даче не каждый бы стал переживать по такому поводу, покапает и перестанет, но это космодром, стартовая площадка, где подобных «мелочей» не должно быть по определению. Опять же цена вопроса — устранение недоделок составляет 4,9 миллионов рублей.

И это далеко не первый случай нарушений, допущенных при строительстве космодрома «Восточны». Еще несколько месяцев назад выяснилось, что на новом стартовом комплексе уже требуется ремонт из-за возникших пустот под башней обслуживания — еще минус 4,6 миллиона рублей.

Вспомним слова официального представителя Генпрокуратуры России Александра Куренного, который озвучил скандальные цифры о том, что при строительстве космодрома «Восточный» заведено более 140 уголовных дел. А сумма только установленного ущерба оценивается в 10 миллиардов рублей. Прокуратура за последние годы выявила свыше 17 тысяч нарушений при строительстве объектов на космодроме. Какие-то «космические» траты приходятся на «Восточный», который уже десятками должен пулять в небо ракеты хоть на Луну, хоть на Марс, но отличился лишь двумя запусками.

Ну, а с «Роскосмоса» — как с гуся вода. Там планов громадье, а провалы списывают на «прежнее руководство» и запрашивают всё новые средства на устранение недоделок. Новый глава ведомства Дмитрий Рогозин, к которому прилепилось прозвище Незнайка на Луне из-за продвижения им темы полетов на этот спутник Земли, не оставляет своих планов, к которым помимо Луны прибавился еще и Марс. А откуда запускать эти ракеты? Байконур тоже не вечен, и хотя арендован Россией у Казахстана до 2050 года (стоимость эксплуатации обходится в 9 миллиардов в год), за 60 с лишним лет существования морально устарел. Плесецк — в большей степени военный космодром и не располагает возможностями для полноценного выполнения космических программ. Большие планы строились в отношении «Восточного», но там все не могут доделать «ремонт». Как на Луну-то летать?

А между тем… Заглянем в «копилку» космических достижений основного конкурента США, с которыми долгие годы тягались в Космосе практически на равных. Вот до Марса они опять долетели (расстояние от Земли 480 миллионов километров), уже восьмой раз высадились на «красной планете», о чем оповестили весь мир и продемонстрировали кадры приземления «марсохода» и начала исследований. Мы подобным достижением смогли похвастать только один раз — в 1971 году (всего к Марсу с Земли летали 50 зондов, половина из которых своей цели не достигли), а сейчас скромно прицеливаемся только на Луну, до которой, к слову, тоже сейчас долететь уже не можем.

 

Источник: svpressa.ru

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3 коммент.»

  • 20421 9983
    Ursus 29 ноября 2018 в 19:49 Ссылка Пометить
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    Пилотируемый полет на луну надо конечно поддержать. С пелотом рогозиным внутри ракеты.

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  • 1554 1084
    Евгений 29 ноября 2018 в 20:22 Ссылка Пометить
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    а сейчас скромно прицеливаемся только на Луну, до которой, к слову, тоже сейчас долететь уже не можем.

    И не долетим!!! 8 марта 2019 года луна покинет орбиту Земли. Это будет подарок женщинам к дню 8 марта. Наконец то они избавятся от лунного цикла и на ступит солнечный цикл “Один раз в год”.
    Луна держится на круглой околоземной орбите за счёт энергетических трубок связи, трубки связи будут удалены и луна за счёт своей центробежной силы улетит на 1 500 000 км. Затем средствами галактической федерации будет отбуксирована поближе к солнцу. А туда и Рогозина отправлять опасно. Сгорит ведь!

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  • 1348 1064
    KOCMOHABT 29 ноября 2018 в 21:18 Ссылка Пометить
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    Какой полёт к Луне? Космонавтов убьёт чудовищная радиация. Зачем убивать людей? Туда ни одно животное не летало, а мы хотим человека запустить. Россия не потянет пилотируемый полёт. На это был способен только Советский Союз.

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