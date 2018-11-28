Главная » Вооруженные силы, История

Военные конфликты, кампании и боевые действия русских войск 860 – 2018 гг

19:00. 28 ноября 2018 Просмотров - 259 Один комментарий Опубликовал:


«Руниверс» представляет уникальный справочник «Военные конфликты, кампании и боевые действия русских войск 860–1914 гг.», в котором описаны все войны России со времени основания Руси до Первой мировой войны.Всего в справочнике описано 997 конфликтов, 767 кампаний и 7625 боестолкновений. Вес двух томов справочника составляет 15 кг. Каждый том содержит свыше 1200 страниц.



Первый том издания («Военные конфликты, кампании и боевые действия русских войск 860–1700 гг.») содержит сведения о военных действиях русских князей (до объединения русских земель вокруг Москвы) и Российского государства (начиная с эпохи Ивана III). Во втором томе («Военные конфликты, кампании и боевые действия русских войск 1700–1914 гг.») представлено полное описание всех войн и кампаний (с перечнем боестолкновений) с участием русской армии начиная с Великой Северной войны и до начала Первой мировой войны.
На основе материала справочника составлены графики, помещенные в конце книги. В них собрана статистическая информация по всем войнам России.

– Общий счет побед и поражений за 1158 лет (с 860 до 2018 г.) оказался в пользу России. 504 выигранных конфликтов против 328 проигранных при 79 с неопределенным результатом. Лучшее соотношение побед-поражений русские войска продемонстрировали в X и XIX веках.



– Самые миролюбивые правители, во время царствования которых не было крупных конфликтов – Борис Годунов, Екатерина I, Петр II, Александр III. Самыми воинственными царями были Александр I и Иван Грозный.



– Исходя из анализа военной активности с 1462 по 1900 г., главные силы русской армии в основном воевали на южном и юго-западном направлениях. И только в XVIII веке армия России воевала в основном на северо-западном направлении (28 лет).



– Главным союзником России в войнах 1700–1914 гг. были Австрия (12 конфликтов) и Англия (девять конфликтов), главным противником была Турция (12 конфликтов).

Справочник «Военные конфликты, кампании и боевые действия русских войск, 860–1914 гг.», созданный профессиональными российскими историками, уникален по своей полноте. Он содержит описание всех войн и военных кампаний Средневековой Руси и России на протяжении более тысячи лет (с IX в. и вплоть до 1914 г.), а также полный перечень и описание боестолкновений русских войск с 1700 по 1914 г. (до начала Первой мировой войны). Все военные конфликты и кампании русских войск представлены в виде таблиц, каждый конфликт дополнен картами. Впервые в отечественной и мировой историографии все военные конфликты русских войск начиная с 1462 до 1914 г. разбиты на кампании.

До сих пор как в отечественной, так и в зарубежной историографии отсутствуют сводные труды, дающие полное представление о ежегодной военной активности Российского государства. Не было перечня военных кампаний русской армии даже для наиболее известных войн. Что же касается описаний боестолкновений (сражений и боев), на страницы справочных изданий, как правило, попадали сведения лишь о наиболее крупных сражениях. Работа, ведущаяся коллективом «Руниверс», призвана отчасти восполнить указанные пробелы, по крайней мере, в том, что касается систематизированной справочной информации.

Все войны России описаны на трех уровнях. Самый верхний – военный конфликт. Его описание включает название, даты, регион военных действий, стороны конфликта, аннотацию. Он содержит также краткое описание причины, целей сторон и хода войны, ее результат, последствия и список основных источников и научной литературы по данной теме.

Второй уровень – описание военных кампаний, произошедших в ходе конфликта. Выделение и описание кампаний для всех конфликтов с участием русских войск начиная с 1462 до 1914 г. сделано впервые в отечественной и мировой историографии. Номенклатура военных кампаний и большинство их описаний составлены впервые на основе исторических источников и с опорой на материалы, уже размещенные на сайте «Руниверс».

Третий уровень описания содержит отдельные боевые действия (боестолкновения) в рамках кампании. Для периода с 1700 до 1914 г. (кроме событий Первой мировой войны) для каждой военной кампании составлен уникальный перечень всех известных по источникам сражений и боестолкновений с их кратким описанием (название, дата, результаты).

Презентация справочника пройдет в рамках Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction 30 ноября 2018 г. в зоне Семинаров № 3, зал 19, с 14.00 до 15.00.

https://www.runivers.ru/gal/today.php?ID=595724&fbclid=IwAR0gqtdq3DQIzsfn7JRgH1PtWmZI2CO_gvpJ6basXx0yH-KYosUmfED8gSo – цинк

Хотеть!

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: бесплатная реклама, история, книги, российская империя, Россия, что почитать
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 сентября 2016
...ему заниматься разрешением внутрилагерных конфликтов. Уже упомянутый выше высокопоставленный...и оттачивания мастерства военных, чем реальные боевые действия, еще никто не...сглаживало конфликтные ситуации.Начало кампании.Кампания официально началась 30 сентября...
Полный список всех военных преступлений США
...продолжалась до 1991 года. Военный конфликт в Анголе завершился лишь в... Штатами натовские силы развернули кампанию 78-дневных воздушных бомбардировок ...американские военные специалисты. 2011 - бомбардировка Ливии. На территории США боевые действия практически...
От ополчения к армии: различия летней и зимней кампаний на Донбассе (обзор+карты)
...военно-тактические черты летней донбасской кампании — ставку на блокпосты, чрезвычайно результативные действия...путей), но для конфликтов низкой интенсивности чреватое определенными... современных методик ведения боевых действий, с использованием достаточно...
Москва оптимизирует военную группировку на юге
... антииранскую военную кампанию. Весьма маловероятно также, что он развяжет боевые действия против...переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта неоправданно затянулся». В Баку... не исключает военного участия России и в конфликте в Иране....
Военная обстановка на Донбассе к 1 апреля 2015 года
..., безотносительно сроков начала интенсификации боевых действий, ВСН ждет серьезное испытание ... замедленного действия является Карабахский конфликт, а так же замороженный конфликт в...ходе весенне-летней кампании 2015 года. Именно военные победы укрепляют ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 декабря 2017
... Сирии Интервью с бойцом частной военной кампании (выходец из Эстонии, живет... государства, участвующего в конфликте, принимает участие в боевых действиях за деньги. Россия...российские частные военные кампании.Сама же идея посылать в зону конфликта выходцев ...

Один комментарий»

  • 14652 12616
    Вячеслав 28 ноября 2018 в 19:33 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    За человечество и Справедливость павшим посвящается.

    945 год – каспийский поход князя Игоря
    965-966 годы – хазарский поход князя Светослава
    968-969 годы – первый болгарский поход князя Светослава
    970-971 годы – второй болгарский поход князя Светослава
    1013 год – битва за капище под Смоленском
    9 сентября 1141 года – битва на Катванской равнине
    Лето 1147 года – весна 1148 года – отражение крестового похода против
    ободритов и лютичей
    Весна 1211 года – битва у хребта Ехулин
    31 мая 1223 года – битва на Калке
    15 июля 1240 года – Невская битва
    9 апреля 1241/1242 года – битва при Легнице
    11 апреля 1241/1242 года – битва при Шайо
    5 апреля 1242 года – Ледовое побоище
    26 июня 1243 года – битва при Лысой Горе (Кёсе-Дага)
    8 сентября 1380 года – Куликовская битва
    18 июня 1391 года – битва на Кондурче
    12 августа 1399 года – битва при Ворскле
    20 июля 1402 года – Ангорская битва
    15 июля 1410 года – Грюнвальдская битва
    1 сентября 1449 года – битва при Туму, «Тумуская катастрофа»
    14 июля1500 года – Ведрошская битва
    26 апреля 1526 – битва при Панипате
    Осень 1558 года – бои под Рингеном, осада Рингена
    29 июля-2 августа1572 – Битва при Молодях
    18 августа 1581-4 февраля 1582 – Осада Пскова
    28 августа 1609 года – Калязинская битва
    22-24 августа 1612 года – Освобождение Москвы
    30 июля-17 октября1615 года – Псковское Сиденье
    24 июня-26 сентября 1641 года – Азовское Сидение
    Август 1657 года – осада Юрьева (Дерпта)
    Август 1677 года, июль-август 1678 года – бои под Чигирином, осада Чигирина
    21 июля 1770 года – Кагульское сражение
    11 декабря1790 года – взятие Измаила
    Август-сентябрь 1808 года – бои при Куортане и Оравайсе
    1812 год – Отечественная война. Бои Отечественной войны
    1854-1855 годы – Оборона Севастополя
    1839-1894 годы – возвращение Средней Азии
    30 июля-23 декабря 1904 года – оборона Порт-Артура

    А в учебники истории пора внести сведения о том, как наши славные предки не раз и не два бивали древних римлян, вторгавшихся в наши земли (о них там пока – молчок), как они пленили самого Красса – того, что подавил восстание Спартака…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>