Военные конфликты, кампании и боевые действия русских войск 860 – 2018 гг
19:00. 28 ноября 2018 Просмотров - 259 Один комментарий Опубликовал: brahman
«Руниверс» представляет уникальный справочник «Военные конфликты, кампании и боевые действия русских войск 860–1914 гг.», в котором описаны все войны России со времени основания Руси до Первой мировой войны.Всего в справочнике описано 997 конфликтов, 767 кампаний и 7625 боестолкновений. Вес двух томов справочника составляет 15 кг. Каждый том содержит свыше 1200 страниц.
Первый том издания («Военные конфликты, кампании и боевые действия русских войск 860–1700 гг.») содержит сведения о военных действиях русских князей (до объединения русских земель вокруг Москвы) и Российского государства (начиная с эпохи Ивана III). Во втором томе («Военные конфликты, кампании и боевые действия русских войск 1700–1914 гг.») представлено полное описание всех войн и кампаний (с перечнем боестолкновений) с участием русской армии начиная с Великой Северной войны и до начала Первой мировой войны.
На основе материала справочника составлены графики, помещенные в конце книги. В них собрана статистическая информация по всем войнам России.
– Общий счет побед и поражений за 1158 лет (с 860 до 2018 г.) оказался в пользу России. 504 выигранных конфликтов против 328 проигранных при 79 с неопределенным результатом. Лучшее соотношение побед-поражений русские войска продемонстрировали в X и XIX веках.
– Самые миролюбивые правители, во время царствования которых не было крупных конфликтов – Борис Годунов, Екатерина I, Петр II, Александр III. Самыми воинственными царями были Александр I и Иван Грозный.
– Исходя из анализа военной активности с 1462 по 1900 г., главные силы русской армии в основном воевали на южном и юго-западном направлениях. И только в XVIII веке армия России воевала в основном на северо-западном направлении (28 лет).
– Главным союзником России в войнах 1700–1914 гг. были Австрия (12 конфликтов) и Англия (девять конфликтов), главным противником была Турция (12 конфликтов).
Справочник «Военные конфликты, кампании и боевые действия русских войск, 860–1914 гг.», созданный профессиональными российскими историками, уникален по своей полноте. Он содержит описание всех войн и военных кампаний Средневековой Руси и России на протяжении более тысячи лет (с IX в. и вплоть до 1914 г.), а также полный перечень и описание боестолкновений русских войск с 1700 по 1914 г. (до начала Первой мировой войны). Все военные конфликты и кампании русских войск представлены в виде таблиц, каждый конфликт дополнен картами. Впервые в отечественной и мировой историографии все военные конфликты русских войск начиная с 1462 до 1914 г. разбиты на кампании.
До сих пор как в отечественной, так и в зарубежной историографии отсутствуют сводные труды, дающие полное представление о ежегодной военной активности Российского государства. Не было перечня военных кампаний русской армии даже для наиболее известных войн. Что же касается описаний боестолкновений (сражений и боев), на страницы справочных изданий, как правило, попадали сведения лишь о наиболее крупных сражениях. Работа, ведущаяся коллективом «Руниверс», призвана отчасти восполнить указанные пробелы, по крайней мере, в том, что касается систематизированной справочной информации.
Все войны России описаны на трех уровнях. Самый верхний – военный конфликт. Его описание включает название, даты, регион военных действий, стороны конфликта, аннотацию. Он содержит также краткое описание причины, целей сторон и хода войны, ее результат, последствия и список основных источников и научной литературы по данной теме.
Второй уровень – описание военных кампаний, произошедших в ходе конфликта. Выделение и описание кампаний для всех конфликтов с участием русских войск начиная с 1462 до 1914 г. сделано впервые в отечественной и мировой историографии. Номенклатура военных кампаний и большинство их описаний составлены впервые на основе исторических источников и с опорой на материалы, уже размещенные на сайте «Руниверс».
Третий уровень описания содержит отдельные боевые действия (боестолкновения) в рамках кампании. Для периода с 1700 до 1914 г. (кроме событий Первой мировой войны) для каждой военной кампании составлен уникальный перечень всех известных по источникам сражений и боестолкновений с их кратким описанием (название, дата, результаты).
Презентация справочника пройдет в рамках Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction 30 ноября 2018 г. в зоне Семинаров № 3, зал 19, с 14.00 до 15.00.
https://www.runivers.ru/gal/today.php?ID=595724&fbclid=IwAR0gqtdq3DQIzsfn7JRgH1PtWmZI2CO_gvpJ6basXx0yH-KYosUmfED8gSo – цинк
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Источник: colonelcassad.livejournal.com
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За человечество и Справедливость павшим посвящается.
945 год – каспийский поход князя Игоря
965-966 годы – хазарский поход князя Светослава
968-969 годы – первый болгарский поход князя Светослава
970-971 годы – второй болгарский поход князя Светослава
1013 год – битва за капище под Смоленском
9 сентября 1141 года – битва на Катванской равнине
Лето 1147 года – весна 1148 года – отражение крестового похода против
ободритов и лютичей
Весна 1211 года – битва у хребта Ехулин
31 мая 1223 года – битва на Калке
15 июля 1240 года – Невская битва
9 апреля 1241/1242 года – битва при Легнице
11 апреля 1241/1242 года – битва при Шайо
5 апреля 1242 года – Ледовое побоище
26 июня 1243 года – битва при Лысой Горе (Кёсе-Дага)
8 сентября 1380 года – Куликовская битва
18 июня 1391 года – битва на Кондурче
12 августа 1399 года – битва при Ворскле
20 июля 1402 года – Ангорская битва
15 июля 1410 года – Грюнвальдская битва
1 сентября 1449 года – битва при Туму, «Тумуская катастрофа»
14 июля1500 года – Ведрошская битва
26 апреля 1526 – битва при Панипате
Осень 1558 года – бои под Рингеном, осада Рингена
29 июля-2 августа1572 – Битва при Молодях
18 августа 1581-4 февраля 1582 – Осада Пскова
28 августа 1609 года – Калязинская битва
22-24 августа 1612 года – Освобождение Москвы
30 июля-17 октября1615 года – Псковское Сиденье
24 июня-26 сентября 1641 года – Азовское Сидение
Август 1657 года – осада Юрьева (Дерпта)
Август 1677 года, июль-август 1678 года – бои под Чигирином, осада Чигирина
21 июля 1770 года – Кагульское сражение
11 декабря1790 года – взятие Измаила
Август-сентябрь 1808 года – бои при Куортане и Оравайсе
1812 год – Отечественная война. Бои Отечественной войны
1854-1855 годы – Оборона Севастополя
1839-1894 годы – возвращение Средней Азии
30 июля-23 декабря 1904 года – оборона Порт-Артура
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